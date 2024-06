Sportingbet é confiável? Confira nossa opinião

.







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 17:07 • São Paulo (SP)

A Sportingbet é confiável? Este é um questionamento que muitos apostadores têm e pode ser o seu caso. Por isso, resolvemos preparar um artigo completo para tirar essa dúvida comum.



Aqui, vamos mostrar se a empresa de apostas é confiável e se vale a pena abrir uma conta no site. Além disso, falaremos sobre bônus de boas-vindas, se a casa tem um código promocional Sportingbet ativo, catálogo de apostas online e muito mais.

Sportingbet é confiável? Entenda passo a passo

Logo de cara, já podemos responder que, sim, a Sportingbet é confiável. Com toda a certeza, estamos falando de uma empresa de apostas online absolutamente segura.



Em primeiro lugar, a Sportingbet é uma operadora de apostas esportivas com muita tradição. A marca foi fundada há 25 anos, mais precisamente em 1998. E foi adquirida pela empresa Entain em março de 2013.



Ou seja, a Sportingbet é confiável e é uma empresa consolidada no universo de apostas esportivas e cassino online. Além disso, é uma operadora com diversos clientes ao redor do mundo.



Portanto, se você quer saber se vale a pena ter uma conta no site, podemos dizer certamente que sim. Aliás, vamos falar sobre a plataforma ao longo deste texto.

Sportingbet é seguro?



Conforme dissemos, a Sportingbet é confiável e isso também significa que o site é seguro. Afinal, não tem como uma empresa de apostas esportivas e cassino de qualidade não oferecer uma plataforma de confiança.



Isso significa que o apostador que abrir a sua conta estará totalmente seguro. Até porque a empresa se preocupa com os dados dos seus apostadores e protege as informações sensíveis através de mecanismos de segurança.



Em outras palavras, o site da Sportingbet trabalha com protocolo SSL/TLS, o que garante conexão criptografada. Inclusive, os clientes podem verificar isso ao olhar para o símbolo do cadeado na barra de endereço do seu navegador.



Igualmente, o site de apostas tem outros recursos em prol da segurança, como proteção em transações financeiras e mais. Ou seja, seus dados estarão completamente protegidos por parte da empresa.



Então, pode fazer o seu cadastro, realizar depósitos e saques e colocar suas apostas com toda a tranquilidade. Todos os dados estarão seguros.



A fim de saber mais sobre a segurança da plataforma da Sportingbet e proteção de dados, consulte o site da operadora.





Licença de Aposta e Jogos





Quer ainda mais provas de que a Sportingbet é confiável? Então, basta você saber que a empresa deapostas online é totalmente licenciada. Ou seja, ela possui certificação e autorização para oferecer apostas esportivas e jogos de cassino.



A Sportingbet, através da empresa de operação ElectraWorks Limited, é licenciada pelo Governo de Gibraltar. Ou seja, pelo órgão regulador de Gibraltar para o setor de apostas e cassino online.



Além disso, o Sportingbet também possui o selo da Malta Gaming Authority (MGA), outro órgão regulador do setor. E isso é mais um indicativo de que a Sportingbet é confiável e segura.



Aliás, você pode conferir o número das licenças da empresa diretamente no site e obter informações.



A Sportingbet é uma casa de apostas tradiciona le confiável

Sportingbet no Reclame Aqui



Sem dúvida, o portal Reclame Aqui é uma referência no Brasil em termos de resolução de conflitos entre clientes e empresas. É no site que muitos usuários registram reclamações de empresas para obter ajuda.



Assim, diversos apostadores podem buscar o perfil da empresa no Reclame Aqui para saber se a Sportingbet é confiável.



Primeiramente, ao conferir o perfil da Sportingbet Brasil no site, podemos ver que a avaliação é mista. Nos últimos meses, está como ruim, mas no geral é regular. Além disso, podemos verificar que a casa de apostas costuma responder todas as reclamações registradas por lá.



Entretanto, é preciso sempre verificar as reclamações de cada caso e ver se elas têm fundamento. Afinal, alguns clientes abusam das políticas de uso do site e, posteriormente, registram reclamações.



Além disso, o Reclame Aqui não é a fonte principal para buscar resolução junto à empresa. Como a maioria das casas de apostas, a Sportingbet prefere que o apostador registre suas reclamações em seus canais próprios de atendimento.



Isso se dá porque as empresas já possuem uma equipe de suporte pronta para dar conta de reclamações e problemas. Desse modo, é sempre importante primeiramente contatar o próprio Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da casa. Essa é uma recomendação nossa inclusive.



Mas, se os problemas persistirem, então os clientes têm todo o direito de levar suas reclamações ao Reclame Aqui.



De qualquer maneira, como a Sportingbet é confiável, o suporte ao cliente costuma ser de muita qualidade. Se tiver algum problema eventual, é possível então registrar uma queixa mais formal através do portal Reclame Aqui.



