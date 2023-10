“Acho que as condições aqui são bem diferentes das do Aberto dos Estados Unidos. São mais lentas do que em Nova York, então tive que me adaptar e ajustar um pouco meu jogo. Foi das partidas mais difíceis que joguei este ano fora dos Grand Slams. Tive que me manter muito forte tanto física quanto mentalmente, acho que a razão pela qual venci a partida foi minha força física e mental", apontou o campeão de Wimbledon que destacou aos pontos chave para o triunfo.