Apostar no US Open: Melhores sites e favoritos

Veja tudo o que você precisa saber sobre como apostar no US Open 2025. Neste guia vai ficar por dentro de todos os detalhes do torneio, mercados para apostas e também os sites mais indicados para palpites na competição e nos jogos com os tenistas mais importantes do segmento.

1 - bet365: tradicional e favorita de iniciantes

2 - Betano: apostas com transmissão ao vivo

3 - Superbet: boa variedade de mercados

4 - Betsul - Aposte com PIX

5 - Sportingbet: Uma das nossas favoritas para futebol

6 - F12 bet: Boa para jogos de aposta

7 - Novibet: Apostas esportivas intuitivas

8 - Stake - Odds generosas

9 - Esportiva bet - boa para iniciantes

10 - KTO - odds competitivas

O US Open (abreviação para United States Open Tennis Championships) é um dos torneios mais tradicionais do tênis. Disputado profissionalmente desde 1968, é um dos quatro Grand Slams do circuito. É um dos campeonatos mais importantes da categoria, que acontece todos os anos nos Estados Unidos da América.

➡️ Confira ainda nosso guia de apostar em tênis e nossa seleção dos melhores sites de apostas esportivas do Brasil para começar suas bets.

Melhores sites para apostar no US Open

Apesar das principais competições de tênis estarem presentes em todos os sites de apostas, escolher uma boa opção é fundamental. Com base na segurança, mercados e licença, veja na tabela a lista dos melhores sites para apostas no US Open.

Tipos de apostas para o US Open

Por ser um torneio de grande visibilidade, o US Open conta com muitos mercados. É possível explorar diferentes cenários ao longo de toda a competição. Por isso, é válido conferir todo o catálogo antes de definir os seus palpites.

Melhores mercados para apostar no US Open

O primeiro mercado a ficar disponível para apostas no US Open é o de longo prazo. Trata-se de opções de apostas em que o jogador faz palpites em fases da competição ou no desfecho final do torneio.

Sendo assim, pode indicar quem vai ser o campeão ou os finalistas desta edição. Pode também apostar em até que fase vai um dos atletas envolvidos na competição.

Já nas partidas, o mercado mais tradicional é o de linha de jogo. Isso porque trata-se de um meio mais simples, no qual precisa apenas indicar quem vai ser o vencedor do confronto.

Para partidas mais desequilibradas ou que queira buscar outra odds, o handicap passa a ser considerado. Neste caso, vai apostar se um atleta vence por dois ou três sets de diferença. Já se quiser ser mais detalhista, pode ir direto para o mercado de placar exato.

Outro cenário é fazer apostas parciais. Separadas por sets ou indicando quem vai vencer o próximo game.

Os apostadores também podem focar em cenários que não indicam exatamente quem vai ser o ganhador. São apostas no mais/menos para games ou sets. Nestes casos, o palpite indica se o confronto terá uma quantidade superior ou inferior a determinado para qualquer uma dessas estatísticas.

<strong> </strong>Compare mercados de apostas e o histórico dos atletas antes de fazer suas bets no US Open

Favoritos no US Open

Na hora de apostar no US Open é sempre importante ficar de olho nos favoritos. Isso vale tanto para palpites de longo prazo, como também para as partidas.

Acompanhar os favoritos é importante até mesmo para analisar mercados. São nomes que podem ser considerados no handicap ou para apostas em partes do jogo.

US Open Masculino

Depois de tantos anos de domínio de Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, o US Open tem tido resultados mais equilibrados. São seis campeões diferentes nos últimos seis anos.

O atual, Jannik Sinner é o que aparece como o mais cotado nas bets do US Open. O número 1 do Mundo conquistou o Aberto da Austrália e o Torneio de Wimbledon nesta temporada.

Vencedor em 2022, Carlos Alcaraz é outro protagonista para essa disputa. O espanhol vem embalado pela conquista de Roland Garros exatamente para cima de Sinner.

Já Novak Djokovic aparece com a experiência. Apesar de não ter sido tão vitorioso nos últimos dois anos, trata-se do maior vencedor de Grand Slams da história do tênis Mundial.

US Open Feminino

A disputa do feminino também tem sido equilibrada. São seis anos seguidos com uma campeã diferente. No entanto, alguns nomes aparecem em destaque.

Os mercados de apostas do US Open dão grande destaque para Iga Swiatek. A principal razão para isso é que a atual número 2 do Mundo tem quatro títulos de Grand Slams.

Já Aryna Sabalenka aparece em defesa do título. Ela foi finalista das últimas duas edições do torneio nos Estados Unidos, tendo sido campeã em 2024.

Coco Gauff também chama a atenção. Foi exatamente ela a responsável por bater Sabalenka na final de 2023.

Odds US Open

As odds do US Open são similares aos dos principais eventos esportivos. Portanto, é possível encontrar odds superiores a 2.00 em apostas de longo prazo e também em mercados e resultados mais equilibrados. Porém, também pode visualizar cotações menores, mas com jogadores de grande favoritismo.

Dicas de apostas para o US Open

Por mais que os principais nomes do torneio sejam conhecidos. Algumas dicas devem ser consideradas na hora de definir as apostas do US Open. Veja a seguir os principais detalhes a avaliar.

Histórico do confronto

A primeira dica a seguir é relacionada ao histórico do duelo. Isso serve para dar um direcionamento do que esperar do confronto, pois indica quem pode ter mais dificuldade contra determinado estilo de jogo.

Além disso, lembre-se de considerar qual o tipo de quadra se enfrentaram. Isso porque determinados jogadores são melhores na quadra rápida, outros no saibro. Algo que faz a diferença na hora de apostar.

Informações recentes

É importante também estar atualizado com as notícias mais recentes. Alguns nomes podem ser conhecidos e terem muitos títulos, mas podem estar em baixa.

Outro ponto que deve considerar é o calendário. Muitas das vezes jogadores chegam mais desgastados e até mesmo com lesões, o que os atrapalham no torneio.

Avalie os mercados

Uma terceira recomendação é sempre observar os mercados disponíveis. Muitas das vezes a melhor opção não vai ser a de linha de jogo, no qual aposta no vencedor.

Desta forma, depois de fazer toda a pesquisa sobre os atletas, observe qual mercado tem odds mais compatíveis com a probabilidade de resultado. Busque sempre explorar mercados diferentes em uma mesma fase do torneio.

Jogue com responsabilidade

Outra dica fundamental na hora de apostar no US Open é o jogo responsável. É importante que você utilize apenas o que estava programado para usar naquele período e na competição.

Sendo assim, antes mesmo do torneio começar, já defina o orçamento do torneio. Faça isso sem alterar em caso de derrotas consecutivas ou uma série de ganhos. É algo que garante uma experiência saudável com as apostas.