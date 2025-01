Volta Redonda tem chances contra o Flamengo? Analisamos as odds

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado, 25/01, às 16h30. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Apesar de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco terem a hegemonia do campeonato estadual, são os times pequenos que estão brilhando no início desta edição.

O Volta Redonda está em segundo lugar na tabela, atrás apenas do Maricá. O time comandado por Rogério Corrêa vem de uma sequência de três vitórias, tendo conquistado nove dos 12 pontos que disputou.

Sendo assim, a equipe busca mais um triunfo para se firmar cada vez mais entre os quatro times que irão disputar o título do Campeonato Carioca.

Já o Flamengo começou a temporada com resultados ruins, o que levou a equipe a vice lanterna da competição.

No entanto, o rubro negro teve sua primeira vitória na última rodada e atualmente está na nona colocação. Após a goleada no Bangu por 0-5, o time de Filipe Luis procura se recuperar para entrar na zona de classificação para as semifinais.

Volta Redonda x Flamengo: odds

Sendo assim, será que o Volta Redonda conseguirá fazer frente ao atual campeão carioca ou a vitória na última rodada será o início da reação do Flamengo na competição?

De acordo com as casas de apostas, apesar do Volta Redonda estar fazendo uma boa campanha, a equipe não será páreo para o time de Filipe Luis.

Com a possível volta de titulares como Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique, o Flamengo é o franco favorito a vencer o jogo deste sábado. Confira as odds abaixo:

Vitória do Volta Redonda

12.00 na Estrelabet

12.00 na bet365

Empate

5.50 na Estrelabet

5.00 na bet365

Vitória do Flamengo

1.25 na Estrelabet

1.27 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 24 de janeiro de 2025 às 11 horas.

Vale apostar em gols

Nos últimos cinco confrontos entre Volta Redonda e Flamengo, exceto o empate em 0-0 no Campeonato Carioca de 2022, todos os jogos tiveram no mínimo três gols.

Além disso, a tendência é que os titulares voltem a assumir suas vagas. Portanto, jogadores como Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta podem estar de volta nesta rodada, aumentando ainda mais a chance de gols.

Sendo assim, vale apostar em gols. A odd para mais de 2.5 gols na bet365 é 1.80, e a odd para ambos os times marcarem é 2.37.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 24 de janeiro de 2025 às 11 horas.