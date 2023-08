A partida foi marcada por bastante consistência por parte dos tenistas, que tabalharam de maneira sólida seus saques ao serem pressionados e que buscaram ter a iniciativa dos pontos mesmo no saque do rival. Assim, a partida mostou-se equilibrada do início ao fim. Sinner, venceu o primeiro set convertendo o único breakpoint da parcial no 10º game. Na segunda etapa os dois tenistas trocaram quebras entre os 4º e 5º games e Monfils forçou o set decisivo ao conquistar quebrada jogando dentro de quadra no 9º game. No set decisivo, Sinner encontrou boas devoluções e quebrou no 4º game, abriu 4/1 e controlou.