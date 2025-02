Palmeiras e São Paulo fazem o clássico da 10ª rodada do Campeonato Paulista. A partida vai ser disputada no Allianz Parque, neste domingo (16/02), às 18h30. Então, saiba os principais detalhes do confronto e as odds para apostas em gols.

Odds Palmeiras x São Paulo

O clássico Palmeiras x São Paulo traz duas equipes com campanhas parecidas, mas em condições diferentes na tabela. Isso aumenta a pressão para cima do Alviverde, que joga em casa e é o mais cotado para a vitória. As odds indicam 55% de chances de triunfo.

Dessa forma, confira a seguir a lista de odds para o confronto.

Mercado: Resultado final

Vitória do Palmeiras - 1.80

Empate - 3.50

Vitória do São Paulo - 4.50

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de fevereiro de 2025 às 18 horas.

Total de gols

Para quem busca tirar o foco das apostas de resultados, um dos caminhos é através do número de gols. Neste palpite, o foco é acertar a quantidade do clássico e não quem fará mais.

A opção se destaca principalmente pela qualidade ofensiva dos dois lados. O Palmeiras já balançou as redes 15 vezes, enquanto o São Paulo tem 14 gols. Ambos aparecem entre os cinco mais eficientes.

Vale ressaltar ainda que todas as últimas três partidas do Alviverde terminaram com pelo menos duas bolas nas redes. Caso a história se repita neste domingo, as odds são de 1.29. Para isso, a aposta tem que ter ser feita no total acima de 1.5.

Em caso de palpite no total acima de 2.5, as odds sobem para 2.00. Porém, neste caso, o confronto tem que ter no mínimo três gols.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de fevereiro de 2025 às 18 horas.

Ambos marcam

Um segundo mercado é através do ambos marcam. Neste caso, tanto se selecionar a opção sim, quanto com o não, o retorno é de 1.91. Portanto, cotações equilibradas para este cenário.

Acontece que a expectativa passa por um confronto mais aberto, pois o Palmeiras precisa buscar jogo. Ao mesmo tempo que o São Paulo tenta se recuperar.

Vale ressaltar ainda que todos os últimos três jogos do Alviverde terminaram com ambos marcam. O mesmo aconteceu em três das cinco partidas recentes do São Paulo.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de fevereiro de 2025 às 18 horas.

Autor do gol

Ainda quando o assunto é gol, é possível indicar quem serão os responsáveis por balançarem as redes no clássico. Como o duelo é no Allianz Parque, os jogadores do Palmeiras é que entram como os mais cotados.

O grande destaque é Flaco Lopez, que tem odds de 2.50 por um gol. O jogador já balançou as redes duas vezes neste estadual.

Do lado do São Paulo, Jonathan Calleri é o mais cotado, com 3.60 para 1.00. Já Oscar e Lucas Moura têm odds de 5.00. Lucas é o artilheiro do Tricolor neste estadual, com três gols.

Outra possibilidade é selecionar um jogador marcando dois ou mais. Neste caso, o feito de Flaco Lopez está cotado em 9.50 para 1.00. Qualquer outro jogador tem odds superiores a 10.00.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de fevereiro de 2025 às 18 horas.