Para fazer um palpite no site, você deve completar o seu cadastro e fazer o seu depósito com dinheiro real usando o método de pagamento da sua preferência. Depois, poderá escolher uma das modalidades e efetuar a sua aposta. Lembre-se de verificar as promoções disponíveis no site e ler as condições de cada oferta para fazer as suas apostas esportivas de maneira consciente.