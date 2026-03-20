Real Madrid x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds (22/03)

O Santiago Bernabéu recebe neste domingo um dos jogos mais importantes da reta final da La Liga 2025/26. Pela 29ª rodada, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam em um dérbi que pode redesenhar a corrida pelo título espanhol. Os merengues, sob o comando de Álvaro Arbeloa, ocupam a segunda colocação, com 66 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. Já o Atlético de Simeone é o terceiro, com 57, e precisa de um tropeço do rival para manter vivas suas pretensões na briga pelo topo.

A partida chega em um momento de confiança elevada para o Real Madrid, que vem de quatro vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo a eliminação do Manchester City na Champions League com um agregado de 5 x 1. O Atlético, por sua vez, garantiu vaga nas quartas da Champions ao superar o Tottenham no placar agregado (7 x 5), mas sofreu derrota no jogo de volta, em Londres, por 3 x 2. Ambos os clubes, portanto, chegam ao dérbi com confiança, porém cientes de que a La Liga não perdoa vacilações.

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Análise da partida

O Real Madrid vive uma das fases mais produtivas da temporada. Em março, o time de Arbeloa perdeu apenas uma partida na liga (a surpreendente derrota em casa por 1 x 0 para o Getafe, na rodada 27), mas respondeu com vitórias sobre Celta de Vigo (2 x 1 fora), Elche (4 x 1 em casa) e os dois triunfos sobre o Manchester City na Champions. Federico Valverde, em particular, vive fase espetacular: são cinco gols nos últimos quatro jogos, incluindo um hat-trick na goleada sobre o City no Bernabéu.

Em casa, os números do Real Madrid são imponentes. São 12 vitórias em 14 partidas como mandante na La Liga, com 37 gols marcados e apenas 14 sofridos. A média de gols por jogo no Bernabéu é de 2.64, o que demonstra o poderio ofensivo do elenco liderado por Kylian Mbappé, artilheiro da La Liga, com 23 gols em 24 jogos disputados na competição.

O Atlético de Madrid chega ao Bernabéu com um retrospecto de 17 vitórias, seis empates e cinco derrotas na liga, totalizando 47 gols marcados e 25 sofridos. A solidez defensiva permanece como marca registrada de Simeone: nos últimos cinco jogos, o Atlético concedeu uma média de apenas 0.8 gol por partida, um dos números mais baixos do campeonato.

Fora de casa, porém, o desempenho colchonero é mais irregular. São quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas como visitante, com 24 gols anotados e 22 sofridos em 13 jogos longe do Metropolitano. A média de pontos por jogo fora cai significativamente em relação ao rendimento em casa, o que coloca o Atlético em desvantagem nesta visita ao Bernabéu.

Na tabela de classificação, o Barcelona lidera com 70 pontos, seguido pelo Real Madrid (66) e Atlético (57). A diferença de nove pontos entre segundo e terceiro torna este dérbi especialmente importante para o Atlético: uma derrota praticamente encerraria as esperanças de título, enquanto uma vitória reacenderia a disputa e prejudicaria diretamente o rival na perseguição ao Barça.

Ambos os clubes ainda têm compromissos pesados pela frente. O Real Madrid enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League em abril, enquanto o Atlético terá um duelo espanhol contra o próprio Barcelona na mesma fase. Na liga, o calendário de abril reserva desafios como Mallorca (fora) e Girona (casa) para o Real, e Barcelona (casa) e Sevilla (fora) para o Atlético.

Outros palpites para Real Madrid x Atlético de Madrid

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Confrontos diretos

O dérbi de Madrid é um dos clássicos mais intensos do futebol europeu. Em 242 confrontos na história, o Real Madrid lidera com 124 vitórias, contra 60 do Atlético e 58 empates. Na La Liga, o domínio merengue é ainda mais evidente: 91 vitórias em 177 duelos.

Nesta temporada 2025/26, os dois clubes já se enfrentaram em duas ocasiões. A primeira foi o dérbi da sexta rodada da La Liga, em 27 de setembro de 2025, no Metropolitano. Naquela noite, o Atlético aplicou uma goleada histórica de 5 x 2, a primeira vez que marcou cinco gols contra o rival em jogo oficial desde 1960. Julián Álvarez foi o destaque absoluto, com dois gols (um de pênalti e outro de falta), enquanto Robin Le Normand, Alexander Sorloth e Antoine Griezmann completaram a festa rojiblanca. Mbappé e Arda Güler descontaram para o Real, que viu sua invencibilidade no campeonato ser encerrada de forma dolorosa.

