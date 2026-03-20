Toulouse x Lorient – Palpites, análise e odds (21/03)

Neste sábado, 21 de março de 2026, o Stadium de Toulouse será palco da 27ª rodada da Ligue 1, com um confronto entre Toulouse e Lorient. Duas equipes separadas por apenas três pontos na tabela, em uma zona intermediária da classificação onde cada vitória pode redistribuir as cartas rapidamente.

O Toulouse, 11º colocado com 34 pontos, vem de um triunfo espetacular sobre o Metz fora de casa (4 x 3), encerrando uma sequência de quatro jogos sem vencer no campeonato. Do outro lado, o Lorient (9º, 37 pontos) apresenta uma fase sólida, com apenas uma derrota nos últimos 12 jogos da Ligue 1. O cenário está montado: os Violets querem retomar o rumo em casa, enquanto os Merlus pretendem confirmar seu status de surpresa da temporada.

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Análise da partida

Sob o comando de Carles Martinez, o Toulouse vive uma temporada irregular. Após 26 rodadas, o balanço é misto: nove vitórias, sete empates e dez derrotas (37 gols marcados, 32 sofridos).

Em casa, o TFC tem dificuldade para impor seu jogo: apenas 13 pontos conquistados nos últimos 30 possíveis, e a última vitória no campeonato no Stadium remonta a 2 de janeiro. Uma seca incomum para uma equipe que mirava o top 8 no início da temporada.

Fora de casa, os resultados não compensam essas dificuldades, com um saldo de cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Do seu lado, o Lorient, promovido após o título na Ligue 2 sob o comando de Olivier Pantaloni, supera todas as expectativas. Na nona colocação com 37 pontos, os Merlus apresentam um retrospecto equilibrado (nove vitórias, dez empates, sete derrotas).

Sua marca registrada? Uma tendência elevada a dividir pontos, com dez empates em 26 rodadas – recorde na Ligue 1 nesta temporada. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o time soma uma vitória (2 x 1 contra o Lens), três empates e uma eliminação na Coupe de France diante do Nice nos pênaltis.

No ataque, o Lorient se mostra produtivo, com pelo menos dois gols marcados em cinco dos últimos seis jogos do campeonato. Em contrapartida, a defesa segue vulnerável, com 40 gols sofridos – o pior número entre as equipes do top 12.

Para o Toulouse, o objetivo é claro: garantir a permanência sem perder de vista uma eventual vaga europeia, especialmente na Conference League. Já o Lorient joga sem pressão, embalado pela descontração de um recém-promovido, mas ciente de que uma sequência ruim pode mudar o panorama rapidamente.

Outros palpites para Toulouse x Lorient

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Confrontos diretos

Desde 2006, Toulouse e Lorient se enfrentaram 29 vezes na Ligue 1, com um retrospecto perfeitamente equilibrado: nove vitórias para cada lado e 11 empates.

O jogo de ida desta temporada, disputado em 9 de novembro de 2025 no Stade du Moustoir, terminou em 1 x 1. Os dois gols foram marcados de pênalti: Pablo Pagis abriu o placar pouco antes do intervalo (44'), e Djibril Sidibé empatou no início do segundo tempo.

A partida foi truncada, com poucas chances claras (dois chutes a gol para cada lado), embora o Lorient tenha se mostrado mais incisivo nas bolas paradas (seis escanteios contra quatro). Nos minutos finais, Makengo quase deu a vitória aos Merlus, mas sua finalização passou pouco acima do travessão nos acréscimos.

Nos últimos cinco confrontos, o equilíbrio permanece total: uma vitória para cada lado e três empates. Uma rivalidade em que as margens são mínimas.

Ampliando a perspectiva, o Lorient não vencia o Toulouse na Ligue 1 antes desta temporada desde 2015. O TFC havia se acostumado a dominar esse duelo, como demonstra a vitória por 2 x 1 no Moustoir em 2024.

Notícias de Toulouse x Lorient

Toulouse

O departamento médico do TFC está cheio. Rasmus Nicolaisen, verdadeiro pilar da defesa, está fora por lesão. Rafik Messali, Frank Magri – autor de cinco gols na Ligue 1 nesta temporada – e Abu Francis também estão indisponíveis. No ataque, a ausência de Magri pesa especialmente, já que ele é o segundo maior artilheiro do clube.

Nas últimas partidas, Carles Martinez apostou em um esquema 3-4-3, com Restes no gol e uma defesa com três zagueiros. Na ausência de Nicolaisen, um ajuste será necessário no setor central. O meio-campo deve se articular em torno de Cassères e Diop, enquanto a criação ofensiva ficará a cargo de um trio formado por Hidalgo, Russell-Rowe e Gboho.

Entre os destaques da temporada, Yann Gboho (oito gols, duas assistências) se sobressai, assim como Aron Dønnum, muito influente no jogo com quatro assistências e excelente regularidade.

Escalação provável do Toulouse (3-4-3): Restes – Sidibé, McKenzie, Bakhouche Piernas – Dønnum, Cassères, Diop, Kamanzi – Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho

Lorient

Do lado do Lorient, a situação tampouco é favorável, com uma extensa lista de desfalques. Arsène Kouassi, melhor jogador do clube nesta temporada, está fora. Trevan Sanusi e Bandiougou Fadiga continuam no departamento médico, assim como o zagueiro Abdoulaye Faye. Igor Silva e o capitão Laurent Abergel também seguem em recuperação. Mohamed Bamba, em boa fase nas últimas semanas, permanece muito incerto após não ter retomado os treinos com o grupo.

