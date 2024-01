O torneio conta ainda com outros campeões de Grand Slam. Além de Alcaraz, são eles o croata Marin Cilic, ex-top 5 e campeão do US Open 2014, que está inscrito com ranking protegido voltando de lesão e o suíço Stan Wawrinka, ex-top 3 e dono de três títulos do Grand Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016). Número 1 do Brasil e 77 do mundo, o paranaense Thiago Seyboth Wild está garantido na chave principal do torneio assim como Gustavo Heide que ganhou o torneio pré-quali realizado em São Paulo.