O segundo encontro aconteceu na semifinal da Supercopa da Espanha, em oito de janeiro de 2026. Dessa vez, o Real Madrid devolveu o resultado com uma vitória por 2 x 1 no Metropolitano, com gols de Valverde e Rodrygo. O Atlético descontou com Julián Álvarez.

Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Real Madrid venceu três vezes, e o Atlético venceu duas. Apesar do domínio histórico merengue, o dado mais relevante para este jogo é que ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 13 dérbis, o que indica uma tendência clara de partidas com gols para os dois lados.

Notícias de Real Madrid x Atlético de Madrid

Real Madrid

A principal baixa do Real Madrid é o goleiro Thibaut Courtois, diagnosticado com lesão muscular no reto femoral da coxa direita após o jogo contra o Manchester City. O belga ficará fora por pelo menos seis semanas, o que significa que Andriy Lunin defenderá a meta merengue não apenas no dérbi, mas também nas quartas de final da Champions contra o Bayern.

Rodrygo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito no início de março e ficará afastado por pelo menos seis meses, perdendo inclusive a Copa do Mundo de 2026. Éder Militão segue em recuperação de lesão muscular na coxa e não terá condições de jogo. Dani Ceballos permanece no departamento médico com problema na panturrilha, e Ferland Mendy é dúvida por conta de lesão no bíceps femoral, embora seu retorno seja possível para o banco de reservas.

A boa notícia para Arbeloa é o retorno de Kylian Mbappé, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o City após semanas fora por uma entorse no joelho. O francês deve ser titular no dérbi. Jude Bellingham também voltou aos treinos coletivos após lesão muscular sofrida em fevereiro e pode integrar o grupo de relacionados, mas dificilmente será titular. David Alaba e Raúl Asencio também podem retornar ao banco de reservas.

Escalação provável do Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Brahim Díaz; Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Atlético de Madrid

O Atlético também não está livre de problemas. O goleiro Jan Oblak é a ausência mais significativa: o esloveno sofreu lesão muscular no torso em fevereiro e não tem previsão confirmada de retorno, permanecendo fora do dérbi. Juan Musso será o titular entre as traves.

O meio-campista Pablo Barrios segue afastado com lesão muscular desde 10 de março, com retorno previsto apenas para abril. Rodrigo Mendoza também está fora por conta de uma entorse no tornozelo. Nicolás González já se recuperou de lesão muscular e está disponível.

Não há suspensões relevantes para o Atlético neste jogo. O destaque positivo é a boa fase de Julián Álvarez, que soma 17 gols e oito assistências em todas as competições nesta temporada, e de Giuliano Simeone, filho do treinador, que ostenta a segunda melhor avaliação média do elenco na liga (7.17 pelo FotMob).

Escalação provável do Atlético de Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Llorente e Lookman; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeoni.

Destaques individuais de Real Madrid x Atlético de Madrid

Jogador destaque · Real Madrid Kylian Mbappé 23 Gols na La Liga 2025/26 — líder isolado na artilharia 8,30 Nota média FotMob na temporada — melhor do elenco na liga 38 Gols em todas as competições nesta temporada 47% Precisão nos chutes Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 8 Gols na La Liga — segundo artilheiro do time na liga 17 Gols em todas as competições — artilheiro geral do Atlético 2 Gols no dérbi de setembro — protagonista da goleada por 5 x 2 3 Gols nos últimos três dérbis — sempre marca contra o rival

Os Técnicos

Álvaro Arbeloa assumiu o Real Madrid em janeiro de 2026, após a saída de Xabi Alonso por acordo mútuo, consequência de uma fase irregular que incluiu a eliminação precoce na Copa do Rei. O ex-lateral, que já dirigia a equipe B, trouxe pragmatismo e estabilidade ao time. Desde sua chegada, o aproveitamento na La Liga é de 10 vitórias em 12 jogos, com média de 2.5 pontos por partida. A eliminação do Manchester City na Champions, com um agregado de 5 x 1, é o ponto alto de sua breve gestão até aqui.

Diego Simeone, por outro lado, é o técnico mais longevo entre os grandes clubes europeus. À frente do Atlético desde dezembro de 2011, o argentino construiu uma identidade baseada em organização defensiva, intensidade nos duelos e eficiência nas transições. Nesta temporada, Simeone alcançou 61% de aproveitamento em mais de 520 jogos pelo clube, com média de 2.07 pontos por partida. A goleada de 5 x 2 sobre o Real Madrid em setembro foi uma das exibições mais memoráveis de sua era, enquanto a campanha na Champions continua viva com o embate contra o Barcelona nas quartas.

