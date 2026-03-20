Mainz x Eintracht Frankfurt – Palpites, análise e odds (22/03)

O Mainz recebe o Eintracht Frankfurt pela 27ª rodada da Bundesliga no domingo, 22 de março de 2026, na Mewa Arena, em Mainz, às 11h30 (horário de Brasília). O dérbi do Reno-Meno coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos: o Mainz luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Frankfurt busca uma vaga europeia.

O Mainz ocupa a 13ª posição na tabela, apenas três pontos acima da zona de descenso. O Eintracht Frankfurt está mais confortável, disputando posições na parte superior da classificação. A rivalidade regional adiciona tempero extra a um confronto que costuma ser disputado e imprevisível.

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Análise da partida

O Mainz de Urs Fischer vive temporada de altos e baixos. O time está invicto há 14 jogos consecutivos na Bundesliga, mas não vence há nove rodadas seguidas. A sequência de empates é impressionante e, ao mesmo tempo, preocupante. É muita resiliência defensiva sem capacidade de converter atuações sólidas em vitórias.

A última vitória do Mainz na liga foi o 2 x 0 sobre o Werder Bremen em 15 de março. Antes disso, empatou com Bayer Leverkusen (1 x 1) e Stuttgart (2 x 2). Nadiem Amiri é o artilheiro do time com 15 gols em todas as competições, mas está lesionado e é desfalque para este jogo. Jae-Sung Lee (seis gols) e Arnaud Nordin (cinco) são as alternativas ofensivas.

Em casa, o Mainz está invicto há 12 jogos na Bundesliga, mas empata sete seguidos como mandante. O under 2,5 gols aconteceu nos últimos cinco jogos em casa, sinal de que os confrontos na Mewa Arena tendem a ser travados.

O Mainz também vive momento positivo na Conference League. Classificou-se para as quartas de final após eliminar o Sigma Olomouc, e enfrentará o Strasbourg na próxima fase. A dupla competição pode gerar desgaste físico.

O Eintracht Frankfurt vem de uma sequência positiva: sete pontos nos últimos três jogos da Bundesliga. Venceu o Heidenheim por 1 x 0 (com Robin Koch expulso aos 73 minutos), empatou com Stuttgart e venceu o Freiburg por 2 x 0. A defesa melhorou sob o comando de Albert Riera, com três clean sheets consecutivos na liga.

O Frankfurt marcou 64 gols e sofreu 71 em todas as competições nesta temporada. Na Bundesliga, o time é mais equilibrado e busca se firmar entre os classificados para competições europeias. Arnaud Kalimuendo é o principal nome ofensivo, ao lado de Omar Marmoush e Jonathan Burkardt.

Outros palpites para Mainz x Eintracht Frankfurt

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Confrontos diretos

O histórico geral favorece ligeiramente o Eintracht Frankfurt. Em 31 confrontos, o Frankfurt venceu 12, o Mainz ganhou dez e houve nove empates. Os jogos costumam ser equilibrados, como se espera de um dérbi regional.

No primeiro turno desta temporada, o Frankfurt venceu em casa por 2 x 1 na rodada nove. Foi um resultado apertado, decidido nos detalhes. O Mainz deu trabalho e chegou a empatar antes de sofrer o gol da vitória.

Nos últimos cinco confrontos, houve equilíbrio: duas vitórias do Frankfurt, uma do Mainz e dois empates. O fator casa costuma pesar neste dérbi, e o Mainz é forte na Mewa Arena, onde está invicto há 12 jogos.

Notícias do Mainz e do Eintracht Frankfurt

Mainz: desfalques e dúvidas

O Mainz tem uma lista extensa de desfalques. Nadiem Amiri, artilheiro do time com 15 gols, está lesionado e fora do jogo. Benedict Hollerbach (quatro gols) também é baixa. Stefan Bell, Robin Zentner, Andreas Hanche-Olsen, Maxim Dal e Anthony Caci completam a lista de ausências por lesão. Caci, porém, voltou aos treinos e pode ser opção.

Fischer pode mudar o sistema tático para um 4-4-2, promovendo Jonathan Burkardt para atuar ao lado de Kalimuendo. Elias Baum e Oscar Højlund devem ser titulares.

Escalação provável do Mainz (4-4-2): Dahmen; Da Costa, Kohr, Leitsch, Mwene; Widmer, Lee, Hojlund, Nebel; Becker, Tietz. Técnico: Urs Fischer.

