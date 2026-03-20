Nice x PSG – Palpites, análise e odds (21/03)

O Allianz Riviera recebe o principal duelo da 27ª rodada da Ligue 1 neste sábado, 21 de março de 2026, às 17h (horário de Brasília), com Nice e PSG frente a frente. Líder do campeonato com 57 pontos e um jogo a menos, o clube parisiense chega à Côte d'Azur quatro dias depois de eliminar o Chelsea com autoridade nas oitavas de final da Champions League, com vitória por 5 x 2 na ida e por 3 x 0 na volta.

A campanha europeia é irrepreensível, mas pode cobrar seu preço no aspecto físico. Do outro lado, o Nice ocupa a 15ª colocação, com 27 pontos, e já não mostra o mesmo nível da temporada passada, quando impôs ao PSG sua única derrota como mandante na Ligue 1 ao vencer por 3 x 1 no Parc des Princes, em abril de 2025.

Os Aiglons atravessam um momento turbulento, apesar da vitória recente por 2 x 0 sobre o Angers, resultado que amenizou o impacto da goleada por 4 x 0 sofrida em casa diante do Rennes. São 30 pontos de diferença entre as equipes na tabela, mas os confrontos no Allianz Riviera costumam oferecer um cenário mais equilibrado.

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Análise da partida

O PSG opera em duas frentes neste momento. Na Champions League, os parisienses passaram pelas oitavas de final com autoridade contra o Chelsea. No campeonato, ocupam a liderança com 57 pontos em 25 partidas, à frente do Lens por uma margem mínima. A disputa pelo título segue extremamente acirrada.

O último jogo do PSG pela Ligue 1, porém, remonta a 6 de março, quando sofreu uma derrota inesperada de 3 x 1 em casa para o Monaco. Desde então, os comandados de Luis Enrique se concentraram exclusivamente na cena europeia. O triunfo sobre o Chelsea, conquistado na terça-feira, deixa pouco tempo de recuperação antes da viagem a Nice, o que pode pesar na balança.

Do ponto de vista estatístico, Paris segue impressionante: melhor ataque do campeonato (54 gols marcados) e melhor defesa (22 sofridos). Contudo, quatro derrotas na Ligue 1, incluindo contra Rennes e Monaco, lembram que esta equipe pode oscilar, sobretudo fora de casa.

Do lado niçois, a temporada é bem mais complicada. Na 15ª posição, os Aiglons têm dificuldade para engatar resultados positivos, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato. A goleada de 0 x 4 em casa contra o Rennes e a derrota para o Paris FC escancararam as fragilidades do elenco.

A vitória por 2 x 0 sobre o Angers na última rodada trouxe um sopro de esperança. Elye Wahi, contratação da janela de janeiro, se destacou com um gol e uma assistência, elevando seus números para quatro gols e uma assistência em sete partidas. Um alento para Claude Puel em meio a uma temporada delicada.

O objetivo do Nice é claro: somar pontos para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e garantir a permanência em uma parte baixa da tabela extremamente congestionada.

Outros palpites para Nice x PSG

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Confrontos diretos

O PSG domina amplamente o retrospecto recente, com quatro vitórias nos últimos cinco duelos pela Ligue 1. A única exceção remonta a abril de 2025, quando o Nice venceu por 3 x 1 no Parc des Princes, encerrando uma série de invencibilidade parisiense de 30 jogos.

No jogo de ida desta temporada (1º de novembro de 2025), o Paris se impôs por 1 x 0 nos segundos finais, com uma cabeçada de Gonçalo Ramos (90+4). O Nice havia resistido por quase todo o jogo, adotando um bloco baixo compacto que limitou os Aiglons a 23,5% de posse de bola. Apesar de 28 finalizações, o PSG só conseguiu furar a retranca no apagar das luzes.

No Allianz Riviera, porém, o Nice costuma impor mais dificuldades aos parisienses. Menos retraídos do que no Parc des Princes, os Aiglons se mostram mais ambiciosos diante de sua torcida, que exerce papel importante nesse tipo de confronto.

Notícias do Nice e do PSG

Nice: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Nice está bastante sobrecarregado. Abdelmonem e Moïse Bombito, dois pilares da zaga, estão fora. Kojo Peprah Oppong, habitualmente titular, Mohamed-Ali Cho e Hicham Abdi também são desfalques. A eles somam-se as indisponibilidades de Everton, Jansson e Tanguy Ndombélé.

A boa notícia é o retorno de Elye Wahi, decisivo ao entrar em campo contra o Angers. O atacante deve devolver ao Nice uma referência ofensiva na ponta de lança. Na lateral direita, Jonathan Clauss segue como o principal trunfo da equipe, impondo-se como o jogador mais influente nesta temporada.

Sofiane Diop, artilheiro do clube, pode voltar ao onze inicial caso esteja apto. Na defesa, Dante continua emprestando sua experiência aos 42 anos, em um setor fragilizado pelas ausências.

Escalação provável do Nice (4-3-3): Diouf; Clauss, Bah, Dante, Mendy; Boudaoui, Vanhoutte, Sanson; Louchet, Wahi, Diop. Técnico: Claude Puel.