Apesar dos desfalques, o Lorient demonstrou contra o Lens (vitória por 2 x 1) sua capacidade de compensar com a profundidade do elenco. No ataque, Bamba Dieng (sete gols na Ligue 1) e Pablo Pagis (oito gols) seguem como as principais ameaças dos Merlus.

Escalação provável do Lorient (3-4-2-1): Mvogo – Meité, Talbi, Yongwa – Le Bris, Avom, Cadiou, Katseris – Karim, Makengo – Dieng

Destaques individuais de Toulouse x Lorient

Jogador destaque · Toulouse Yann Gboho 8 Gols na Ligue 1 2025/26 4 Assistências na Ligue 1 24 Titularidades na temporada 7.36 Nota média FotMob Jogador destaque · Lorient Pablo Pagis 8 Gols na Ligue 1 2025/26 2 Assistências na Ligue 1 25 Titularidades na temporada 7.16 Nota média FotMob

Os Técnicos

Carles Martinez, 41 anos, representa a continuidade do projeto do Toulouse. Chegou como auxiliar técnico em dezembro de 2022 antes de assumir o comando da equipe em junho de 2023. O espanhol se apoia em sua trajetória como formador na La Masia do FC Barcelona, onde participou do desenvolvimento de talentos como Ansu Fati, Gavi e Xavi Simons.

Sua abordagem se baseia em um jogo de posse de bola, com saída limpa desde a defesa e a intenção de controlar o ritmo da partida. Seu retrospecto à frente do TFC – cerca de 32% de vitórias em aproximadamente 90 jogos – pode parecer modesto, mas deve ser relativizado considerando as ambições e os recursos do clube.

Do outro lado, Olivier Pantaloni, 59 anos, é um especialista em acessos e projetos de estabilização. O treinador corso acumula três promoções à Ligue 1 na carreira, sendo duas com o Ajaccio (2011 e 2022) e uma com o Lorient na temporada passada.

Chegou em junho de 2024 para reerguer os Merlus após o rebaixamento e cumpriu sua missão logo no primeiro ano ao conquistar a Ligue 2. Para esta temporada, o objetivo inicial era a permanência, mas a 9ª colocação supera largamente as expectativas.

Sua filosofia é clara: bloco compacto, transições rápidas e forte disciplina coletiva. Os dez empates do Lorient no campeonato ilustram perfeitamente essa abordagem pragmática, baseada antes de tudo na solidez defensiva.

Análise tática

No aspecto tático, as duas equipes devem apresentar esquemas semelhantes – 3-4-3 para o Toulouse, 3-4-2-1 para o Lorient –, o que pode resultar em um confronto bastante equilibrado.

Do lado do Toulouse, Donnum pela esquerda e Kamanzi pela direita fornecerão amplitude. O norueguês, jogador com a melhor nota do elenco nesta temporada, será uma arma essencial para desequilibrar o bloco adversário. Pelo centro, Gboho buscará explorar os espaços entre as linhas, setor onde o Lorient pode ficar fragilizado devido aos desfalques na defesa.

O Lorient, por sua vez, terá de lidar com a ausência de Kouassi, seu lateral-esquerdo e principal garçom, o que obrigará a repensar a dinâmica ofensiva. Makengo e Karim podem atuar em apoio a Dieng, com papel fundamental nas transições. É justamente nesse aspecto que os Merlus se destacam: sua capacidade de se projetar rapidamente em contra-ataque pode machucar um Toulouse frequentemente exposto.

Um dado ilustra essa fragilidade: o Toulouse sofreu o primeiro gol em 14 dos seus 26 jogos na Ligue 1 nesta temporada e só conseguiu virar o placar uma única vez. Se o Lorient abrir o marcador, a missão se anuncia muito complicada para o TFC.

Por outro lado, ambas as equipes dispõem de argumentos ofensivos sólidos – 37 gols cada nesta temporada – e vêm de partidas abertas (4 x 3 em Metz para o Toulouse, 3 x 3 contra o Nice e 2 x 2 contra o Auxerre para o Lorient). Todos os ingredientes estão reunidos para um jogo movimentado, com chances e provavelmente gols dos dois lados.

Prognóstico de placar exato para Toulouse x Lorient

🎯 Previsão de Placar Toulouse 1 x 1 Lorient Tudo aponta para um duelo equilibrado sem vencedor. O Toulouse não vence em casa no campeonato desde janeiro e enfrenta uma série de desfalques importantes. O Lorient chega invicto em 11 dos últimos 12 jogos, mas vence pouco fora de casa — apenas quatro vitórias em 15 partidas como visitante. O jogo de ida terminou em 1 x 1, e os confrontos diretos produzem empates com regularidade — 11 em 29 jogos no total.

O Toulouse sofreu o primeiro gol em 14 dos 26 jogos na Ligue 1 nesta temporada e só conseguiu virar o placar uma única vez.

As duas equipes possuem o mesmo poder de fogo — 37 gols cada em 26 rodadas — e vêm de partidas abertas (4 x 3 em Metz para o TFC; 3 x 3 e 2 x 2 para o Lorient).

Os desfalques de ambos os lados (Magri, Nicolaisen pelo TFC; Kouassi, Faye, Abergel pelo FCL) equilibram as forças e limitam o potencial ofensivo das duas equipes. Previsão final: O TFC tentará aproveitar o apoio de sua torcida para quebrar a sequência sem vitórias no Stadium, mas os Merlus têm a solidez mental para aguentar e sair com um ponto. Um gol para cada lado é o cenário mais realista. Placar previsto: 1 x 1.

Resumo do palpites do Lance para Toulouse x Lorient