St. Pauli x Freiburg – Palpites, análise e odds (22/03)

O St. Pauli recebe o Freiburg no Millerntor-Stadion em um duelo que carrega motivações bem distintas para as duas equipes. O time de Hamburgo ocupa a 16ª posição na tabela, com 24 pontos, e precisa desesperadamente pontuar para se afastar da zona de rebaixamento direto. Do outro lado, o Freiburg aparece na oitava colocação, com 34 pontos, e tenta manter viva a disputa por uma vaga na metade superior da classificação.

O contexto é ainda mais interessante quando se observa o momento recente de cada equipe. O St. Pauli vinha em uma sequência animadora de resultados em casa, mas tropeçou fora de casa na última rodada. O Freiburg, por sua vez, vive uma situação curiosa: oscila na Bundesliga, mas acaba de carimbar sua vaga nas quartas de final da Europa League com uma goleada histórica por 5 x 1 sobre o Genk. O desgaste europeu pode pesar neste domingo.

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Análise da partida

A temporada do St. Pauli tem sido uma verdadeira montanha-russa. Os Kiezkicker começaram a campanha com uma sequência de nove derrotas que praticamente os afundou na tabela. No entanto, Alexander Blessin conseguiu reerguer o time a partir de fevereiro.

Três vitórias em quatro jogos entre as rodadas 21 e 24 trouxeram fôlego para o clube respirar. A equipe bateu Stuttgart (2 x 1), Werder Bremen (2 x 1) e Hoffenheim (1 x 0), resultados que pareciam improváveis apenas semanas antes.

O empate sem gols contra o Eintracht Frankfurt na rodada 25 estendeu a invencibilidade em casa para seis jogos na Bundesliga. Fora do Millerntor, porém, a história é outra. A derrota por 2 x 0 para o Borussia Mönchengladbach na última rodada expôs a fragilidade do time como visitante, com apenas duas vitórias em 13 partidas longe de seus domínios.

As estatísticas ofensivas do St. Pauli são modestas. A equipe soma 23 gols em 26 rodadas, uma média inferior a um gol por partida. Em compensação, metade desses gols vem de jogadas de bola parada, o que transforma cada escanteio e falta próxima da área em uma ameaça real.

A posse de bola média do St. Pauli na temporada gira em torno de 38%, o que evidencia um time que prefere ceder a iniciativa e apostar em transições rápidas e na solidez defensiva, especialmente dentro de casa.

O Freiburg chega a Hamburgo em uma situação paradoxal. Na Bundesliga, o time de Julian Schuster está sem vencer há quatro jogos consecutivos no campeonato, incluindo a derrota por 1 x 0 para o Union Berlin na última rodada, com gol de Woo-Yeong Jeong nos acréscimos.

Na Europa League, no entanto, a realidade é completamente diferente. Na quinta-feira, o Freiburg aplicou 5 x 1 no Genk pela volta das oitavas de final e se classificou para sua primeira participação em quartas de final de uma competição europeia. Vincenzo Grifo marcou o gol que o transformou no maior artilheiro da história do clube, superando Nils Petersen, com 106 gols no total.

O fator desgaste é inegável. O Freiburg jogou na quinta à noite e terá menos de três dias completos de recuperação antes de viajar a Hamburgo. A gestão do elenco será crucial para Schuster, que provavelmente fará rodízio na escalação.

Na Bundesliga, o Freiburg soma nove vitórias, sete empates e 10 derrotas, com 37 gols marcados e 42 sofridos. Como visitante, o desempenho cai consideravelmente: o time não vence fora de casa há 12 jogos consecutivos na liga, o que representa uma sequência preocupante.

Outros palpites para St. Pauli x Freiburg

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Confrontos diretos

No panorama geral, St. Pauli e Freiburg já se enfrentaram 18 vezes. O retrospecto favorece o Freiburg, com nove vitórias, contra cinco do St. Pauli e quatro empates. A média de gols nos confrontos diretos é de 2.72 por partida, sugerindo jogos com certa movimentação no placar.

Nos seis encontros mais recentes, o Freiburg venceu quatro, empatou um e perdeu apenas um. O domínio recente é evidente.

No jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 9 de novembro de 2025, o Freiburg venceu em casa por 2 x 1. Yuito Suzuki abriu o placar aos 40 minutos, aproveitando rebote do goleiro Vasilj após cobrança de escanteio. Maximilian Eggestein ampliou no início do segundo tempo. Louis Oppie descontou para o St. Pauli aos 69 minutos, mas a reação não foi suficiente.

