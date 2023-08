Alcaraz buscou reagir no segundo set, abriu 3/0 com quebras no 2º game e administrou a vantagem para levar o jogo para o set decisivo. Nele, Alcaraz saiu quebrando o saque de Purcell, mas tomou a devolução da quebra no 4º game e seguiu buscando pressionar e conquistou quebra no 9º game e sacou para a vitória.