Veja o time ideal da 6ª rodada da Copa Sul-Americana

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O término da sexta rodada marcou o fim da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. Na última semana, foram disputados os últimos duelos, com destaque para as vitórias de Cruzeiro e Corinthians, que garantiram a primeira colocação de seus respectivos grupos.

Apesar dos triunfos, as equipes não contam com representantes no time ideal da rodada, que é formado maioritariamente por atletas estrangeiros.

Além da dupla, Athletico, Cuiabá, Fortaleza e RB Bragantino conquistaram a classificação para a próxima fase do torneio. O Internacional, que teve duas partidas adiadas em razão das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, ainda busca a classificação.

CONFIRA A SELEÇÃO IDEAL DA 6ª RODADA DA SUL-AMERICANA

Goleiro: Luis Corredor (Rayo Zuliano) - Nota: 8.8

Lateral-direito: Marcelo Saracchi (Boca Juniors) - Nota: 8.4

Zagueiro: Thiago Heleno (Athletico) - Nota: 8.3

Zagueiro: José Ortíz (Independiente Medellín) - Nota: 8.1

Lateral-esquerdo: Bruno Pacheco (Fortaleza) - Nota: 8.2

Meia: Mariano Maño (Delfin) - Nota: 8.5

Meia: Miguel Monsalve (Independiente Medellín) - Nota: 8.5

Meia: Kevín Zenon (Boca Juniors) - Nota: 9.6 (maior nota)

Atacante: Damián Batallini (Argentinos Juniors) - Nota: 8.5

Atacante: Chavarría (Belgrano) - Nota: 8.5

Atacante: Tomás Cuello (Athletico) - Nota: 8.7

* Os números foram retirados do site SofaScore

