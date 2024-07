Rivalo é confiável? Nossa opinião sobre a casa de apostas

.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 19:12 • São Paulo (SP)

Descobriu a casa de apostas, mas não sabe ainda se Rivalo é confiável? Então, não deixe de ler o artigo especial que preparamos. Afinal, aqui vamos apresentar esta grande casa de apostas esportivas e cassino online.



Neste texto, responderemos a perguntas como: Rivalo é confiável? O site Rivalo é seguro?



Bônus de boas-vindas – Esportes e Cassino



Podemos começar pelo bônus, antes de mostrarmos de uma vez por todas por que a Rivalo é confiável? Então, vamos apresentar as promoções para novos clientes da operadora.



Atualmente, a operadora disponibiliza bônus para usuários recém-registrados em forma de aposta grátis até R$50. Essa oferta, então, fica elegível sob um depósito de no mínimo R$50 para ganhar 2 apostas grátis, cada uma no valor de R$25. Dessa forma, a aposta grátis tem uma odd mínima de 1.80 e odd máxima de 10.

Confira os termos e condições completos da promoção no site da Rivalo.





Apostar com a Rivalo >>

Bônus - Cassino



Além da bonificação exclusiva para Esportes, que pode facilmente ativada através do código bônus Rivalo (quando disponível), tem mais. Afinal, a operadora pode disponibilizar um bônus específico para o Rivalo Cassino.



Então, se prefere os jogos de cassino em vez das apostas esportivas, esta promoção é para você.



A fim de saber todos os detalhes de um eventual bônus para o Rivalo Cassino, confira os Termos e Condições (T&C) completos.





Apostar com a Rivalo >>



.

Vantagens e desvantagens da Rivalo



Ainda está com dúvidas se a Rivalo é confiável? Então, vamos começar listando algumas vantagens e desvantagens do site de apostas e cassino online.



Contudo, lembre-se que os tópicos abaixo representam a opinião da nossa equipe editorial. Assim, são aspectos subjetivos. Com o propósito de formar a sua própria opinião, visite a plataforma.



Vantagens



Abaixo, confira algumas vantagens da plataforma Rivalo:



· A Rivalo é confiável, possui licença e vários anos de experiência;

· Bônus de boas-vindas interessante e com um rollover que não é dos mais complicados;

· Boa variedade em termos de apostas esportivas e jogos de cassino;

· Site traduzido para o português brasileiro;

· Atendimento ao cliente com chat ao vivo à disposição.



Desvantagens



Agora, vamos mencionar algumas desvantagens:



· Em alguns esportes, a quantidade de competições disponíveis para apostar poderia ser maior;

· A Rivalo precisa melhorar o layout e a navegação em seu site;

· Ainda não há um bom Rivalo app à disposição dos clientes.

· Odds poderiam ser melhores.



A Rivalo é um site de apostas confiável (Foto: Parceiros Lance/ Istock)

Rivalo é confiável?



Agora chegou o momento de respondermos à seguinte pergunta de uma vez por todas: Rivalo é confiável? E, sim, com toda a certeza podemos dizer que consideramos a Rivalo confiável.



Primeiramente, estamos falando de uma empresa com experiência no ramo de apostas esportivas e jogos de cassino. A operadora já está no mercado há quase 10 anos e vem consolidando a sua marca no Brasil.



Então, por essas e outras que, se nos perguntarem ‘Rivalo é confiável?’, podemos dizer que sim. Mas vamos falar mais sobre isso nos próximos tópicos.



Rivalo é seguro?



Já se convenceu de que a Rivalo é confiável? Ainda está com um pé atrás e quer saber se o site Rivalo é seguro? Então, vamos lá.



Em relação à pergunta ‘o site Rivalo é seguro?’, podemos também dizer que sim. Afinal, a casa de apostas oferece, por exemplo, uma conexão criptografada. Ou seja, trabalha com protocolo SSL/TLS de segurança. Isso pode ser verificado pelo símbolo do cadeado na barra de endereço do navegador.



Além disso, a operadora investe em tecnologias de segurança e disponibiliza métodos de pagamento confiáveis. Desse modo, os clientes podem ter a certeza de que terão seus dados protegidos.



A fim de obter mais informações sobre as práticas de segurança adotadas pela empresa, entre em contato com a Rivalo.



Já se convenceu de que o site de apostas Rivalo é seguro? Pois, vamos seguir adiante em nossa análise da Rivalo.