Os dois treinadores conhecem bem a pressão do dérbi madrilenho. Arbeloa viveu esse ambiente como jogador do Real Madrid por anos. Simeone, por sua vez, é o técnico que mais vezes comandou o Atlético em clássicos, e sua capacidade de preparar o time para jogos grandes é amplamente reconhecida.

Análise Tática

Arbeloa deve escalar o Real Madrid em um 4-4-2 ofensivo, com Valverde e Tchouaméni como dupla de meio-campo e Camavinga fazendo a ligação pelo lado esquerdo. Vinícius Júnior e Mbappé formarão a dupla de ataque, com liberdade para se movimentar nas entrelinhas. Brahim Díaz deve ocupar a posição pelo corredor direito, oferecendo criação e dinâmica na linha de meio-campo.

O ponto forte do Real Madrid neste sistema é a velocidade nas transições ofensivas, especialmente com Vinícius e Mbappé explorando as costas da defesa adversária. Valverde, que vive fase goleadora, pode aparecer como elemento surpresa na área, característica que o uruguaio tem demonstrado com frequência recente.

Simeone, por sua vez, deve manter sua estrutura habitual em um 4-4-2 compacto, com linhas defensivas muito próximas. O objetivo é reduzir os espaços entre defesa e meio, anulando as infiltrações de Vinícius e Mbappé. Marcos Llorente é peça fundamental nessa estratégia: sua versatilidade permite que ele atue como volante ofensivo e como ala direito nas transições, dando amplitude ao ataque sem comprometer a proteção defensiva.

A principal vulnerabilidade do Real Madrid neste confronto é aérea. No jogo do primeiro turno, o Atlético explorou com sucesso o jogo aéreo em bolas paradas e cruzamentos. Le Normand e Sørloth dominaram a defesa merengue nas disputas de cabeça, e a ausência de Militão pode agravar esse problema, já que Huijsen, apesar do talento, ainda é jovem e menos experiente em jogos de alta pressão.

Para o Atlético, o desafio principal é controlar o ritmo do jogo e não permitir que o Real Madrid imponha sua velocidade. Os dados indicam que, nos últimos cinco jogos, o xG concedido pelo Atlético ficou em torno de 0.95 por partida, um número excelente que reflete a capacidade de limitar as chances claras dos adversários. Se Simeone conseguir transformar a partida em um duelo de baixa intensidade ofensiva, as chances de sair com pontos do Bernabéu aumentam consideravelmente.

A ausência de Courtois na meta do Real é um fator que não pode ser ignorado. Lunin é um goleiro competente e já teve atuações sólidas pelo clube, mas a segurança e o posicionamento de Courtois em jogos grandes são insubstituíveis. O Atlético pode tentar testar o goleiro ucraniano cedo no jogo, buscando desestabilizar a defesa adversária.

Prognóstico de placar exato para Real Madrid x Atlético de Madrid

🎯 Previsão de Placar Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid O Real Madrid transformou o Santiago Bernabéu em fortaleza, com 12 vitórias em 14 jogos na La Liga, e chega embalado por quatro triunfos seguidos. A necessidade de não perder terreno para o Barcelona aumenta a pressão sobre o mandante. O Atlético de Madrid, competitivo em dérbis, tem rendimento inferior fora de casa e ainda sofre com as ausências de Oblak e Pablo Barrios. A tendência é de um jogo controlado no início, com mais espaços e gols surgindo na segunda etapa. O Real Madrid está invicto há cinco jogos em casa na La Liga, com média de 2.83 gols marcados por partida nesse período

na La Liga, com média de gols marcados por partida nesse período O Atlético venceu apenas quatro de 13 jogos fora de casa na liga, com aproveitamento de 38% como visitante

de casa na liga, com aproveitamento de 38% como visitante Mbappé retornou de lesão e lidera a La Liga com 23 gols , enquanto o Atlético não terá Oblak no gol

, enquanto o Atlético não terá no gol Ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 13 dérbis de Madrid em todas as competições A análise sugere vitória do Real Madrid por 2 x 1, com o time abrindo o placar no início da segunda etapa em transição rápida. O Atlético deve empatar na metade do segundo tempo, mantendo o equilíbrio do dérbi. Nos minutos finais, o Real tende a decidir em bola parada ou contra-ataque. Mesmo com a ausência de Courtois, o poder ofensivo e a força do Bernabéu devem prevalecer sobre a competitividade do time de Simeone.

Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Atlético de Madrid