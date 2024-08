Boca apresentou nova camisa com Cavani como destaque







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 14:18 • Buenos Aires (ARG)

O Boca Juniors lançou seu uniforme principal para a temporada 2024/2025 nesta quinta-feira (15) pelas redes sociais do clube. O primeiro jogo da camisa nova será contra o Cruzeiro, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Sul-Americana, realizado no estádio La Bombonera, às 21h30 (de Brasília).

A campanha publicitária do clube, em conjunto com a fornecedora esportiva Adidas, usou imagens de jogadores conhecidos do elenco atual, como Cavani, Merentiel e Advíncula, além de atletas da equipe feminina.

Time feminino do Boca participou da campanha (Foto: Divulgação/Boca Juniors)

O uniforme foi lançado com o slogan: "a paixão de um bairro que sempre pulsa", em referência a La Boca, região de origem do clube. Além disso, a camisa possui inspiração no trem que passa do lado do estádio de La Bombonera, casa do time.

“Esta nova camisa titular Adidas do Boca Juniors une a paixão e o bairro com diferentes tons que destacam suas cores, azul e dourado. Um design inovador para uma equipa em constante evolução, inspirado no icónico comboio que faz fronteira com La Bombonera”, apresenta a Adidas em seu site oficial. O modelo estará disponível para comprar na segunda-feira (19), às 00h (de Brasília), pelo valor de R$ 379,99.

Detalhes da camisa

O uniforme segue o tradicional modelo azul com uma faixa amarela central. O escudo do Boca aparece no lado esquerdo do peito, enquanto o logo da Adidas fica no direito em amarelo e a gola tem formato em V. Na nuca, o apelido “xeneize”, apelido dos torcedores do time, aparece em amarelo.

A vestimenta é feita 100% de material reciclável. A icônica faixa amarela na altura do tórax tem detalhes em tons mais escuros de amarelo, que formam um “V” na parte central.