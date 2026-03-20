Vitória x Mirassol – Palpites, análise e odds (22/03)

Oito jogos sem vencer, nenhum triunfo em 2026 fora de casa no Paulistão e no Brasileirão, e uma sequência de resultados que transforma cada rodada em tormento: esse é o cartão de visitas do Mirassol quando desembarca em Salvador para encarar o Vitória pela 8ª rodada da Série A.

Do outro lado, o Leão da Barra retorna ao Barradão precisando curar as feridas da derrota por 2 a 0 para o Grêmio na Arena, resultado que interrompeu a boa impressão deixada pelo triunfo sobre o Atlético Mineiro na rodada anterior.

O confronto coloca frente a frente o 13º colocado, com sete pontos, e o 15º, com seis, em um duelo que, apesar de ocorrer ainda no primeiro quarto de campeonato, já carrega um sabor de necessidade para ambos.

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Análise da partida

O Vitória soma dois triunfos, um empate e três derrotas até aqui na Série A, desempenho que rende um aproveitamento de 38%. Em casa, porém, o cenário é mais animador: o Leão venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 no último compromisso no Barradão e, historicamente, se mostra muito mais competitivo diante da torcida rubro-negra.

Nos últimos 10 jogos como mandante em todas as competições, o time de Jair Ventura acumula sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

O problema do Vitória está longe de Salvador: fora de casa, são apenas três vitórias, cinco empates e sete derrotas nos últimos 30 jogos, um padrão que o próprio técnico reconheceu publicamente.

O Mirassol, por sua vez, vive um dos piores momentos desde que chegou à elite nacional em 2025. A sequência sem vitórias chegou a oito partidas considerando Paulistão e Brasileirão, e os números recentes assustam: zero vitórias nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e oito sofridos.

O Leão Caipira perdeu para Palmeiras (1 a 0) e Coritiba (0 a 1) e empatou com Santos (2 a 2) e Cruzeiro (2 a 2) nas rodadas anteriores do campeonato nacional. Como visitante, o retrospecto recente é ainda mais preocupante: nos últimos 10 jogos fora de casa, são apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

A defesa do Mirassol sofreu gols em cada um dos últimos seis jogos na competição, o que evidencia a fragilidade do setor defensivo do time de Rafael Guanaes.

Outros palpites para Vitória x Mirassol

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Confrontos diretos

Vitória e Mirassol têm um histórico recente e curto de duelos, com apenas cinco partidas oficiais disputadas entre as equipes. O retrospecto favorece o time baiano: duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nesses cinco confrontos, com cinco gols marcados e quatro sofridos.

O jogo mais recente entre os clubes aconteceu pelo segundo turno do Brasileirão 2025, quando o Vitória venceu por 2 a 0 no Barradão, em 29 de novembro.

Notícias de Vitória x Mirassol

Vitória

O departamento médico do Leão segue lotado. Marinho, diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, está fora do confronto e deve retornar apenas no início de abril.

Mateus Silva (lesão na coxa esquerda), Pedro Henrique (em tratamento), o goleiro Yuri, Rúben Ismael e Edu (fora da temporada) também são desfalques confirmados. O caso mais grave é o do volante Dudu, que passará por cirurgia na coluna e não jogará mais em 2026.

A boa notícia é o retorno do meia Erick, que sentiu dores na vitória sobre o Atlético Mineiro, mas se recuperou e esteve à disposição contra o Grêmio.

Escalação Provável do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer.

Mirassol

Rafael Guanaes conta com desfalques menores. Eduardo segue em reabilitação após cirurgia no punho esquerdo e Igor Cariús trata uma lesão na coxa esquerda.

A principal dúvida fica no ataque: Tiquinho Soares, contratado por empréstimo do Santos em fevereiro, ganhou minutos nos últimos jogos e disputa posição com Nathan Fogaça e André Luís. No meio, Shaylon e Gabriel Pires brigam por uma vaga na formação titular.

Escalação Provável do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon (Gabriel Pires); Negueba, Alesson e Tiquinho Soares.

