A capital gaúcha vai receber, entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, mais tradicional e valiosa competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil com pontuação MT700 que será disputada na Associação Leopoldina Juvenil e oferecerá 700 pontos no ranking mundial.