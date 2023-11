Com publico presente de 20 mil pessoas, Carlos Alcaraz e Tommy Paul deram ao público mexicano grande divertimento e belas jogadas (vídeos abaixo) e o espanhol levou a melhor com placar de 7/6 (7-5) 6/3. A exibição contou com a abertura feita pela grega Maria Sakkari vencendo a dinamarquesa, ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki em 6/4 6/3.