Na temporada 2024/25, quando o St. Pauli retornou à primeira divisão, o Freiburg venceu por 1 x 0 no Millerntor-Stadion com um gol contra de Philipp Treu nos minutos finais, em uma partida em que Nikola Vasilj fez defesas espetaculares, incluindo uma cobrança de pênalti de Vincenzo Grifo.

Notícias de St. Pauli x Freiburg

St. Pauli

Alexander Blessin enfrenta uma lista considerável de desfalques. James Sands, volante titular e peça fundamental no meio-campo, foi descartado pelo restante da temporada. Manolis Saliakas, lateral-direito grego que vinha em grande fase, com gols e assistências decisivas, também está fora por lesão.

Karol Mets (problema muscular na panturrilha), Simon Spari (goleiro reserva) e Ricky-Jade Jones (lesão no tornozelo) completam a lista de ausências. Connor Metcalfe também é dúvida.

Com tantos desfalques, Blessin deve manter o esquema com três zagueiros. Arkadiusz Pyrka e Lars Ritzka assumem as posições nas laterais. Eric Smith e Jackson Irvine formam a dupla central do meio-campo.

Danel Sinani, autor de cinco gols na temporada contando todas as competições, é o principal nome no setor ofensivo. Joel Chima Fujita, com três gols e três assistências, também merece atenção.

Escalação provável do St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Dzwigala, Wahl, Ando; Pyrka, Smith, Irvine, Ritzka; Fujita, Pereira Lage; Sinani. Técnico: Alexander Blessin.

Freiburg

Julian Schuster tem apenas dois desfalques confirmados: Max Rosenfelder e Daniel-Kofi Kyereh, ambos lesionados. O elenco é mais saudável, mas o fator desgaste da Europa League é real.

Após o jogo de quinta-feira contra o Genk, é provável que Schuster promova alterações significativas. Jogadores como Jan-Niklas Beste, que recebeu cartão amarelo na Europa League, podem ser poupados, assim como Vincenzo Grifo, que tem 32 anos e acumula muitos minutos recentes.

Igor Matanovic é o artilheiro da equipe na temporada, com oito gols em todas as competições. Yuito Suzuki soma seis gols e quatro assistências, sendo outra peça importante. Matthias Ginter, capitão e líder defensivo, marcou na goleada sobre o Genk e vive grande momento.

Escalação provável do Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Irié, Höler, Scherhant; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Destaques individuais de St. Pauli x Freiburg

Jogador destaque · St. Pauli Danel Sinani 5 Gols em todas as competições — artilheiro do time na temporada 3 Assistências na Bundesliga — empatado na liderança do elenco 50% Gols do St. Pauli vindos de bola parada — Sinani é o cobrador principal 3 em 4 Vitórias recentes com participação direta de Sinani em gol ou assistência Jogador destaque · Freiburg Vincenzo Grifo 106 Gols pelo Freiburg — maior artilheiro da história do clube, superando Petersen 8 Gols em todas as competições na temporada 2025/26 4 gols em 4 cobranças Pênaltis convertidos na Bundesliga — 100% de aproveitamento 27 Finalizações na direção do gol na Bundesliga — líder do elenco

Os Técnicos

Nascido em Stuttgart, Alexander Blessin, de 52 anos, construiu sua reputação nas categorias de base do RB Leipzig antes de se aventurar no Oostende, da Bélgica, onde foi eleito o melhor treinador do campeonato belga em sua primeira temporada. Passou pelo Genoa, na Itália, e pelo Union Saint-Gilloise, onde conquistou a Copa da Bélgica em 2024.

Chegou ao St. Pauli no verão de 2024 com a missão de manter o clube na primeira divisão após a promoção. Na temporada passada, cumpriu o objetivo. Nesta campanha, a tarefa se repete. Blessin é conhecido pelo pressing intenso e pela valorização da disciplina tática, características fundamentais para um time que precisa compensar limitações técnicas com organização e entrega física.

Com 40 anos, Julian Schuster é um dos treinadores mais jovens da Bundesliga e carrega a responsabilidade de suceder o lendário Christian Streich, que comandou o Freiburg por 12 anos. Ex-capitão do clube, Schuster atuou 242 vezes pelo Freiburg como jogador antes de se aposentar em 2018 e assumir funções na formação de jovens talentos.

