Ganhe R$20 em aposta grátis ao acumular em múltiplas

A Estrelabet lançou uma promoção que pode agradar tanto os apostadores esportivos quanto os fãs de cassino online. Os usuários que acumularem R$100 em apostas múltiplas recebem R$20 em aposta grátis para esportes, além de 20 rodadas bônus no popular jogo Gates of Olympus.

Ir para a Estrelabet

A oferta combina benefícios para duas modalidades diferentes, permitindo explorar ambas as plataformas da operadora.

No entanto, é importante ressaltar que a promoção está disponível somente para usuários já cadastrados na casa de apostas. Dessa forma, registre-se com o código promocional Estrelabet, se você ainda não tem uma conta.

➡️ Confira também a nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil.

Como funciona a promoção da Estrelabet?

A mecânica da promoção é relativamente simples e se baseia no volume de apostas realizadas. Para participar, você precisa acumular R$100 em apostas múltiplas durante o período promocional, fazendo bilhetes de no mínimo R$25 cada. Além disso, a odd mínima de cada bilhete deve ser de 4.00 ou superior.

Após atingir o requisito de R$100 em apostas qualificadas, você receberá automaticamente R$20 em aposta grátis para usar em esportes, bem como 20 rodadas bônus no valor de R$0,20 cada para o jogo Gates of Olympus.

O melhor é que esses benefícios são concedidos independentemente do resultado das suas apostas originais.

Os prêmios são creditados até o final do dia seguinte ao término de cada edição da promoção. Por isso, é recomendável verificar regularmente a seção "Minha Conta > Bônus" para a aposta grátis e a seção "Minha Conta > Prêmios" para as rodadas bônus.

Ir para a Estrelabet

Termos e condições principais da oferta

Antes de participar de qualquer promoção, é fundamental entender os termos e condições associados. A oferta da Estrelabet possui regras específicas que determinam sua elegibilidade e como aproveitar os benefícios.

Aqui estão os cinco pontos mais importantes dos termos e condições:

Apostas múltiplas totalizando R$100, com bilhetes de pelo menos R$25 e odd mínima de 4.00 por bilhete;

Tanto a aposta grátis quanto as rodadas bônus têm validade de apenas 3 dias após serem creditadas;

Os ganhos com as rodadas bônus são limitados a R$40, e na aposta grátis apenas os lucros são creditados (não o valor da stake);

Apostas com cashout, canceladas ou em SuperOdds/Odds Brilhantes não são elegíveis para a promoção;

Apenas uma recompensa da promoção é permitida por cliente, CPF, família, endereço ou IP compartilhado.

Este resumo apresenta apenas os pontos principais. Por isso, recomendamos fortemente que leia os termos e condições completos no site oficial da Estrelabet antes de participar da promoção.

Como fazer uma aposta múltipla na Estrelabet?

As apostas múltiplas são um requisito fundamental para participar desta promoção. Portanto, caso você não esteja familiarizado com esse tipo de aposta, confira o passo a passo abaixo para realizar uma aposta múltipla na plataforma da Estrelabet.

1 - Acesse sua conta no site da Estrelabet e navegue até a seção de esportes.

2 - Selecione os eventos que deseja incluir em sua aposta múltipla, clicando nas odds desejadas (pelo menos dois eventos).

3 - Confira o cupom de apostas que aparecerá automaticamente com suas seleções e a odd final combinada.

4 - Digite o valor que deseja apostar (lembre-se que, para a promoção, deve ser de pelo menos R$25).

5 - Confirme sua aposta verificando se a odd final é de pelo menos 4.00, conforme exigido pela promoção.

Lembre-se que, para esta promoção específica, você pode escolher qualquer esporte disponível na plataforma.

No entanto, cada bilhete precisa ter odd mínima de 4.00 e você deve acumular pelo menos R$100 em apostas durante o período promocional, com bilhetes individuais de no mínimo R$25.

Vale a pena participar desta oferta?

A oferta da Estrelabet pode ser interessante para apostadores que já costumam fazer apostas múltiplas regularmente.

O benefício de receber R$20 em aposta grátis mais 20 rodadas bônus representa um retorno de 20% sobre o valor total apostado na promoção.

Contudo, é importante considerar as restrições, especialmente a odd mínima de 4.00, que representa apostas de risco moderado a alto. Além disso, o prazo curto de 3 dias para utilizar os bônus exige atenção e planejamento.

Se você já tem o hábito de fazer apostas múltiplas com odds elevadas, esta promoção pode agregar valor à sua experiência. Porém, não recomendamos mudar drasticamente seu estilo de apostas apenas para se qualificar para esta oferta.