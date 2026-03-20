Roma x Lecce – Palpites, análise e odds (22/03)

A Roma recebe o Lecce no Stadio Olimpico neste domingo, 22 de março, precisando reagir com urgência após cinco jogos sem vencer em todas as competições. A sequência culminou na eliminação da Europa League diante do Bologna. Do outro lado, o Lecce ocupa a 17ª posição e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O cenário da partida é claro: a Roma precisa dos três pontos para não se distanciar ainda mais da zona de classificação à Champions League, objetivo que restou como meta principal da temporada.

Com 51 pontos e na sexta colocação, o time de Gian Piero Gasperini vê a diferença para o quarto lugar (Como, 54 pontos) crescer a cada tropeço. O Lecce, com 27 pontos, tenta sobreviver numa briga de permanência que envolve Cremonese, Fiorentina e Cagliari.

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Análise da partida

A Roma atravessa seu pior momento desde que Gasperini assumiu o comando em junho de 2025. Nos últimos cinco jogos, o time não venceu nenhum, com duas derrotas na Serie A (Genoa fora, 2 a 1; Como fora, 2 a 1), um empate com a Juventus em casa (3 a 3) e a eliminação na Europa League contra o Bologna (empate de 1 a 1 fora e derrota de 4 a 3 em casa).

A defesa, que era um dos pontos fortes do time no início da campanha, tem sofrido demais nessa fase. Nos cinco jogos recentes, foram 12 gols sofridos, uma média de 2,4 por partida. Em compensação, o ataque segue produzindo, tendo marcado nove vezes no mesmo período. O problema está no equilíbrio.

Mesmo com a fase ruim, o retrospecto geral ainda é positivo. A Roma soma 16 vitórias, três empates e 10 derrotas na Serie A, com saldo de gols de +16. Donyell Malen lidera a artilharia com sete gols no campeonato, seguido por Matias Soulé com seis.

O Lecce de Eusebio Di Francesco, por sua vez, venceu duas das últimas cinco partidas. Bateu o Cagliari fora (2 a 0) e a Cremonese em casa (2 a 1), mas perdeu para Inter (2 a 0), Como (3 a 1) e Napoli (2 a 1). A equipe tem um aproveitamento de apenas 24% sob o comando de Di Francesco, com média de 0,93 pontos por jogo em 29 partidas.

Fora de casa, os números do Lecce são preocupantes. Apenas três vitórias como visitante na temporada, além de seis gols marcados em 15 jogos contra times do G10. O saldo de gols do time é de -18, o segundo pior entre os clubes fora da zona de rebaixamento direto.

Outros palpites para Roma x Lecce

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Confrontos diretos

O histórico entre Roma e Lecce é amplamente favorável aos giallorossi da capital. Em 38 confrontos pela Serie A, a Roma venceu 26 vezes, com apenas duas vitórias do Lecce e 10 empates. Em jogos no Stadio Olimpico, o domínio é ainda mais impressionante: a Roma não perde em casa para o Lecce desde 1986, acumulando 18 jogos de invencibilidade no estádio.

No primeiro turno desta temporada, a Roma viajou até o Stadio Via del Mare e venceu por 2 a 0, com gols de Evan Ferguson e Artem Dovbyk. O jogo confirmou a tendência de superioridade romanista neste confronto, com controle de posse e eficiência nas finalizações.

Nos últimos 16 encontros entre os clubes, a Roma venceu 13, empatou duas vezes e perdeu apenas uma. A média de gols nesses duelos é de 2,94 por partida, com ambas as equipes marcando em 56% das ocasiões.

Novidades dos times

Roma: desfalques pesados na frente e no meio

A Roma enfrenta uma verdadeira crise no departamento médico. Manu Koné, peça fundamental do meio de campo, sofreu lesão muscular no flexor da coxa direita durante a partida contra o Bologna pela Europa League e ficará fora por três a quatro semanas. Além dele, seguem indisponíveis Paulo Dybala, Artem Dovbyk e Matias Soulé, todos com lesões. Evan Ferguson também está no departamento médico.

Wesley cumpre suspensão automática após cartão vermelho contra o Como. A boa notícia é o retorno de Evan N'Dicka, que cumpriu suspensão por cartões amarelos na rodada anterior e volta à defesa. O zagueiro marfinense vive fase artilheira, com gols em três jogos consecutivos da Serie A. Zeki Çelik é dúvida por problema na panturrilha.

Escalação provável da Roma (3-4-2-1): Mile Svilar; Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini, Mario Hermoso; Devyne Rensch, Bryan Cristante, Neil El Aynaoui, Konstantinos Tsimikas; Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy; Donyell Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lecce: susto com Banda e baixas importantes

O Lecce viveu momentos de tensão na última rodada, quando Lameck Banda sofreu um mal estar em campo durante a partida contra o Napoli, após receber uma forte pancada no peito. O atacante zambiano foi retirado de ambulância do Maradona, mas os exames realizados no hospital Cardarelli tiveram resultado negativo. Banda voltou aos treinos e pode estar disponível, embora conste como dúvida abdominal.