Licença de Apostas e Jogos



Viu como o site Rivalo é seguro? E quer mais um motivo para responder de maneira afirmativa à pergunta ‘Rivalo é confiável?’. Então, é bom deixarmos claro que a empresa possui licença para operar.



Primeiramente, a Rivalo é uma marca de propriedade da Matchserv Solutions N.V. E esta empresa é registrada em Curaçao sob a licença número 8048/JAZ2018-001.Isso indica que a operadora cumpre com os requisitos legais e adota as melhores práticas do setor. Percebe como a Rivalo é confiável?



Com o intuito de saber mais sobre a licença da Rivalo, consulte o site da empresa.



Rivalo no Reclame Aqui



Sabe como algumas pessoas tentam ver se a Rivalo é confiável? Consultando o perfil da empresa no site Reclame Aqui, portal brasileiro para resolução de conflitos entre consumidores e empresas.



Ao olhar a página Rivalo Reclame Aqui, precisamos admitir que as revisões são mistas. A nota geral da empresa é pouco abaixo de 6.0 (até a redação desta análise). E havia mais de 100 reclamações registradas nos últimos 12 meses.



Dito isto, o perfil Rivalo Reclame Aqui tem 100% das reclamações respondidas. E o índice de solução é acima de 50%.



Isso é motivo para a gente duvidar que a Rivalo é confiável? E a resposta é negativa. Vamos explicar o porquê.



É válido deixar claro que diversas casas de apostas dão preferência para a resolução de conflitos através de seus próprios canais. Ou seja, o Serviço de Atendimento ao Cliente da própria plataforma. Ainda assim, a Rivalo dá atenção aos registros no Reclame Aqui.



Além disso, alguns clientes também registram reclamações sem ler os Termos e Condições (T&C) da casa. Afinal, há algumas regras que alguns deles descumprem e depois registram queixas.



Desse modo, em vez de olhar apenas o perfil Rivalo Reclame Aqui, procure saber mais sobre a empresa. E, em caso de dúvidas, contate o suporte próprio da operadora.



Rivalo app para dispositivos Android e iPhone



Muitas pessoas podem procurar um Rivalo app para celulares. Mas, ao menos durante a redação deste review, o Rivalo app ainda não era dos melhores.



Durante o registro, a casa até oferece a opção para enviar o link via SMS para instalação do Rivalo app. Mas o aplicativo da casa não é funcional e basicamente replica o site.



Então, neste caso, em vez de buscar o Rivalo app, recomendamos que utilize o site móvel da operadora. Dessa forma, não precisará fazer nenhum tipo de instalação e poderá usar os serviços em seu smartphone. Seja um celular de sistema Android ou mesmo um iPhone (iOS).



Contudo, isso não chega a ser um problema. Afinal, mesmo sem baixar um Rivalo app, a versão mobile da plataforma é de qualidade. Então, você não terá problemas para apostar a qualquer hora e em qualquer lugar.





Apostar com a Rivalo >>

Futebol na Rivalo Brasil



Agora chegou o motivo principal para abrir uma conta e usar o código bônus Rivalo: as apostas esportivas. Afinal, se você deseja o bônus de Esportes, certamente quer palpitar em esportes, certo?



E, como o futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo, vamos focar nele neste tópico.



Mas não pense que só de futebol vive o apostador da Rivalo. A casa oferece outros vários esportes, como basquete, tênis, vôlei, futebol americano e muito mais.



Entretanto, nosso foco aqui será o futebol. E o usuário terá uma grande quantidade de competições e mercados de apostas à sua disposição. Aliás, os mercados são os tipos de apostas.



Só para ilustrar, no quesito competições há campeonatos de todos os níveis. Desde os enormes, como a Champions League, até a liga da Malásia, por exemplo. Ou seja, há realmente muitas alternativas.



Já no quesito mercados de apostas, analisamos um jogo do Brasileirão como exemplo. Então, encontramos os seguintes tipos de apostas:



· Resultado da partida (1x2);

· Chance dupla;

· Handicap;

· Empate não tem aposta;

· Total de gols (acima/abaixo);

· Intervalo/final de jogo (HT/FT);

· Pontuação correta (ou placar exato);

· Handicap;

· E muito mais...



A fim de ver todas as opções disponíveis, confira cada evento. Afinal, a disponibilidade de alguns mercados pode variar dependendo da partida.



