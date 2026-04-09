Remo x Vasco – Palpites, notícias e odds (11/04)

O Mangueirão será palco de um duelo decisivo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Remo e Vasco se enfrentam no sábado, 11 de abril, em Belém, num confronto entre clubes que vivem momentos distintos na competição. O Leão Azul, de volta à elite após 32 anos, busca desesperadamente a segunda vitória para respirar na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Gigante da Colina tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de ver sua sequência de cinco jogos de invencibilidade ser interrompida pelo Botafogo. Renato Gaúcho priorizou este compromisso a ponto de poupar todos os titulares da estreia na Copa Sul-Americana, mandando um time alternativo à Argentina. A mensagem é clara: o Brasileirão é prioridade absoluta para o Vasco neste momento.

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Análise da partida

O Remo ocupa a 18ª colocação com apenas sete pontos em dez rodadas, fruto de uma única vitória, quatro empates e cinco derrotas. Com dez gols marcados e 17 sofridos, o saldo de gols é de menos sete. O aproveitamento de 23% coloca o Leão Azul na zona de rebaixamento, apenas um ponto à frente do lanterna Mirassol.

A equipe de Léo Condé vem de um empate sem gols com o Grêmio fora de casa, resultado que tirou o clube da última posição. Foi a primeira vez na competição que o Remo não sofreu gol.

Em casa, porém, o Remo mostrou seu melhor futebol. A goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pela oitava rodada, é o grande destaque da campanha. O fator Mangueirão pode ser determinante para o time que já dispensou sete jogadores e, como admitiu Condé, viu 60% a 70% do elenco mudar em relação ao ano anterior.

O Vasco é o 12º colocado, com 12 pontos somados. O retrospecto inclui três vitórias, três empates e quatro derrotas, com 15 gols marcados e 16 sofridos. A chegada de Renato Gaúcho ao comando trouxe uma melhora visível, com vitórias sobre Palmeiras (2 a 1), Fluminense (3 a 2) e Grêmio (2 a 1).

Contudo, a fase recente acende o alerta. A derrota por 2 a 1 para o Botafogo em São Januário encerrou uma série invicta de cinco rodadas. Fora de casa, o Cruz-Maltino ainda não venceu na Série A 2026: são dois empates e duas derrotas em quatro jogos como visitante. Este é o dado mais preocupante para a torcida vascaína antes da viagem a Belém.

Outros palpites para Remo x Vasco

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Confrontos diretos

O retrospecto geral entre as equipes é amplamente favorável ao Vasco. Em 16 confrontos registrados, o time carioca venceu nove, empatou cinco e perdeu apenas dois. A média de gols é de 1,5 por jogo para o Vasco, contra 0,56 do Remo.

Mesmo em Belém, o Vasco mantém a vantagem. Em 10 jogos como visitante contra o Remo, o Gigante da Colina soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Os clubes não se enfrentam há muitos anos, e este será o primeiro duelo entre eles nesta edição do Brasileirão.

O Remo voltou à Série A depois de mais de três décadas e representa a primeira equipe da Região Norte na elite desde o Paysandu em 2005. A rivalidade entre Belém e Rio de Janeiro promete casa cheia no Mangueirão.

Notícias de Remo x Vasco

Remo

O Remo terá uma baixa importante no ataque. Yago Pikachu, expulso contra o Grêmio, cumpre suspensão e não enfrenta o Vasco, seu ex-clube. O jogador pediu desculpas à torcida nas redes sociais. O meia Vitor Bueno, artilheiro com dois gols, segue no departamento médico tratando lesão na panturrilha.

Em compensação, Léo Condé ganha três reforços no meio de campo. Patrick de Paula, recuperado de uma pubalgia que o afastou por três rodadas, voltou a treinar e deve ficar à disposição. Os volantes Zé Welison e Zé Ricardo retornam de suspensão e ampliam as opções no setor de marcação. Jajá é cotado para assumir a vaga de Pikachu no ataque.