PSG: desfalques e dúvidas

O PSG terá de lidar com baixas importantes. Achraf Hakimi está suspenso, deixando Paris sem seu lateral-direito titular. Fabián Ruiz segue no departamento médico. Ndjantou também é desfalque. A pior notícia da semana foi a lesão de Bradley Barcola, que torceu o tornozelo contra o Chelsea e ficará fora por algumas semanas.

A principal interrogação envolve a gestão do elenco após a maratona europeia. Luis Enrique precisará decidir entre continuidade e rodízio, com o risco de fadiga acumulada. Sem Hakimi, Warren Zaïre-Emery pode ser improvisado na ala direita.

No setor ofensivo, Paris dispõe de muitas armas mesmo sem Barcola. Ousmane Dembélé e Désiré Doué estarão à disposição, assim como Gonçalo Ramos e Khvicha Kvaratskhelia, decisivo contra os Blues.

Na esquerda, Nuno Mendes permanece como peça indispensável no equilíbrio do time, especialmente após sua titularidade no triunfo sobre o Chelsea.

Escalação provável do PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Doué; Dembélé, Lee, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Destaques individuais de Nice x PSG

Jogador destaque · Nice Jonathan Clauss 7,39 Nota FotMob na temporada 6 Gols na Ligue 1 2025-26 6 Assistências na Ligue 1 12 Participações em gols (G+A) Jogador destaque · PSG Vitinha 7,75 Nota FotMob na temporada 7 Gols na Ligue 1 2025-26 7 Assistências na Ligue 1 14 Participações em gols (G+A)

Os técnicos

Claude Puel retornou ao banco do Nice com a missão de reerguer uma equipe em dificuldade. Apoiado em sua experiência no Lyon, Leicester e Saint-Étienne, o treinador francês se baseia em organização rigorosa e bloco defensivo estruturado. Nesta temporada, porém, os resultados não acompanham a proposta, e a 15ª posição está muito aquém das ambições do clube. As inúmeras lesões no elenco complicam ainda mais seu trabalho.

Do outro lado, Luis Enrique vive uma temporada de contrastes. Na cena europeia, a classificação ampla contra o Chelsea (8 x 2 no placar agregado) reforçou a credibilidade do PSG. Na Ligue 1, contudo, quatro derrotas em 25 rodadas são algo incomum para um líder. Com o Lens a apenas um ponto, a pressão é real. O treinador espanhol precisa administrar um equilíbrio delicado entre Champions League e campeonato, exercício que costuma ser traiçoeiro para seus antecessores no cargo.

Análise tática

O Nice deve adotar uma abordagem semelhante à do jogo de ida: bloco baixo compacto, com projeções rápidas para frente, direcionadas principalmente a Elye Wahi. No Parc des Princes, essa estratégia funcionou durante quase todo o jogo, com os niçois resistindo até os segundos finais apesar de uma posse de bola amplamente favorável ao PSG.

Paris, como esperado, deve monopolizar a bola. A grande dúvida é a intensidade que conseguirá imprimir após a viagem a Londres para enfrentar o Chelsea. A ausência de Achraf Hakimi na ala direita também pode comprometer a dinâmica ofensiva: Warren Zaïre-Emery, cotado para substituí-lo, oferece menos profundidade e poder de penetração naquele corredor.

Esse desequilíbrio pode ser explorado pelo Nice. Jonathan Clauss, muito produtivo nesta temporada, terá uma oportunidade interessante naquele setor para criar perigo.

Nas transições, a velocidade de Wahi pode causar problemas a uma defesa parisiense que costuma atuar em linha alta. A derrota para o Monaco mostrou que o PSG pode ser vulnerável quando o adversário acelera nos últimos 30 metros.

Ainda assim, a diferença de qualidade individual permanece considerável. Com Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, o PSG dispõe provavelmente do trio ofensivo mais perigoso do campeonato, capaz de decidir a qualquer momento, mesmo em contexto de desgaste físico.

Prognóstico de placar exato para Nice x PSG

🎯 Palpite do Lance! Nice 0 x 2 PSG O PSG permanece claramente superior no plano individual. Mesmo cansado e sem Hakimi, o trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia tem qualidade para fazer a diferença a qualquer momento. O Nice está debilitado demais pelas lesões (Cho, Bombito, Oppong, Ndombélé) para aguentar 90 minutos. A goleada de 0 x 4 contra o Rennes em casa evidencia a fragilidade defensiva atual. O efeito pós-Champions League pode frear o PSG na primeira etapa, mas a qualidade deve prevalecer no segundo tempo

pode frear o PSG na primeira etapa, mas a qualidade deve prevalecer no segundo tempo O PSG não pode se dar ao luxo de perder pontos: o Lens está a apenas um ponto na tabela

ponto na tabela A diferença de qualidade entre os elencos é grande demais para imaginar outro vencedor que não o PSG

O Nice segurou o 0 x 0 até os acréscimos no jogo de ida, mas a partida em casa tende a ser mais aberta

até os acréscimos no jogo de ida, mas a partida em casa tende a ser mais aberta O jogo pode ser decidido no ritmo e na gestão do esforço: Nice pode resistir na primeira etapa, mas tende a ceder na segunda Previsão final: o talento individual dos parisienses deve fazer a diferença, provavelmente na segunda etapa. Placar de 0 x 2 ou 0 x 1 é o cenário mais provável.

Resumo dos palpites do Lance para Nice x PSG