Destaques individuais de Vitória x Mirassol

Jogador destaque · Vitória Lucas Arcanjo 7.54 Nota média na Série A 2026 6 Jogos na Série A 10 Gols sofridos na Série A 540 Minutos jogados Jogador destaque · Mirassol Negueba 7.56 Nota média na Série A 2026 2 Gols na Série A 6 Jogos na Série A 540 Minutos jogados

Os Técnicos

Jair Ventura construiu sua reputação como especialista em fugas do rebaixamento. Filho do tricampeão mundial Jairzinho, o técnico de 46 anos salvou o Leão da queda em 2025 após chegar em setembro, e foi renovado até o fim de 2026. Em mais de uma década de carreira e mais de 400 jogos no comando de equipes profissionais, Jair soma apenas dois títulos.

Sua marca registrada é a organização defensiva e o pragmatismo, embora reconheça que precisa encontrar regularidade nos jogos fora de casa.

Rafael Guanaes é o oposto em trajetória. Eleito o melhor treinador do Brasileirão 2025, quando levou o Mirassol do interior paulista à quarta colocação e à vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Aos 44 anos, Guanaes formou-se nas divisões de acesso do futebol paulista e nunca havia treinado na Série A antes de assumir o Leão Caipira em março de 2025.

Seu estilo é ousado: posse de bola elevada, pressão alta e coragem para jogar de igual para igual contra qualquer adversário, mesmo com orçamento inferior ao dos rivais.

Análise tática

O Vitória deve operar em um 4-3-3 com marcação compacta e saída em velocidade. Jair Ventura costuma concentrar o jogo no corredor central, usando Baralhas como pivô e Martínez como responsável pela transição entre defesa e ataque.

Matheuzinho é a válvula criativa do time e tende a flutuar entre a ponta e o meio para criar superioridade numérica nos lances de construção. Renato Kayzer, artilheiro do time na Série A com dois gols, será a referência na frente.

O Mirassol, também no 4-3-3, tenta manter sua identidade de posse e pressão, mas a falta de resultados tem cobrado um preço na confiança coletiva.

Negueba é a principal arma ofensiva, atuando aberto pela direita com liberdade para cortar para dentro. Reinaldo, referência na lateral esquerda, projeta o time pelo setor com cruzamentos e apoio constante ao ataque.

A fragilidade defensiva do Mirassol, que sofreu gols em todos os seis jogos do Brasileirão, pode ser explorada pelo Vitória através de bolas longas e transições rápidas, especialmente se Erick estiver em boas condições.

Do lado do Mirassol, a entrada de Tiquinho Soares como referência fixa pode criar problemas para a zaga rubro-negra no jogo aéreo, algo que Camutanga e Cacá precisarão administrar.

Prognóstico de placar exato para Vitória x Mirassol

🎯 Previsão de Placar Vitória 2 x 1 Mirassol O Vitória reúne vantagem de mando, forma superior em casa e um adversário em queda livre. Ainda assim, a fragilidade defensiva do Leão da Barra nos minutos finais abre espaço para o Mirassol descontar. O Vitória venceu sete dos últimos 10 jogos como mandante em todas as competições, com média de 1.6 gol marcado por partida em casa.

O Mirassol não vence há oito jogos consecutivos entre Paulistão e Brasileirão, e nos últimos 10 como visitante soma apenas duas vitórias e seis derrotas.

A defesa do Mirassol sofreu gols em cada um dos seis jogos que disputou na Série A 2026, evidenciando vulnerabilidade no setor.

O Vitória sofreu quatro dos seus nove gols em casa entre os minutos 76 e 90 nas últimas 20 partidas como mandante, o que indica uma tendência de ceder gols no fim.

Renato Kayzer lidera o ataque rubro-negro com dois gols na Série A, enquanto Negueba, o melhor avaliado do Mirassol (nota 7.56), também soma dois e é capaz de marcar mesmo em jogos difíceis fora de casa. Previsão final: O Vitória deve impor o ritmo no Barradão e abrir vantagem no primeiro tempo, explorando a transição rápida contra uma defesa visitante que não consegue manter a consistência. Resumo do palpites do Lance para Vitória x Mirassol Melhor palpite do jogo: Mais de 2,5 gols – Odd 2,12 na Betsson Palpite alternativo: Empate anula: Vitória – Odd 1,83 na Betsson Palpite alternativo 2: Menos de 25,5 chutes totais – Odd 1,92 na Superbet Palpite alternativo 3: Ambas as equipes marcam – Odd 1,83 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Vitória 2 x 1 Mirassol – Odd 10,00 na Betsson