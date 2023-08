Ele também aproveitou para conhecer e fazer um jogo com Márcio Amoroso dos Santos, o Amoroso, ex-craque do futebol que jogou pelo Guarani, São Paulo, Flamengo, Udinese, Milan, pela Seleção Brasileira entre outros clubes pelo mundo: "Foi uma ótima experiência, bem divertido. É muito bom ver craques como o Amoroso no mundo do Beach Tennis, se divertindo com o esporte e ajudando a promovê-lo," destacou