Aposte com odds de 6.0 na vitória do Fluminense sobre o Chelsea

A F12 Bet está disponibilizando Super Odds exclusivas para a semifinal entre Fluminense e Chelsea no Mundial de Clubes 2025. Dessa forma, os apostadores podem aproveitar a cotação especial de 6.0* caso o tricolor carioca avance para a próxima fase da competição.

Com as cotações aumentadas, apostadores podem ampliar seus eventuais retornos com apostas de até R$20. Mas lembre-se: a promoção é válida somente para usuários já cadastrados na plataforma. Portanto, cadastre-se usando o código bônus F12 bet.

*As odds estão sujeitas a alterações.

➡️ Confira, ainda, o nosso guia para apostar no Mundial de Clubes na F12 bet.

O que são Super Odds na F12 Bet?

As Super Odds são cotações promocionais significativamente elevadas em comparação às odds normais do mercado. Na prática, isso significa que o apostador recebe um valor potencial de retorno muito maior do que receberia em condições regulares para o mesmo palpite.

Por exemplo, enquanto uma aposta comum na vitória do Fluminense poderia oferecer uma odd de 4.50, com as Super Odds da F12 Bet, essa mesma aposta pode chegar a cotações de 10.00 ou mais, multiplicando consideravelmente os possíveis retornos, mesmo com o limite de R$20,00 por aposta.

Como apostar no Mundial de Clubes 2025 na F12 Bet?

Fazer uma aposta no confronto Fluminense x Chelsea pela F12 Bet é simples e rápido. Siga este passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da F12 Bet com seu login e senha;

2 - No menu principal, navegue até Esportes e selecione Futebol e depois Mundial de Clubes;

3 - Localize o confronto Fluminense x Chelsea na lista de jogos disponíveis;

4 - Escolha o mercado desejado, prestando atenção às ofertas com Super Odds ;

5 - Defina o valor da sua aposta (máximo de R$20,00 para Super Odds) e confirme seu palpite.

Quais são as chances do Fluminense contra o Chelsea no Mundial de Clubes 2025?

O Fluminense chega à semifinal com moral elevado após eliminar o Al-Hilal por 2 a 1 nas quartas de final e a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas. Apesar de enfrentar um gigante europeu, o Tricolor tem demonstrado força e organização tática, além de contar com a experiência valiosa de jogadores como Fábio e Thiago Silva.

As casas de apostas, incluindo a F12 Bet, colocam o Chelsea como favorito, mas reconhecem o potencial de surpresa do Fluminense. O time brasileiro apostará na sua tradicional organização defensiva e na eficiência ofensiva que o levou até esta fase.

Vale lembrar que o Chelsea vem de uma derrota na fase de grupos para o Flamengo por 3 a 1, o que pode indicar certa vulnerabilidade contra equipes brasileiras.

A partida será disputada em jogo único no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 8 de julho de 2025, às 16h (horário de Brasília).

Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis, aumentando as possibilidades de apostas e tornando as Super Odds da F12 Bet ainda mais atrativas para os apostadores brasileiros.