PSG não perde há quase dois meses; veja odds contra Reims

Na última quarta-feira, 22/01, o Paris Saint-Germain goleou o Manchester City na Champions League. A virada de 4-2 no estádio Parc des Princes foi a quinta vitória seguida do PSG, que não perde desde 26 de novembro de 2024.

Desde a derrota por 1-0 para o Bayern de Munique também pela Champions League, o time de Luis Enrique conquistou sete vitórias e dois empates, nos diferentes campeonatos que disputa.

PSG x Reims: odds da partida

Neste sábado, 25/01, o compromisso do Paris Saint-Germain é contra o Reims. A partida, válida pela Ligue 1, acontece novamente no Parc des Princes, às 17h05 (horário de Brasília). Será que o PSG irá manter sua invencibilidade de quase dois meses?

Segundo as casas de apostas, sim. Jogando em casa, contra o 13º colocado e com a moral alta após golear o City, o PSG é o franco favorito a vencer a partida deste sábado.

De acordo com a KTO, a chance de vitória do líder do campeonato é de 82%, contra apenas 8% do Reims. Confira as odds a seguir:

Vitória do Paris Saint-Germain

1.22 na KTO

Empate

6.75 na KTO

Vitória do Reims

12.00 na KTO

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 23 de janeiro de 2025 às 15 horas.

Como você pode ver, o amplo favoritismo do Paris Saint-Germain na partida resulta em odds baixas. Sendo assim, para aumentar o possível retorno do seu palpite, vale fazer uma aposta composta com algumas opções que citaremos a seguir.

PSG na Ligue 1

Se na Champions League o Paris Saint-Germain não está em uma situação muito confortável, em 22º lugar, no Campeonato Francês a situação é completamente oposta.

O PSG é o primeiro colocado da Ligue 1, o líder isolado com 46 pontos. Em 18 rodadas, a equipe tem impressionantes 14 vitórias e quatro empates. Ou seja, o Paris Saint-Germain ainda não foi derrotado nesta edição do Campeonato Francês.

Os números do time de Luis Enrique chamam atenção. Com 48 gols marcados, o PSG tem o melhor ataque da competição. Um dos artilheiros do time na Ligue 1 é Ousmane Dembélé. A odd para um gol do camisa 10 é 2.80 na KTO.

Além disso, o PSG também é a equipe com menos gols sofridos, 16. Sendo assim, vale apostar em menos de 0.5 gols do Reims, com odd 1.98 na KTO.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 23 de janeiro de 2025 às 15 horas.