tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

Dez jogadores entre os dez melhores do mundo já estão confirmados no evento que encerra as inscrições na próxima terça-feira, dia 24, a partir das 6h no horário de Brasília. Elas podem ser feitas através do site https://www.seniorsbrasil.com.br/etapa2023/portoalegre para categorias a partir dos 30 anos até acima dos 90, sempre de cinco em cinco anos para simples, duplas e duplas mistas.