Bônus de boas-vindas





Agora que já mostramos como a Sportingbet é confiável, vamos falar mais sobre o site de apostas online. E vamos começar falando dos bônus de boas-vindas que a operadora oferece para os novos apostadores registrados.

Sim, tem mais de um bônus que a empresa de apostas disponibiliza. Por exemplo, tem o bônus para Esportes e o bônus para Cassino. Assim, quem prefere uma ou outra área do site pode aproveitar a melhor promoção para o seu caso.



Assim, vamos apresentar os dois principais bônus que a Sportingbet Brasil está oferecendo aos novos clientes.

Apostas esportivas



O bônus de boas vindas para Esportes que a Sportingbet oferece é bem interessante. Basicamente, é um bônus de até R$750 sobre o primeiro depósito dos novos clientes

Com a finalidade de saber tudo sobre a oferta de boas-vindas, leia os Termos e Condições (T&C) completos no site. Dessa maneira, poderá aproveitar o bônus sem dores de cabeça.



Cassino



Já o bônus para o Sportingbet Cassino é de 100 giros grátis + bônus no Aviator. Então, da mesma forma que o bônus de Esportes, você faz o cadastro e efetua o seu primeiro depósito.



Lembrando que aqui o depósito mínimo também é de R$50 para ativar a promoção. Além disso, promoção é válida apenas para clientes registrados no Brasil por 365 dias após o registro. Uma vez creditados, os bônus serão válidos por 7 dias. Assim que cumprido o primeiro depósito, os clientes receberão 100 giros grátis no jogo Pig Banker e um bônus de R$5 para ser usado no jogo Aviator.

O bônus serão creditados automaticamente dentro de 24 horas após o depósito ser feito e o requisito de aposta ser cumprido. O usuário tem um máximo de 7 dias após a data do crédito para aproveitar o bônus.



A fim de conhecer todas as regras do bônus para o Sportingbet Casino, verifique o site. Dessa forma, poderá ler os T&C na íntegra.

Vantagens e desvantagens da Sportingbet



Sem dúvida, a Sportingbet é uma plataforma de apostas online e jogos de cassino bem interessante. Entretanto, certamente há pontos fortes e pontos fracos em relação à empresa.



Dessa maneira, se você é um apostador que acaba de conhecer a plataforma, é importante saber mais sobre ela. Então, preparamos este tópico com algumas vantagens e desvantagens da Sportingbet Brasil.



Contudo, precisamos lembrar que os pontos listados a seguir representam apenas a opinião da nossa equipe editorial. Portanto, você deve visitar o site e tirar suas próprias conclusões sobre a operadora.

Vantagens

Primeiramente, vamos listar algumas vantagens da Sportingbet Brasil:

A Sportingbet oferece um site totalmente seguro para seus clientes;

Estamos falando de uma casa de apostas com um catálogo completo de apostas esportivas e jogos de cassino;

Site de fácil navegação e com design simples até mesmo para iniciantes;

Bônus de boas-vindas para Esportes e Cassino.



Desvantagens



Igualmente, vamos elencar algumas desvantagens da Sportingbet:

O catálogo de promoções para apostadores antigos pode melhorar;

Em alguns esportes e eventos, as odds (cotações) podem não ser tão competitivas.

Site da Sportingbet é intuitivo mesmo para novos apostadores (Foto: Istock)<br>

Sportingbet app para dispositivos Android e iPhone





Para os apostadores que gostam de apostar pelo celular, existe o Sportingbet app. Ou seja, um aplicativo criado pela empresa que oferece a plataforma de apostas completa.



Desse modo, basta fazer o download, instalar o app e fazer o login na sua conta. Desse modo, terá acesso a todos os serviços do site facilmente através do smartphone.



Para baixar o aplicativo, basta acessar a plataforma da Sportingbet pelo celular e fazer o download por lá. Apenas lembre-se de permitir a instalação de apps de fontes desconhecidas, já que ele não está na Play Store. Mas calma, pois o aplicativo não causa danos no aparelho.



Infelizmente, o Sportingbet app só está disponível para celulares do sistema operacional Android. Ou seja, quem usa um iPhone, com sistema iOS, terá que acessar o site através do navegador mobile. Seja o Safari ou outro de sua preferência.



Esse é um pequeno ponto negativo, mas que não chega a trazer grandes limitações ao apostador.



App da Sportingbet está disponível para Android (Foto: Istock)<br>

Futebol na Sportingbet Brasil



Com toda a certeza, o futebol tem um grande espaço na plataforma da Sportingbet. Afinal, trata-se do esporte mais popular em todo o mundo e não seria diferente nas apostas esportivas.



