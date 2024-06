Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 16:00 • São Paulo (SP)

Quem quiser fazer apostas Eurocopa pode conferir a plataforma da Parimatch. O setor de Eurocopa Parimatch está no ar já, inclusive com apostas de longo prazo como quem será o campeão, vencedor de cada grupo, artilheiro e mais. Você pode começar a apostar na casa com o código bônus Parimatch.

Neste texto, vamos explicar como apostar na Eurocopa da melhor forma possível, nunca esquecendo do jogo seguro e responsável.

Principais mercados de aposta na Eurcopa

São muitos os mercados para fazer apostas Eurocopa. Há quem prefira dar seus palpites em jogos que estão prestes a começar, enquanto outros estão focados nas apostas de longo prazo. Vamos trazer mercados de todos os tipos agora.

1X2 (quem vence a partida)

Mesmo com tanta diversidade, um clássico é um clássico. O mercado 1X2, ou quem vence a partida, ainda é muito procurado. Aqui o negócio é simples: você aposta se quem vence a partida é o mandante (1), visitante (2) ou se dá empate (X).

As odds podem variar bastante, especialmente com notícias como desfalques. Quem fizer apostas Eurocopa na Parimatch já pode encontrar os jogos da fase de grupos para apostar, mas as odds podem flutuar até o momento do apito inicial.

Total de gols

As linhas de gol são exibidas com destaque na plataforma Eurocopa Parimatch. Desde a aposta no over ou under de 0,5 gol até de 8 gols em certas partidas, dá para ver todos os valores que a casa oferece.

A ideia é simples: a casa te informa um valor de gols que sairão na partida e você precisa falar se será mais ou menos disso. Se o número for quebrado (3,5 por exemplo), fica claro o resultado. Mas se você apostar no over 3 gols e o placar for 2 a 1, o dinheiro da aposta é devolvido.

Quem será o campeão

Uma das apostas mais interessantes é a de quem será o campeão e o apostador que quiser fazer uma de suas apostas eurocopa nesse mercado pode conseguir uma odd boa. Inglaterra e França são as favoritas nesse mercado de longo prazo, sendo a primeira por causa de sua geração talentosa e a segunda pelas seguidas campanhas excelentes na Copa do Mundo. Você concorda com isso ou prefere ir em outra seleção?

Eurocopa Parimatch: dicas para fazer postas

Quem quiser fazer apostas Eurocopa terá uma grande variedade de opções nas mais diversas casas. Afinal, estamos falando da segunda maior competição de futebol de seleções do mundo, atrás apenas da Copa do Mundo.

A primeira dica para apostar na Eurocopa é escolher uma casa segura, que protege todos os dados dos usuários e tem métodos de pagamento acessíveis. A Parimatch se enquadra em tudo isso. Abaixo vamos dar dicas mais acionáveis sobre as apostas em si e como ter melhores resultados.

Faça uma cotação das odds

As odds para as apostas Eurocopa e para várias competições na verdade pode variar bastante. As casas podem querer chamar pessoas para uma aposta específica aumentando suas odds, até de forma artificial em ofertas sazonais. Por isso, caso você acredite muito em uma determinada aposta e haja tempo para isso, faça uma cotação das odds em diferentes casas, inclusive na Parimatch.

Conheça a gestão de banca

A gestão de banca é algo desconhecido por muitos apostadores iniciantes, mas isso é um erro. Para evitar perdas grandes, fazer uma boa gestão de banca é fundamental, estabelecendo um valor fixo para cada aposta e tendo um limite diário de apostas.

Não ignore as apostas de longo prazo e cash out

As apostas de longo prazo são ignoradas por muitos apostadores que não querem esperar tanto pelo resultado de um palpite. Mas isso é um erro, porque dá para conseguir odds muito bons fazendo apostas dessa forma. Também não ignore o cash out, uma funcionalidade presente na Eurocopa Parimatch.

A casa irá oferecer um cash out para apostas feitas, pagando um determinado valor que pode ser maior ou menor que o colocado pelo apostador para encerrar a aposta antes da hora. Essa ferramenta é muito boa para garantir uma aposta ganha ou diminuir a perda em uma aposta que parece que será perdida.

Promoções da Parimatch para a Eurocopa

Quem quiser fazer apostas Parimatch pode usar também os bônus oferecidos pela casa. Neste momento há uma série de ofertas para quem quiser fazer apostas esportivas e também quem quiser jogar no cassino online.

Como se cadastrar na Parimatch

Como uma das principais casas de apostas que existem no mercado, a Parimatch pode gozar de sua confiança ao criar uma conta. Aqui vamos explicar passo a passo como fazer isso e poder fazer apostas Eurocopa.

1- Acesse a Parimatch.

2- Informe seus dados pessoais e o código bônus Parimatch.

3- Leia os termos e condições.

4- Pronto, sua conta está criada.

Com a conta criada, seja pelo navegador ou então pelo app da Parimatch, você terá acesso a todas as funcionalidades da casa. E depois de fazer um depósito com seu método de pagamento favorito, dá para ativar o bônus e até conferir o live streaming da casa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o atendimento ao cliente.