Eintracht Frankfurt: desfalques e dúvidas

O Frankfurt também tem baixas importantes. Robin Koch está suspenso após cartão vermelho contra o Heidenheim. Arthur Theate, Rasmus Kristensen, Can Uzun, Ansgar Knauff, Michy Batshuayi e Kauã estão todos lesionados. Younes Ebnoutalib também é desfalque.

Albert Riera deve manter o sistema que funcionou nas últimas rodadas. Kalimuendo e Marmoush são presenças certas no ataque, com Skhiri e Larsson comandando o meio-campo.

Escalação provável do Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Zetterer; Baum, Amenda, Collins; Dina Ebimbe, Skhiri, Larsson, Baum; Bahoya, Amaimouni; Kalimuendo. Técnico: Albert Riera.

Destaques individuais de Mainz x Eintracht Frankfurt

Jogador destaque · Mainz Jae-Sung Lee 6 Gols (todas as competições) Titular Peça-chave com Amiri lesionado 14 Jogos invictos do Mainz na liga Criativo Principal referência ofensiva disponível Jogador destaque · Eintracht Frankfurt Omar Marmoush Artilheiro Um dos líderes de gols do Frankfurt 7 Pontos nos últimos 3 jogos do time 3 Clean sheets consecutivos na liga Veloz Letal em contra-ataques

Os técnicos

Urs Fischer chegou ao Mainz com a missão de manter o time na primeira divisão. O suíço é conhecido pelo trabalho que fez no Union Berlin, onde construiu uma equipe competitiva com recursos limitados. No Mainz, Fischer aposta em organização defensiva, pressing agressivo e disciplina tática. A sequência de 14 jogos invictos prova que o método funciona, mas a falta de vitórias é um problema que precisa ser resolvido.

Albert Riera assumiu o Eintracht Frankfurt após a saída de Dino Toppmöller e trouxe mais equilíbrio ao time. O espanhol prioriza transições rápidas e solidez defensiva, como mostram os três clean sheets consecutivos na liga. Riera é pragmático e adapta o sistema conforme o adversário, alternando entre esquemas com três e quatro zagueiros.

Análise tática

O Mainz deve atuar no 4-4-2, sistema que Fischer planeja usar com Burkardt e Nordin (ou Sieb) no ataque. O meio-campo com Lee e Højlund busca equilíbrio entre marcação e criação. O time prioriza bolas longas e jogo direto quando não consegue sair jogando pelo chão.

O Frankfurt tende a se posicionar no 3-4-2-1, com Götze e Marmoush livres por trás de Kalimuendo. As alas Dina Ebimbe e Larsson são fundamentais para dar amplitude ao jogo. Sem Koch, a defesa com Tuta, Nkounkou e Collins precisa de atenção redobrada.

O confronto tático mais interessante está no meio-campo. O pressing do Mainz pode incomodar a saída de bola do Frankfurt, mas a qualidade técnica de Götze e Skhiri tende a furar a marcação com passes entre linhas. O Frankfurt explora bem os espaços nas costas da defesa, e a velocidade de Marmoush é um perigo constante.

O ponto fraco do Frankfurt é a ausência de Koch na defesa. Sem o capitão, a linha defensiva perde liderança e comunicação. O Mainz pode explorar bolas paradas e cruzamentos na área, situações em que Koch faz falta.

Prognóstico de placar exato para Mainz x Eintracht Frankfurt

🎯 Palpite do Lance! Mainz 1 x 1 Eintracht Frankfurt Dois times invictos na liga se encontram num dérbi regional onde o empate é o resultado mais provável. O Mainz não perde em casa há 12 jogos, mas empata sete seguidos. O Frankfurt vem de três clean sheets, mas perde Koch por suspensão. Tudo aponta para um jogo fechado. Mainz invicto há 14 jogos na Bundesliga

jogos na Bundesliga Mainz empatou sete jogos consecutivos em casa

jogos consecutivos em casa Frankfurt com três clean sheets seguidos na liga

clean sheets seguidos na liga Under 2,5 gols nos últimos cinco jogos do Mainz em casa Previsão final: empate justo entre dois times que sabem se defender. Jogo travado no primeiro tempo, com gols na segunda etapa.

Resumo dos palpites do Lance para Mainz x Eintracht Frankfurt