Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha pela Champions League 2025/26. O confronto da quinta rodada acontece nesta terça-feira (9), no estádio Constant Vanden Stock, em Bruxelas, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha (09/12/2025) - St. Gilloise marca o 1º gol (2,13 na Betsson)

A equipe do St. Gilloise deve chegar confiante para a partida. Mesmo ocupando a 25ª posição, soma a mesma pontuação do Marselha e fica atrás apenas no saldo de gols. O time vem apresentando bons resultados no Campeonato Belga, com apenas uma derrota nas últimas cinco partidas, o que reforça o bom momento.

O palpite principal é para a equipe marcar o primeiro gol, já que costuma adotar postura ofensiva desde os minutos iniciais. É recorrente o St. Gilloise ir para o intervalo em vantagem no placar, o que torna a aposta atrativa diante da odd oferecida. Além disso, o Marselha tem demonstrado fragilidade no sistema defensivo, especialmente no início dos jogos, com falhas recorrentes na recomposição.

O Marselha sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos seis jogos O Union Saint-Gilloise marcou primeiro em três das últimas cinco partidas O Marselha está há dois jogos sem vencer

Outros palpites para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha

St. Gilloise ou empate (1,66 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,55 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,50 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida entre duas equipes do meio da tabela promete ser acirrada, com ambos os times em busca de pontos para subir na classificação. A tendência é de que o St. Gilloise chegue mais confiante, já que soma apenas uma derrota nas últimas cinco partidas. Do outro lado, o Marselha vem de uma derrota e um empate, o que mostra dificuldade recente para sair na frente.

Não há prognósticos que reforcem uma alta soma de gols, já que as equipes apresentam equilíbrio. O Union Saint-Gilloise teve menos de 3,5 gols em cinco dos últimos seis confrontos. A expectativa é de pelo menos um gol para cada lado e, com tendência de empate ou vitória mínima, um placar que se encaixa bem nos palpites. O Olympique de Marselha registrou ambos marcam em três das últimas quatro partidas.

Análise e Forma dos Times

Union Saint-Gilloise - Momento e escalação

O momento atual do Gilloise é relativamente positivo, mas restrito aos torneios nacionais. A equipe empatou com o Gent por 1 a 1 na última rodada e venceu o Zulte-Waregem por 2 a 1, ambos os jogos disputados em casa. Já na Liga dos Campeões, o cenário é bem mais delicado. O time não apresenta a mesma consistência e sofreu goleadas por 4 a 0 diante do Inter de Milão e também do PSV.

Apesar disso, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Galatasaray, resultado importante, mas ainda insuficiente para garantir avanço às próximas fases. O Gilloise entra em campo completo, sem desfalques relevantes, e terá a missão de correr atrás do prejuízo em um confronto diante de um adversário de nível técnico semelhante.

Provável escalação do Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen; Ross Sykes, Christian Burges e Kevin Mac Allister; Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane e Anan Khalaili; Anouar Ait El Hadj; Promise David e Raul Florucz. Técnico: David Hubert

Olympique de Marselha - Momento e escalação

O momento do Olympique de Marselha é relativamente melhor, mas a equipe ainda ocupa uma das últimas posições, em 21º lugar. O time apresenta dificuldades até mesmo no Campeonato Francês, onde perdeu a última partida por 1 a 0 para o Lille e, antes disso, empatou em 2 a 2 com o Toulouse.

Na Liga dos Campeões, o clube francês venceu o Newcastle por 2 a 1, mas vinha de derrotas para a Atalanta por 1 a 0 e para o Sporting CP por 2 a 1. O volante Pierre-Emile Hojbjerg ainda é dúvida para a próxima partida, após relatar febre nos últimos dias. Já Amine Gouiri está fora por conta de uma lesão no ombro.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Geronimo Rulli; Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard e Timothy Weah; Arthur Vermeeren e Geoffrey Kondogbia; Igor Paixão, Matt O'Riley e Mason Greenwood; Pierre Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi

Confronto direto e estatísticas de Union Saint-Gilloise e Olympique de Marselha

As duas equipes nunca se enfrentaram no passado e agora irão se encontrar pela primeira vez na Champions League.

Estatísticas e curiosidades de Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha

O Olympique de Marselha teve menos de 3,5 gols em três das últimas cinco partidas As duas equipes possuem média de 2,6 gols por jogo na Champions League, abaixo do palpite de menos de 3,5 gols As duas equipes possuem média de duas grandes chances de gol por partida, o que demonstra equilíbrio O St. Gilloise não perde em casa há três jogos O USG finaliza mais ao gol, com média de 15 chutes por partida

Comparação de Odds para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Saint-Gilloise vence Empate Olympique de Marselha vence Betsson 2,95 3,65 2,32 Bet365 2,90 3,50 2,30 Betano 3,00 3,50 2,32

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha

St. Gilloise marca o 1º gol (2,13 na Betsson) St. Gilloise ou empate (1,66 na Betsson) Ambos marcam: Sim (1,55 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,50 na Betsson)

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