Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para St Gilloise x Olympique de Marselha pela Champions League
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Confira os principais palpites de Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha pela Champions League 2025/26. O confronto da quinta rodada acontece nesta terça-feira (9), no estádio Constant Vanden Stock, em Bruxelas, a partir das 17h (horário de Brasília).
Palpite do Lance! para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha (09/12/2025) - St. Gilloise marca o 1º gol (2,13 na Betsson)
A equipe do St. Gilloise deve chegar confiante para a partida. Mesmo ocupando a 25ª posição, soma a mesma pontuação do Marselha e fica atrás apenas no saldo de gols. O time vem apresentando bons resultados no Campeonato Belga, com apenas uma derrota nas últimas cinco partidas, o que reforça o bom momento.
O palpite principal é para a equipe marcar o primeiro gol, já que costuma adotar postura ofensiva desde os minutos iniciais. É recorrente o St. Gilloise ir para o intervalo em vantagem no placar, o que torna a aposta atrativa diante da odd oferecida. Além disso, o Marselha tem demonstrado fragilidade no sistema defensivo, especialmente no início dos jogos, com falhas recorrentes na recomposição.
- O Marselha sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos seis jogos
- O Union Saint-Gilloise marcou primeiro em três das últimas cinco partidas
- O Marselha está há dois jogos sem vencer
Outros palpites para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha
- St. Gilloise ou empate (1,66 na Betsson)
- Ambos marcam: Sim (1,55 na Betsson)
- Menos de 3,5 Gols (1,50 na Betsson)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A partida entre duas equipes do meio da tabela promete ser acirrada, com ambos os times em busca de pontos para subir na classificação. A tendência é de que o St. Gilloise chegue mais confiante, já que soma apenas uma derrota nas últimas cinco partidas. Do outro lado, o Marselha vem de uma derrota e um empate, o que mostra dificuldade recente para sair na frente.
Não há prognósticos que reforcem uma alta soma de gols, já que as equipes apresentam equilíbrio. O Union Saint-Gilloise teve menos de 3,5 gols em cinco dos últimos seis confrontos. A expectativa é de pelo menos um gol para cada lado e, com tendência de empate ou vitória mínima, um placar que se encaixa bem nos palpites. O Olympique de Marselha registrou ambos marcam em três das últimas quatro partidas.
Análise e Forma dos Times
Union Saint-Gilloise - Momento e escalação
O momento atual do Gilloise é relativamente positivo, mas restrito aos torneios nacionais. A equipe empatou com o Gent por 1 a 1 na última rodada e venceu o Zulte-Waregem por 2 a 1, ambos os jogos disputados em casa. Já na Liga dos Campeões, o cenário é bem mais delicado. O time não apresenta a mesma consistência e sofreu goleadas por 4 a 0 diante do Inter de Milão e também do PSV.
Apesar disso, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Galatasaray, resultado importante, mas ainda insuficiente para garantir avanço às próximas fases. O Gilloise entra em campo completo, sem desfalques relevantes, e terá a missão de correr atrás do prejuízo em um confronto diante de um adversário de nível técnico semelhante.
Provável escalação do Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen; Ross Sykes, Christian Burges e Kevin Mac Allister; Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane e Anan Khalaili; Anouar Ait El Hadj; Promise David e Raul Florucz. Técnico: David Hubert
Olympique de Marselha - Momento e escalação
O momento do Olympique de Marselha é relativamente melhor, mas a equipe ainda ocupa uma das últimas posições, em 21º lugar. O time apresenta dificuldades até mesmo no Campeonato Francês, onde perdeu a última partida por 1 a 0 para o Lille e, antes disso, empatou em 2 a 2 com o Toulouse.
Na Liga dos Campeões, o clube francês venceu o Newcastle por 2 a 1, mas vinha de derrotas para a Atalanta por 1 a 0 e para o Sporting CP por 2 a 1. O volante Pierre-Emile Hojbjerg ainda é dúvida para a próxima partida, após relatar febre nos últimos dias. Já Amine Gouiri está fora por conta de uma lesão no ombro.
Provável escalação do Olympique de Marselha: Geronimo Rulli; Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard e Timothy Weah; Arthur Vermeeren e Geoffrey Kondogbia; Igor Paixão, Matt O'Riley e Mason Greenwood; Pierre Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi
Confronto direto e estatísticas de Union Saint-Gilloise e Olympique de Marselha
As duas equipes nunca se enfrentaram no passado e agora irão se encontrar pela primeira vez na Champions League.
Estatísticas e curiosidades de Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha
- O Olympique de Marselha teve menos de 3,5 gols em três das últimas cinco partidas
- As duas equipes possuem média de 2,6 gols por jogo na Champions League, abaixo do palpite de menos de 3,5 gols
- As duas equipes possuem média de duas grandes chances de gol por partida, o que demonstra equilíbrio
- O St. Gilloise não perde em casa há três jogos
- O USG finaliza mais ao gol, com média de 15 chutes por partida
Comparação de Odds para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.
|Casa
|Saint-Gilloise vence
|Empate
|Olympique de Marselha vence
Betsson
2,95
3,65
2,32
Bet365
2,90
3,50
2,30
Betano
3,00
3,50
2,32
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Union Saint-Gilloise x Olympique de Marselha
- St. Gilloise marca o 1º gol (2,13 na Betsson)
- St. Gilloise ou empate (1,66 na Betsson)
- Ambos marcam: Sim (1,55 na Betsson)
- Menos de 3,5 Gols (1,50 na Betsson)
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