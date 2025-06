Palpite Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – Mundial de Clubes – 21/06/2025

Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste sábado (21), às 13h (horário de Brasília). Após empatar na estreia, o clube alemão precisa da vitória para não depender de outros resultados na última rodada. O local da partida será no Estádio TQL, em Cincinnati (EUA).

Palpite Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Na rodada inaugural, o Mamelodi Sundowns surpreendeu o Ulsan HD e venceu por 1 a 0, assumindo a liderança do Grupo F de forma isolada. Já o Borussia Dortmund não conseguiu tirar o zero do placar diante do Fluminense, e aparece empatado com o clube brasileiro na vice-liderança da chave.

Apesar da boa estreia dos sul-africanos, o Dortmund entra com mais repertório ofensivo, jogadores mais experientes e é mais estruturado taticamente. Sem perder há oito jogos, os alemães devem estar com mais ritmo em relação à primeira rodada e são favoritos ao triunfo neste sábado.

Nosso palpite para o jogo: Borussia Dortmund vence

Com na qualidade ofensiva dos europeus, o palpite Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund vai para a vitória do clube alemão na segunda rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Mamelodi Sundowns

Atual vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF, o Mamelo Sundowns é uma das principais equipes sul-africanas da atualidade.

Na estreia do Mundial de Clubes, encarou o Ulsan HD no Estádio Inter&Co, onde teve uma performance robusta e acima das expectativas. Afinal, além de ter tido 68% da posse de bola, teve quase o dobro de finalizações que o clube sul-coreano.

O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo africano Iqraam Raynes, que deu o triunfo ao Mamelodi por 1 a 0. O resultado colocou a equipe na liderança isolada do Grupo F.

As últimas notícias do Borussia Dortmund

Por outro lado, o Borussia Dortmund segue sendo uma das principais equipes do futebol alemão na atualidade e chegou ao Mundial embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas.

No entanto, visivelmente fora de ritmo por ter ficado um mês sem entrar em campo, começou mal sua partida de estreia contra o Fluminense.

Mesmo assim, teve 55% da posse de bola e criou algumas chances de balançar as redes, com três finalizações no alvo. Porém, o placar final ficou no empate sem gols.



Onde assistir Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund?

A partida entre Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.