Allan, atleta treinado por Adolfo Januário, o Dodô, que tem também a ajuda do italiano Michele Folegati, estará junto com André Baran, 3º, e Daniel Mola, 16º, na equipe masculina. Sophia Chow, Vitória Marchezini e Rafaella Miiller formam parte do time feminino. A Copa do Mundo tem disputas de dupla masculina, dupla feminina e dupla mista em confrontos na fase de grupos. Os melhores passam para a fase de mata-mata com quartas, semis e final.