Odds e taxas de pagamento da Rivalo



As odds são bastante importantes nas apostas esportivas. Afinal, elas são as cotações que determinam os possíveis retornos de um apostador. Isto é, se ele acertar a aposta que fez.



Dessa forma, quanto maiores as odds de um site, melhor é. E, no caso da Rivalo, ela tem odds condizentes com a média do mercado.



Contudo, precisamos dizer que, em alguns eventos que analisamos, as cotações não impressionaram. E, em alguns casos, até ficaram atrás de algumas concorrentes. Desse modo, é sempre bom fazer um comparativo com outros sites de apostas.



Certamente, em alguns casos, a Rivalo vai bater as concorrentes. Mas é preciso verificar se, no geral, as odds para o seu esporte ou campeonato preferido são boas na Rivalo.



Por fim, em relação às taxas de pagamento, a empresa costuma pagar normalmente seus usuários. Em caso de problemas, é possível buscar resolução diretamente junto ao suporte.



Como sacar dinheiro na Rivalo?



Agora você já sabe que o site Rivalo é seguro? Então, vamos falar um pouco sobre os métodos de pagamento. Afinal, a casa oferece boas opções para fazer depósitos e saques.



Caso você possua saldo para retirada, poderá fazer saques através de métodos como:



· PIX;

· Transferência bancária;

· Carteiras eletrônicas (Pay4Fun, InovaPay, AstroPay e MuchBetter).

Já para depósitos, além das formas citadas acima, há boleto bancário, PicPay e mais.



A fim de conferir todos os métodos de pagamento aceitos, consulte o site da Rivalo.

Apostar com Pix >>



A Rivalo oferece um bom serviço de atendimento aos clientes (Foto: Parceiros Lance/ Istock)

Serviço de Atendimento ao Cliente



Deseja mais uma prova de que a Rivalo é confiável? O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da operadora. Sim, a casa tem um suporte próprio e presta a ajuda que os clientes necessitam.



Assim, há um chat ao vivo, um formulário para contato e uma seção de Ajuda. Se não encontrar o que precisa nos tópicos de ajuda rápida, poderá mandar uma mensagem para a empresa.



Os atendentes estarão a postos para tirar dúvidas e resolver eventuais contratempos.



Perguntas frequentes



Ainda está com dúvidas se a Rivalo é confiável? Tem outros questionamentos? Então, vamos à nossa seção de perguntas mais frequentes...



Quanto tempo demora a Rivalo a pagar?



A Rivalo resolve as apostas certeiras e atualiza o saldo da conta do usuário. Já em relação aos saques, o processamento depende de cada método de pagamento. Consulte a plataforma.



Como funciona o Rivalo?



O site Rivalo é uma plataforma de apostas esportivas e jogos de cassino. Então, é preciso se cadastrar (sendo maior de 18 anos), fazer um depósito e aproveitar os serviços.



Como tirar dinheiro do Rivalo?



A fim de realizar saques, caso tenha saldo disponível, basta escolher um dos métodos de pagamento. Então, complete o processo e aguarde a compensação da transação.



O que significa Rivalo?



Rivalo é a marca da empresa e uma que está crescendo no Brasil.



Rivalo aceita PIX?



Sim, a Rivalo já aceita a forma de pagamento brasileira chamada PIX.



Como fazer aposta no Rivalo?



A fim de apostar, é preciso se registrar, fazer um depósito e escolher a opção que deseja dentro do evento esportivo. Então, insira o valor e, se estiver de acordo, confirme a aposta.



Conclusão sobre a Rivalo



Na conclusão deste artigo, conseguiu se convencer de que a Rivalo é confiável? Esperamos que sim. Afinal, analisamos o site de apostas e conferimos muitos pontos positivos em relação à empresa.



Inegavelmente, a Rivalo ainda tem muitas coisas a evoluir. Por exemplo, o design do site, a qualidade das odds e o app. Mas, em termos gerais, podemos indicar a casa de apostas.



Então, se alguém perguntar ‘Rivalo é confiável?’, pode indicar a casa sem medo.



Abaixo, confira alguns prós e contras da Rivalo Brasil (em nossa opinião):



O que gostamos



- Site com muitas opções de apostas em futebol;

- Bônus de boas-vindas com rollover interessante;

- Existe chat ao vivo para suporte ao cliente.



O que não gostamos



- Layout do site não é dos mais agradáveis;

- Odds poderiam ser melhores em alguns eventos esportivos.

Apostar com a Rivalo >>