Então, se você gosta de ver a bola rolar nos gramados, saiba que poderá apostar em muitas competições e mercados. Em outras palavras, tem muitos campeonatos e tipos de apostas à disposição na operadora.



Só para ilustrar, tem como apostar em eventos enormes como a Copa do Mundo e a UEFA Champions League. E também no Campeonato Brasileiro Série D e em ligas de países menores.



Já em termos de mercados de apostas, há opções como:



- Resultado da Partida (1x2);

- Total de Gols (mais/menos);

- Ambas as Equipes Marcam;

- Placar correto;

- Handicap europeu;

- Mercados de jogadores;

- Escanteios;

- Cartões;

- E muito mais opções...



A variedade de mercados pode mudar de evento para evento. Portanto, nossa indicação é que acesse cada evento e veja os tipos de apostas disponíveis.

Apostar em futebol na Sportingbet é seguro (Foto: Istock)<br>

Além disso, lembre-se de que há muitos outros esportes e eventos disponíveis para apostar. Então, acesse o site da empresa e veja tudo o que ela oferece. Assim, você estará a um login em sua conta de distância de um catálogo completo.



Sportingbet Casino



Além das apostas esportivas, a Sportingbet oferece o seu Cassino. E há uma grande variedade de jogos para aproveitar. Por exemplo:

Slots (caça-níqueis);



Jogos de mesa;

Jogos de carta;

Roleta;

Vídeo bingo;

Vídeo Poker;

E mais...



Odds e taxas de pagamento da Sportingbet



Em relação às odds, a Sportingbet é condizente com a média do mercado na maioria dos eventos. Então, você encontrará cotações competitivas e isso significa que vale a pena ter uma conta.



Já em relação às taxas de pagamento, a Sportingbet paga corretamente e não costuma cobrar taxas de transferência. Mas, por exemplo, em casos como cartões de crédito, pode haver taxas por parte da operadora do cartão.



Serviço de Atendimento ao Cliente



Uma prova definitiva de que a Sportingbet é confiável é o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Afinal, o SAC da operadora ajuda o cliente a tirar dúvidas e resolver eventuais problemas.



Além de uma seção de perguntas frequentes, tem canais de contato como:

- Chat ao vivo (disponível das 8h à 1h);

- E-mail.



Então, sinta-se à vontade para falar com o suporte da casa de apostas online.



Conclusão sobre a Sportingbet



Com toda a certeza, podemos afirmar que a Sportingbet é confiável e que vale a pena abrir uma conta no site. Afinal, estamos falando de uma casa com enorme tradição no mercado e com um site completo.



A plataforma oferece muitas opções de apostas esportivas e jogos de cassino. E tudo com um serviço de muita qualidade.



Além disso, tem bônus de boas vindas, promoções e muitas opções para os usuários.

O que gostamos

- Empresa com enorme tradição no setor de apostas esportivas e cassino;

- Muitas opções de eventos esportivos para apostar;

- Diversidade de métodos de pagamento, como boleto bancário, Pix, transferência e mais.



O que não gostamos



- Odds podem deixar um pouco a desejar em alguns eventos;

- Não existe aplicativo para iOS por enquanto.



A tabela acima foi feita por nosso time editorial e, portanto, é subjetiva. Então, conheça a Sportingbet e forme a sua própria opinião.



Perguntas frequentes



Agora, vamos responder algumas perguntas adicionais sobre a Sportingbet...



Quanto tempo demora a Sportingbet a pagar?



A Sportingbet costuma pagar rapidamente seus apostadores. Então, cabe a eles sacar pelo método desejado.



Como funciona o Sportingbet?



O site Sportingbet é uma plataforma de apostas esportivas e cassino online. É preciso ser maior de 18 anos e ter um cadastro para usar os serviços.



Como tirar dinheiro da Sportingbet?



A Sportingbet oferece vários métodos de saque, entre eles transferência bancária, Pix, carteiras eletrônicas e mais.



O que significa Sportingbet?



A tradicional marca Sportingbet é uma junção das palavras “Sporting” (esportiva, em inglês) e “bet” (aposta).



Como fazer aposta na Sportingbet?



A fim de fazer uma aposta, faça login em sua conta e, com saldo, escolha o tipo de aposta. Preencha o valor da aposta no bilhete, confira os potenciais ganhos e confirme.



Qual o mínimo para sacar na Sportingbet?



O valor mínimo de saque na Sportingbet depende do método de pagamento escolhido. Por isso, consulte o site.



Como a Sportingbet paga?



A Sportingbet paga os apostadores diretamente na conta no site. Então, basta fazer o saque dos fundos disponíveis utilizando um método de pagamento.



Qual o prêmio máximo da Sportingbet?



O prêmio máximo e a aposta máxima podem variar de evento para evento. Mas a Sportingbet pode arcar com altos valores por ser uma empresa licenciada e regulamentada.



