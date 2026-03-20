Tottenham x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds (22/03)

Tottenham e Nottingham Forest chegam a este domingo separados por apenas um ponto na tabela, com os Spurs em 16.º e o Forest em 17.º lugar. Quem vencer abre uma margem de quatro pontos sobre o rival. Quem perder pode terminar o fim de semana dentro da zona de rebaixamento.

O Tottenham chega animado após um empate em Anfield e uma vitória por 3-2 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. A eliminação europeia dói, mas o vestiário parece diferente. Do outro lado, o Forest avançou às quartas da Europa League ao eliminar o Midtjylland nos pênaltis, com Vítor Pereira poupando titulares de olho exatamente neste confronto de domingo.

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Análise da partida

Os números desta temporada do Tottenham são difíceis de digerir. Apenas duas vitórias em 15 jogos em casa fazem do Tottenham Hotspur Stadium um dos piores cenários para o mandante em toda a divisão. O clube também é o único da Premier League sem uma vitória na liga em 2026, com cinco empates e sete derrotas nas 12 rodadas do ano.

A chegada de Igor Tudor em fevereiro não produziu uma virada imediata, mas os sinais recentes animam. Gray e Sarr funcionam melhor no meio-campo, Xavi Simons voltou a mostrar qualidade e Richarlison segue como principal artilheiro do time na liga, com nove gols. Tudor precisará de mais uma resposta da equipe neste domingo.

O Nottingham Forest chegou à temporada com a intenção de se consolidar na elite inglesa, mas o que se materializou foi instabilidade técnica e demissões no banco. Ange Postecoglou foi o primeiro a cair, depois Sean Dyche. Agora é Vítor Pereira quem tenta a salvação, com um aproveitamento de apenas uma vitória em sete jogos pela Premier League sob seu comando.

O objetivo de ambos até maio é simples: não cair. Para o Tottenham, a urgência é maior, pois o time fica três semanas sem jogar na liga após este domingo. Uma vitória aqui e os Spurs dormem quatro pontos acima do Forest. Uma derrota e a pressão do intervalo pode ser insuportável.

Outros palpites para Tottenham x Nottingham Forest

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Confrontos diretos

No histórico geral, o Tottenham leva vantagem com seis vitórias em 11 jogos recentes entre as equipes, contra quatro do Forest e um empate. Mas os três confrontos mais recentes na Premier League foram todos favoráveis ao time de Nottingham.

Em dezembro de 2024, o Forest venceu por 1-0 no City Ground. Em abril de 2025, mais uma: 2-1 em Londres. Na primeira volta desta temporada, em dezembro de 2025, a goleada foi de 3-0, com dois gols de Hudson-Odoi e um de Sangaré. Três vitórias seguidas dos visitantes, algo que pesa psicologicamente neste contexto.

O duelo carrega história marcante no futebol inglês: a final da FA Cup de 1991 foi entre os dois clubes, com vitória dos Spurs por 2-1. A média de 2,73 gols por jogo neste confronto ao longo do tempo é um dado que não passa despercebido para quem gosta de apostar nos mercados de gols.

Notícias de Tottenham e Nottingham Forest

Tottenham: elenco com importantes baixas

Tudor enfrenta um mapa extenso de desfalques. Maddison e Kulusevski estão fora pelo resto da temporada com lesões no joelho. Odobert rompeu o ligamento cruzado e também não joga mais em 2025/26. Davies, Bentancur e Kudus passaram por cirurgias e não retornam antes de abril.

Entre as dúvidas, Bissouma tem problema muscular indefinido, Palhinha cumpriu protocolo de concussão e Bergvall segue em recuperação. As boas notícias ficam por conta de Van de Ven, disponível após suspensão, Romero, que voltou na semana passada, e Udogie, que pode começar após retornar do banco contra o Atlético. Solanke é dúvida por problema no quadril, mas deve ser opção.

Tottenham (4-4-2): Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Archie Gray, Pape Matar Sarr, Xavi Simons e Mathys Tel; Richarlison e Dominic Solanke. Técnico: Igor Tudor.