Lassana Coulibaly, um dos jogadores mais importantes do meio de campo, também está listado como dúvida. Medon Berisha e Kialonda Gaspar seguem fora por lesão, assim como Francesco Camarda. As ausências limitam consideravelmente as opções de Di Francesco.

Escalação provável do Lecce (4-2-3-1): Wladimiro Falcone; Danilo Veiga, Jamil Siebert, Tiago Gabriel, Antonino Gallo; Ylber Ramadani, Oumar Ngom; Santiago Pierotti, Álex Sala, Konan N'Dri; Nikola Stulic. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Destaques individuais de Roma x Lecce

Jogador destaque · Roma Donyell Malen 7 Gols na Serie A 2025/26 0 Assistências na Serie A 4.4 Finalizações por jogo 728 Minutos jogados Jogador destaque · Lecce Wladimiro Falcone 7.14 Rating FotMob na Serie A 29 Jogos disputados 1.52 Gols sofridos por jogo 3.4 Defesas por jogo

Os técnicos

Gian Piero Gasperini chegou à Roma em junho de 2025 após nove temporadas no comando da Atalanta, onde conquistou a Europa League em 2024. Com 55% de aproveitamento e média de 1,76 pontos por jogo nos 29 jogos à frente do time, o técnico italiano trouxe intensidade e um sistema tático bem definido. No entanto, a sequência de cinco jogos sem vitória e a eliminação europeia aumentaram a pressão sobre o treinador de 67 anos.

Eusebio Di Francesco, do outro lado, carrega a missão de manter o Lecce na Serie A. O ex-técnico da Roma (ironia do destino) tem apenas 24% de aproveitamento na temporada. Di Francesco é conhecido por priorizar a posse de bola e o jogo ofensivo, mas a realidade do elenco do Lecce tem forçado adaptações constantes. A diferença de investimento entre os clubes é gritante: a Roma gasta mais de 100 milhões de euros anuais em salários, enquanto o Lecce investe cerca de 17 milhões.

Análise tática

A Roma de Gasperini opera predominantemente num 3-4-2-1 que se transforma em 3-4-1-2 dependendo da fase do jogo. Sem Koné e com Cristante como referência no meio, a saída de bola pode perder qualidade. El Aynaoui ou Pisilli devem ganhar mais responsabilidade na construção.

Com Wesley suspenso e Çelik em dúvida, Devyne Rensch deve atuar como ala direito, e Angeliño entra pela esquerda. Na frente, sem Dovbyk, Dybala e Soulé, Malen será o centroavante solitário com Pellegrini e El Shaarawy por trás.

O Lecce deve adotar um 4-2-3-1 compacto, tentando fechar os espaços centrais e obrigar a Roma a atacar pelas laterais. Ramadani e Ngom formarão a dupla de volantes responsável por proteger a defesa. Nas saídas rápidas, Pierotti e N'Dri podem aproveitar o espaço deixado pelos alas romanistas.

A fragilidade defensiva recente da Roma, com 12 gols sofridos em cinco jogos, pode dar alguma esperança ao Lecce. Porém, a falta de qualidade ofensiva dos visitantes, com apenas três gols como artilheiro máximo do time (dividido entre Banda, Coulibaly e Stulic), limita muito o potencial de surpreender.

Prognóstico de placar exato para Roma x Lecce

🎯 Previsão de Placar Roma 2 x 0 Lecce A Roma tem tudo a seu favor para repetir o placar do primeiro turno. Mesmo em fase instável, joga em casa, onde não perde para o Lecce desde 1986. Os visitantes chegam fragilizados, com desfalques importantes e sem poder de fogo suficiente para ameaçar. A Roma não perde em casa para o Lecce desde 1986, acumulando 18 jogos de invencibilidade no Olimpico.

O Lecce marcou apenas seis gols em 15 jogos contra times do G10 na temporada.

Nos últimos 16 confrontos diretos, a Roma venceu 13 vezes.

Malen (sete gols, artilheiro da Roma) será a principal referência ofensiva contra uma defesa que sofre fora de casa. Previsão final: Mesmo sem Dovbyk, Dybala, Soulé e Koné, a Roma possui qualidade suficiente para superar o Lecce no Olimpico. Malen deve ser o protagonista ofensivo, com Pellegrini e El Shaarawy criando as jogadas. O Lecce tende a se fechar, dificultar no primeiro tempo, mas ceder na etapa final. Placar previsto: 2 a 0 para a Roma.

Resumo do palpites do Lance para Roma x Lecce