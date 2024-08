Corinthians x Red Bull Bragantino: odds, estatísticas e informações para apostar na Sul-Americana

Thalles Magno em ação pelo Corinthians contra o Red Bull Bragantino (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do alvinegro tem odds 2,41, o empate marca 3,25 e a vitória do Massa Bruta tem valor de 3,05.

*As odds podem mudar

Existem várias possibilidades de apostas na BetSpeed. Nossa sugestão aqui é que a partida não terá mais de 1.5 gols, com odds 2,50. Para a partida, a previsão é de termos um jogo bastante brigado e disputado entre as equipes. O Corinthians tem a vantagem do empate após ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1, na semana passada.

Desta forma, prevemos que a equipe do técnico Ramón Díaz irá defender o resultado e se defender para não tomar gols na Neo Química Arena, e consequentemente, não sofrer sustos na classificação. Além disso, destaca-se também que no último confronto eliminatório dentro de casa, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, o Corinthians empatou por 0 a 0. Prevemos que o mesmo cenário possa se repetir.

✅FICHA TÉCNICA

Corinthians x Red Bull Bragantino

Oitavas de final da Sul-Americana - jogo de volta

🗓️Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 21h30

📍Local: Neo Química Arena

📺Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians - técnico Ramón Díaz: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Ryan) e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles e Igor Coronado (Garro; Giovane e Yuri Alberto).

Red Bull Bragantino - técnico Pedro Caixinha: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.