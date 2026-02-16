O Lance! apresenta os melhores palpites para Monaco x PSG, pela partida de ida da rodada de playoffs da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Stade Louis II, em Monaco, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Monaco x PSG (17/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As partidas mais recentes de Monaco e PSG vêm sendo marcadas por um grande volume de gols na segunda etapa. Muitos desses confrontos foram decididos após o intervalo, com boa parte das bolas na rede saindo, inclusive, nos 15 minutos finais. Com os ajustes táticos feitos ao longo da partida e o alto poder ofensivo das duas equipes, é natural que o jogo fique mais aberto no segundo tempo, resultando em mais gols.

Além disso, o histórico do confronto direto também aponta para uma forte concentração de gols na etapa final nas partidas mais recentes, o que reforça nosso palpite para um segundo tempo mais movimentado e com mais gols marcados.

Nas últimas dez partidas, o Monaco registrou 57% dos gols marcados e 71% dos gols sofridos no segundo tempo de seus jogos O PSG registrou 62% dos gols marcados e 72% dos gols sofridos na segunda etapa das partidas, nos últimos dez jogos Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, dez dos 13 gols marcados foram no segundo tempo

Outros palpites para Monaco x PSG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

No retrospecto do confronto, as partidas entre Monaco e PSG são marcadas por jogos muito abertos e movimentados, com grandes chances de gols para os dois lados. Em quatro dos últimos sete duelos, tivemos simultaneamente mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcando, evidenciando o perfil ofensivo desse confronto.

Diante do poder de ataque das equipes — que registram médias de 1,4 e 1,8 gols marcados nas últimas dez partidas, respectivamente — o palpite para mais uma partida com muitos gols se apresenta como uma ótima opção.

O estilo ofensivo implementado por Luis Enrique segue muito presente no PSG. Com alta posse de bola, controle das ações desde os primeiros minutos e grande volume ofensivo, a equipe parisiense abriu o placar em quatro dos últimos cinco jogos. Enfrentando um Monaco que sofreu oito gols nas últimas quatro partidas, o cenário favorece para que o PSG marque o primeiro gol novamente.

No quesito disciplinar, o Monaco registra média de 2,2 cartões por partida nas últimas dez atuações, enquanto o PSG apresenta um perfil muito mais controlado, com apenas 0,8 cartão no mesmo período. Diante desses números, o palpite para que o total de cartões fique abaixo da linha surge como uma opção bastante válida para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Monaco - Momento e escalação

O Monaco vive um momento de inconsistência na temporada. Com apenas duas vitórias nas últimas oito partidas, chega para este confronto decisivo pressionado para voltar ao caminho dos bons resultados. Na Champions League, a equipe terminou na 21ª colocação, garantindo vaga nos playoffs apenas na última rodada, após o empate em 0 a 0 contra a Juventus. Ao todo, foram duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, somando dez pontos.

No compromisso mais recente, conquistou uma importante vitória sobre o Nantes pela Ligue 1, dando sinais de reação. Agora, recebe o PSG no Principado com o objetivo de construir um bom resultado já na primeira partida e encaminhar a classificação para o jogo de volta. No entanto, terá desfalques importantes, como Paul Pogba e Takumi Minamino, além de Maghnes Akliouche, que é dúvida após sofrer lesão na última partida.

Provável escalação do Monaco: Philipp Kohn; Vanderson, Wout Faes, Thilo Kehrer e Caio Henrique; Lamine Camara, Denis Zakaria, Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin e Simon Adingra; Folarin Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

PSG - Momento e escalação

Já o PSG também atravessa um momento de oscilação na temporada, com três vitórias nas últimas seis partidas. Na Champions League, a equipe caiu para a 11ª colocação após uma derrota e um empate nas duas rodadas finais da fase de grupos, sendo obrigada a disputar os playoffs. Ao todo, somou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

No compromisso mais recente, tropeço para o Rennes por 3 a 1, resultado que custou a liderança da Ligue 1, agora nas mãos do Lens. Agora, visita o Monaco com o objetivo de conquistar um bom resultado fora de casa e encaminhar a classificação para a partida de volta em Paris. Para o confronto, Luis Enrique não poderá contar com Fabián Ruiz, além dos jovens Senne Mayulu e Quentin Ndjantou, todos em recuperação de lesão.

Provável escalação do PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Henrique.

Confronto direto e estatísticas de Monaco x PSG

O histórico recente entre Monaco e PSG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Monaco x PSG

29/11/2025 - Monaco 1 x 0 PSG - (Ligue 1)

07/02/2025 - PSG 4 x 1 Monaco - (Ligue 1)

05/01/2025 - PSG 1 x 0 Monaco - (Trophée des Champions)

18/12/2024 - Monaco 2 x 4 PSG - (Ligue 1)

01/03/2024 - Monaco 0 x 0 PSG - (Ligue 1)

Estatísticas e curiosidades de Monaco x PSG

Em todas as competições foram disputados 115 jogos entre as duas equipes, com 49 vitórias do Monaco, 29 empates e 37 triunfos do PSG O Monaco registra oito gols marcados e 14 gols sofridos na primeira fase da Champions League O PSG marcou 21 e sofreu 11 gols nas oito primeiras partidas da fase inicial da Champions League Dez dos 13 gols marcados nas últimas cinco partidas entre Monaco e PSG foram no segundo tempo Em quatro dos últimos cinco jogos o PSG inaugurou o marcador

Comparação de Odds para Monaco x PSG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Monaco x PSG

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.