Em sua primeira temporada como técnico principal (2024/25), levou o Freiburg ao quinto lugar e à classificação para a Europa League. Foi eleito treinador do ano pela revista Kicker. Nesta segunda temporada, equilibra a disputa em duas frentes com um elenco que precisa de rotação constante. Seu sistema preferido é o 4-2-3-1, priorizando posse de bola e construção paciente.

Análise Tática

O St. Pauli deve se alinhar em um 3-4-2-1, formação que Blessin tem utilizado com frequência nesta temporada. Os três zagueiros oferecem proteção central, enquanto os alas (Pyrka e Ritzka) precisam cumprir dupla função. No meio, Smith e Irvine formam uma dupla combativa que tenta quebrar as linhas de passe adversárias.

A estratégia dos donos da casa se baseia em bloco baixo, organização defensiva e transições rápidas. Quando recuperam a bola, o objetivo é chegar à área adversária com poucos toques, explorando a velocidade de Sinani e os movimentos inteligentes de Fujita. As jogadas de bola parada são uma arma importantíssima: 50% dos gols do St. Pauli na temporada vieram de situações de bola parada.

O Freiburg provavelmente adotará o 4-2-3-1, buscando controlar a posse e empurrar o St. Pauli para dentro de sua própria área. Eggestein e Manzambi no meio protegem a defesa e distribuem o jogo. Pelas pontas, a criatividade vem de jogadores como Scherhant e Höler (ou Grifo, caso atue).

O principal conflito tático está nas faixas laterais. Os alas do St. Pauli podem ser sobrecarregados pela movimentação dos pontas e laterais do Freiburg, especialmente pelo lado esquerdo, onde Treu costuma avançar com frequência. Ao mesmo tempo, o Freiburg pode ser vulnerável em transições rápidas, particularmente se estiver desgastado fisicamente pela agenda europeia.

Uma fraqueza do Freiburg como visitante é a fragilidade defensiva: a equipe sofreu uma média de dois gols por jogo nas últimas três partidas fora de casa. O St. Pauli precisa explorar essa vulnerabilidade, principalmente por meio de jogadas aéreas, onde tem vantagem estatística.

Prognóstico de placar exato para St. Pauli x Freiburg

🎯 Previsão de Placar St. Pauli 1 x 1 Freiburg O St. Pauli transformou o Millerntor-Stadion em uma fortaleza nos últimos meses, com seis jogos de invencibilidade na Bundesliga em casa. A urgência da luta contra o rebaixamento impulsiona o time de Blessin, que encontrou na organização defensiva e nas bolas paradas seu principal caminho para pontuar. O Freiburg, por outro lado, chega com menos de 72 horas de recuperação após a goleada por 5 x 1 sobre o Genk pela Europa League. Julian Schuster deve promover rotação significativa na escalação, o que tende a reduzir o potencial ofensivo do time visitante. O histórico aponta que o Freiburg não vence fora de casa há 12 jogos consecutivos na Bundesliga, sequência que se soma ao desgaste físico da agenda europeia. A análise indica um confronto travado, com tendência de placar baixo. O St. Pauli está invicto há seis jogos em casa na Bundesliga, com média de apenas 0.67 gol sofrido por partida nesse período

em casa na Bundesliga, com média de apenas gol sofrido por partida nesse período O Freiburg não vence fora de casa há 12 jogos consecutivos na liga, a pior sequência entre os times da metade superior da tabela

consecutivos na liga, a pior sequência entre os times da metade superior da tabela O Freiburg jogou a Europa League na quinta-feira , com apenas dois dias e meio de recuperação antes desta partida

, com apenas dois dias e meio de recuperação antes desta partida 50% dos gols do St. Pauli na temporada vieram de jogadas de bola parada, setor onde o time tem vantagem clara A análise sugere um empate em 1 x 1, com o St. Pauli abrindo o placar na segunda etapa, provavelmente por meio de uma jogada de bola parada. O Freiburg deve encontrar o empate nos minutos finais, quando o time de Hamburgo recuar para proteger o resultado, padrão que já se repetiu em jogos recentes dos Kiezkicker. O desgaste europeu e a rotação no elenco do Freiburg limitam a capacidade da equipe de Schuster de buscar os três pontos com consistência. Ao mesmo tempo, as limitações ofensivas do St. Pauli impedem que o mandante construa uma vantagem confortável, mesmo jogando diante de sua torcida.

Resumo dos palpites do Lance para St. Pauli x Freiburg