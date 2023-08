Vindo de uma derrota para Paul nas quartas de final do Masters de Toronto, no Canadá, semana passada, Alcaraz entrou em quadra determinado a igualar o confronto direto com seu algoz e batalhou por 3h17 para fechar o placar em7/6(8-6) 6/7 (0-7) 6/3 tendo convertido seis aces contra 11 de Paul, que cometeu seis duplas-faltas contra quatro do espanhol que venceu 72% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 62% de aproveitamento do norte-americano.