Escalação provável do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Mayk; Zé Ricardo e Leonel Pico (Zé Welison); Jajá, Patrick e Alef Manga; Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Vasco

No Vasco, o lateral Puma Rodríguez cumpre suspensão automática após acumular três cartões amarelos contra o Botafogo. Paulo Henrique assume a posição na lateral direita. Mateus Carvalho e Jair continuam no departamento médico. A boa notícia é a liberação do volante Cauan Barros, que recebeu pena mínima de um jogo no STJD e já cumpriu a punição.

O atacante Brenner voltou a treinar com o grupo após se recuperar de um trauma no joelho e pode ser opção para Renato Gaúcho. Os exames descartaram lesão ligamentar, e o jogador viajou com a delegação para Belém.

Escalação provável do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Tchê Tchê (Hinestroza), Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

Destaques individuais de Remo x Vasco

Jogador destaque · Remo Alef Manga 2 Gols na Série A 2026 (10 jogos) 10 Partidas disputadas no Brasileirão 2.4 chutes totais por jogo 1 Gol na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia Jogador destaque · Vasco Thiago Mendes 3 Gols na Série A 2026 (10 jogos) 6.82 Nota média na temporada 2026 9 Partidas disputadas no Brasileirão 6.6 Bolas recuperadas por jogo neste brasileirão

Os técnicos

Léo Condé comanda um Remo em reconstrução. O treinador reconheceu publicamente as dificuldades de montar um elenco competitivo para a Série A com tantas mudanças. Sua preocupação maior é a falta de capricho nas finalizações, problema que se repete a cada rodada. Mesmo assim, Condé conseguiu dar organização defensiva ao time, como ficou evidente no 0 a 0 em Porto Alegre.

Renato Gaúcho chegou ao Vasco e impôs seu estilo ofensivo de imediato. Fez Thiago Mendes capitão, devolveu confiança ao elenco e liderou a reação que tirou o Cruz-Maltino da parte inferior da tabela. A decisão de poupar os titulares da Sul-Americana demonstra visão estratégica, essencial para um elenco que disputará múltiplas frentes até o fim do ano.

Análise tática

O Remo deve atuar no 4-3-3 com um trio de volantes que dá sustentação ao meio de campo. Com os retornos de Zé Welison, Zé Ricardo e possivelmente Patrick de Paula, Condé terá mais musculatura para proteger uma defesa que sofreu 17 gols em 10 rodadas.

O Vasco também se posiciona em um 4-3-3, mas com vocação ofensiva diferente. Thiago Mendes atua como meia centralizado com liberdade para chegar à área, enquanto Andrés Gómez e David abrem pelos lados. A velocidade dos pontas vascaínos pode explorar os espaços deixados pelos laterais do Remo, especialmente em transições rápidas.

A principal fragilidade do Remo está na defesa em bolas aéreas e nos gols sofridos logo no início dos jogos. O Vasco, por outro lado, tem dificuldade para criar fora de casa e depende demais de jogadas individuais quando o adversário se fecha. Se o Remo conseguir manter a solidez demonstrada contra o Grêmio, pode frustrar o ataque visitante.

Prognóstico de placar exato para Remo x Vasco

🎯 Previsão de Placar Remo 1 x 2 Vasco O Vasco tem qualidade individual superior e chega descansado após poupar os titulares na Sul-Americana. Mesmo sem vencer fora de casa na Série A, a diferença técnica deve prevalecer contra um Remo que sofreu 17 gols em 10 rodadas. O Mangueirão garante um gol do Leão, mas não o suficiente para segurar o Cruz-Maltino. O Vasco domina o confronto direto em Belém, com cinco vitórias em dez jogos disputados como visitante contra o Remo.

Oito dos últimos nove jogos do Vasco terminaram com ambas as equipes marcando.

A defesa do Remo é a terceira mais vazada do Brasileirão 2026, com 17 gols sofridos, e sofreu gols em nove das 10 rodadas.

Thiago Mendes e Barros somam seis gols na Série A e formam um meio de campo capaz de resolver contra adversários da parte inferior da tabela.

Resumo do palpites do Lance para Remo x Vasco