Vale apostar no fim do jejum do Vasco contra o Flamengo? Veja odds

O clássico Flamengo x Vasco vai ser disputado neste sábado (15/02), no Maracanã. A bola rola a partir das 21h45, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo é marcado por um tabu entre as equipes. Portanto, aqui, você confere as odds para os mercados de resultados.

Odds Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam em busca de vagas nas semifinais do Campeonato Carioca. O Rubro-negro aparece em melhor fase e como favorito, com 65% de chances de vitória.

Portanto, confira na sequência a tabela com as cotações da partida.

Mercado: Resultado final

Vitória do Flamengo - 1.53

Empate - 4.00

Vitória do Vasco - 6.80

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de fevereiro de 2025 às 10 horas.

Jejum de vitórias

O Vasco amarga uma sequência negativa contra o Flamengo. A equipe não vence o rival desde março de 2023, quando levou a melhor por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca.

Depois disso, o Cruzmaltino entrou em campo contra o Rubro-negro em sete oportunidades. Foram cinco derrotas e apenas dois empates. Um deles foi justamente no último encontro, pelo Brasileirão do ano passado.

Em meio a este jejum, o Vasco traz odds de 6.80 para uma vitória. Porém, outros mercados também podem ser selecionados.

Alternativas de resultado

Um dos caminhos para este jogo é através da dupla-chance. Neste mercado, você pode selecionar o Vasco com dois dos três resultados possíveis.

Ao apontar o Cruzmaltino com vitória ou empate, o retorno é de 2.62. Já se apostar que qualquer um dos lados sairá com triunfo para qualquer um dos lados, cotado em 1.23 para 1.00.

Outro mercado é através do empate anula aposta. Este cenário reduz para apenas duas possibilidades, que é de vitória para um dos lados. Com esta opção, ao selecionar o triunfo do Vasco, o retorno é de 4.65. Neste caso, se o clássico terminar empatado, você recebe o valor de volta.

O Vasco entra no clássico ainda buscando a primeira vitória contra um rival. A equipe enfrentou apenas o Fluminense até aqui e foi derrotado por 2 a 1. Já o Flamengo empatou com o Tricolor em 0 a 0 e venceu o Botafogo por 1 a 0.

Formas de vitória

É possível explorar ainda as formas de que o Vasco pode chegar à vitória. Neste caso, é selecionar a equipe para ganhar os dois tempos, com odds de 26.00. Já a aposta para um triunfo após estar em desvantagem no placar está cotado em 23.00 para 1.00. Os feitos do Flamengo para estes cenários pagam 3.75 e 8.00, respectivamente.

Outra possibilidade deste cenário é a aposta para o Vasco vencer de zero. Portanto, sem sofrer gols. O palpite para esta opção está cotado em 11.00 para 1.00. O mesmo cenário com o Flamengo paga 2.37.

Ao longo da campanha, o Vasco venceu apenas três das nove partidas disputadas. Já o Flamengo conquistou cinco triunfos.

