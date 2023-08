"Foi muito difícil. Foi complicado hoje. Ele sacou muito bem. Acho que ele jogou bem na rede, mas acho que joguei bem. Voltei bem na quadra e essa foi a chave para conseguir a vitória hoje, voltar muito bem e focar", disse Alcaraz. "Não foi fácil, mas estou muito, muito feliz por chegar à minha sétima semifinal do Masters 1000 e primeiro aqui em Cincinnati."

Alcaraz também comentou o que espera para o duelo contra o polonês Hubert Hurkacz em busca de final inédita: "Foi uma partida difícil em Toronto", disse o espanhol que venceu o polonês na semana passada em duelo valido pela pelas oitavas de final. "Ele está jogando um ótimo tênis aqui e a quadra é um pouco mais rápida do que em Toronto, então provavelmente é melhor para o jogo dele com seu grande saque. Preciso me concentrar no retorno para colocar o máximo que puder na quadra".