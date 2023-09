Carlitos chegou a ter quebra abaixo no começo do segundo set com 2 a 0, devolvendo logo a seguir. Abriu uma quebra no começo do quarto, viu Evans devolver e encostar em 2/3, mas tornou a quebrar com uma linda passada desequilibrado, levantando a torcida. Ele teve alguns problemas no game a seguir, mas confirmou e fechou o jogo no saque.