Promoção Novibet: aposte com Super Odds em Fluminense x Flamengo

A Novibet está promovendo uma oferta especial para novos jogadores que desejam apostar no clássico entre Fluminense e Flamengo. A promoção Super Odds Aumentadas FLAFLU oferece odds de 50 para o time vencedor, utilizando o código promocional indicado na página da promoção.

Esta oferta exclusiva é válida para apostas simples realizadas antes do início da partida, que acontecerá no sábado, 8 de fevereiro, às 16h30.

Como funciona a promoção Super Odds FLAFLU50

A promoção Super Odds da Novibet para o clássico Fla-Flu oferece odds aumentadas de 50 para o time vencedor. Os novos clientes podem apostar até R$1 no resultado final da partida, seja na vitória do Fluminense ou do Flamengo.

Se a aposta for vencedora, os ganhos serão calculados com base nas odds de 50, independentemente das odds originais da partida. Isso significa que uma aposta de R$1 pode resultar em um retorno total de R$50, sendo R$2 em dinheiro e R$48 em aposta extra.

Termos e condições relevantes da promoção

A oferta é válida apenas para novos clientes maiores de 18 anos e residentes no Brasil

O código promocional deve ser utilizado no momento do registro

A aposta máxima é de R$1 e os ganhos adicionais serão creditados como aposta extra

Apenas a primeira aposta realizada se qualifica para a promoção

A aposta extra será creditada em até 24 horas após o término da partida e expira em 7 dias

O que são Super Odds e como funcionam nesta promoção

Super Odds são cotações promocionais aumentadas oferecidas pelas casas de apostas para atrair novos clientes. No caso da promoção FLAFLU50 da Novibet, as odds são fixadas em 50 para o time vencedor.

Por exemplo, se um apostador fizer uma aposta de R$1 no Fluminense para vencer com odds normais de 2.00, ele receberá R$2 em dinheiro caso acerte. Porém, com as Super Odds, receberá R$48 adicionais em aposta extra, totalizando R$50 de retorno.

Como abrir uma conta na Novibet

Para participar da promoção, siga estes passos para abrir uma conta na Novibet:

Acesse o site oficial da Novibet e clique em Registrar; Preencha o formulário com seus dados pessoais e insira o código promocional; Verifique sua conta fornecendo os documentos necessários; Faça um depósito inicial; Realize sua aposta de até R$1 no mercado de resultado final do Fla-Flu.

Lembre-se de ler atentamente todos os termos e condições antes de participar da promoção.

Aposte de forma responsável. Jogos são proibidos para menores de 18 anos.