Nottingham Forest: retorno dos principais jogadores

O Forest também chega com baixas relevantes. John Victor está fora até junho por lesão no joelho, Savona foi operado e não joga mais na temporada, e Willy Boly tem problema no joelho sem previsão. Chris Wood, artilheiro da temporada passada, operou o joelho e retorna só em abril. Jair Cunha também está fora por lesão no pé. Pereira confirmou que poupou nove jogadores na quinta-feira para ter o grupo disponível neste domingo.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Ibrahim Sangaré e Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Nicolás Dominguez; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Destaques individuais de Tottenham x Nottingham Forest

Jogador destaque · Tottenham Dominic Solanke 3 Gols na Premier League 11 Jogos na liga 0.3 Gols por 90 min 96.º Percentil xG não-penalti Jogador destaque · Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 8 Gols na Premier League 2 Assistências na liga 10 Participações em gol 0.34 Envolvimentos por 90 min

Os técnicos

Igor Tudor chegou em fevereiro para substituir Thomas Frank sem vencer nas primeiras seis partidas. O croata, com passagens por Juventus, Lazio e Marselha, tem alternado entre quatro, três e cinco defensores, o que dificulta a preparação dos adversários, mas ainda não fixou uma identidade clara à equipe.

Vítor Pereira é o quarto técnico do Forest na temporada, chegando após a demissão de Dyche. O português, com passagens por Porto, PAOK e Al-Shabab, registra uma vitória, dois empates e três derrotas em seis jogos pela Premier League. Sua decisão de poupar titulares na Europa League na quinta-feira deixa claro onde está a prioridade desta semana.

Análise Tática

Tudor deve manter o 4-4-2 que funcionou em Anfield, com Richarlison e Solanke na frente. Gray e Sarr formam a dupla de meio-campo, com Simons atuando mais solto pela direita ou como segundo camisa 10. O Tottenham deve ter mais posse, colocando a responsabilidade criativa nos pés de Simons e no corredor de Porro.

Um ponto frágil dos Spurs é Guglielmo Vicario: o goleiro italiano cedeu 11 gols de fora da área nesta temporada, a segunda pior taxa da liga neste quesito. Qualquer tentativa de longa distância de Anderson ou Gibbs-White pode ser perigosa.

Pereira deve usar o 4-2-3-1 com Sangaré e Elliot Anderson como dupla de volantes. Anderson é o melhor avaliado do time na temporada pelo FotMob, com nota 7.49. Gibbs-White atua centralizado como conector, com Hudson-Odoi e Dominguez pelos lados. Sem Wood, Igor Jesus é a referência de área, menos físico mas com boa mobilidade.

O Tottenham pode explorar a linha defensiva reduzida do Forest: sem Savona e Boly, Murillo e Milenkovic assumem a zaga com menos cobertura. Por outro lado, os laterais dos Spurs sobem muito, abrindo espaço nas costas para as transições rápidas de Hudson-Odoi e Dominguez.

Prognóstico de placar exato para Tottenham x Nottingham Forest

🎯 Previsão de Placar Tottenham 2 x 1 Nottingham Forest O Tottenham tem motivos concretos para vencer este duelo direto. O Forest, por sua vez, chega a Londres com desfalques importantes e apenas uma vitória em 15 jogos fora de casa na temporada. O Tottenham não vence na liga em 2026, mas a mudança de dinâmica sob Tudor nas últimas duas semanas é real.

O Forest tem só quatro vitórias em 15 jogos como visitante nesta Premier League.

A ausência de Savona, Boly e Wood reduz consideravelmente as opções de Pereira na defesa e no ataque.

Solanke, com 21 gols na liga, faz diferença mesmo retornando de lesão — e os Spurs precisam muito dele neste jogo.

O Forest não ficou em branco em 78% dos jogos fora, o que aponta para um resultado com gols dos dois lados. Previsão final:A vitória mínima por 2 a 1 é o cenário mais provável, com os seis pontos de diferença na tabela a ditar o ritmo e a intensidade da partida.

Resumo do palpites do Lance para Tottenham x Nottingham Forest