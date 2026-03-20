Mainz x Eintracht Frankfurt – Palpites, análise e odds (22/03)
Confira os palpites e informações de Mainz x Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão
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O Mainz recebe o Eintracht Frankfurt pela 27ª rodada da Bundesliga no domingo, 22 de março de 2026, na Mewa Arena, em Mainz, às 11h30 (horário de Brasília). O dérbi do Reno-Meno coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos: o Mainz luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Frankfurt busca uma vaga europeia.
O Mainz ocupa a 13ª posição na tabela, apenas três pontos acima da zona de descenso. O Eintracht Frankfurt está mais confortável, disputando posições na parte superior da classificação. A rivalidade regional adiciona tempero extra a um confronto que costuma ser disputado e imprevisível.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Mainz de Urs Fischer vive temporada de altos e baixos. O time está invicto há 14 jogos consecutivos na Bundesliga, mas não vence há nove rodadas seguidas. A sequência de empates é impressionante e, ao mesmo tempo, preocupante. É muita resiliência defensiva sem capacidade de converter atuações sólidas em vitórias.
A última vitória do Mainz na liga foi o 2 x 0 sobre o Werder Bremen em 15 de março. Antes disso, empatou com Bayer Leverkusen (1 x 1) e Stuttgart (2 x 2). Nadiem Amiri é o artilheiro do time com 15 gols em todas as competições, mas está lesionado e é desfalque para este jogo. Jae-Sung Lee (seis gols) e Arnaud Nordin (cinco) são as alternativas ofensivas.
Em casa, o Mainz está invicto há 12 jogos na Bundesliga, mas empata sete seguidos como mandante. O under 2,5 gols aconteceu nos últimos cinco jogos em casa, sinal de que os confrontos na Mewa Arena tendem a ser travados.
O Mainz também vive momento positivo na Conference League. Classificou-se para as quartas de final após eliminar o Sigma Olomouc, e enfrentará o Strasbourg na próxima fase. A dupla competição pode gerar desgaste físico.
O Eintracht Frankfurt vem de uma sequência positiva: sete pontos nos últimos três jogos da Bundesliga. Venceu o Heidenheim por 1 x 0 (com Robin Koch expulso aos 73 minutos), empatou com Stuttgart e venceu o Freiburg por 2 x 0. A defesa melhorou sob o comando de Albert Riera, com três clean sheets consecutivos na liga.
O Frankfurt marcou 64 gols e sofreu 71 em todas as competições nesta temporada. Na Bundesliga, o time é mais equilibrado e busca se firmar entre os classificados para competições europeias. Arnaud Kalimuendo é o principal nome ofensivo, ao lado de Omar Marmoush e Jonathan Burkardt.
Outros palpites para Mainz x Eintracht Frankfurt
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Confrontos diretos
O histórico geral favorece ligeiramente o Eintracht Frankfurt. Em 31 confrontos, o Frankfurt venceu 12, o Mainz ganhou dez e houve nove empates. Os jogos costumam ser equilibrados, como se espera de um dérbi regional.
No primeiro turno desta temporada, o Frankfurt venceu em casa por 2 x 1 na rodada nove. Foi um resultado apertado, decidido nos detalhes. O Mainz deu trabalho e chegou a empatar antes de sofrer o gol da vitória.
Nos últimos cinco confrontos, houve equilíbrio: duas vitórias do Frankfurt, uma do Mainz e dois empates. O fator casa costuma pesar neste dérbi, e o Mainz é forte na Mewa Arena, onde está invicto há 12 jogos.
Notícias do Mainz e do Eintracht Frankfurt
Mainz: desfalques e dúvidas
O Mainz tem uma lista extensa de desfalques. Nadiem Amiri, artilheiro do time com 15 gols, está lesionado e fora do jogo. Benedict Hollerbach (quatro gols) também é baixa. Stefan Bell, Robin Zentner, Andreas Hanche-Olsen, Maxim Dal e Anthony Caci completam a lista de ausências por lesão. Caci, porém, voltou aos treinos e pode ser opção.
Fischer pode mudar o sistema tático para um 4-4-2, promovendo Jonathan Burkardt para atuar ao lado de Kalimuendo. Elias Baum e Oscar Højlund devem ser titulares.
Escalação provável do Mainz (4-4-2): Dahmen; Da Costa, Kohr, Leitsch, Mwene; Widmer, Lee, Hojlund, Nebel; Becker, Tietz. Técnico: Urs Fischer.
Eintracht Frankfurt: desfalques e dúvidas
O Frankfurt também tem baixas importantes. Robin Koch está suspenso após cartão vermelho contra o Heidenheim. Arthur Theate, Rasmus Kristensen, Can Uzun, Ansgar Knauff, Michy Batshuayi e Kauã estão todos lesionados. Younes Ebnoutalib também é desfalque.
Albert Riera deve manter o sistema que funcionou nas últimas rodadas. Kalimuendo e Marmoush são presenças certas no ataque, com Skhiri e Larsson comandando o meio-campo.
Escalação provável do Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Zetterer; Baum, Amenda, Collins; Dina Ebimbe, Skhiri, Larsson, Baum; Bahoya, Amaimouni; Kalimuendo. Técnico: Albert Riera.
Destaques individuais de Mainz x Eintracht Frankfurt
Os técnicos
Urs Fischer chegou ao Mainz com a missão de manter o time na primeira divisão. O suíço é conhecido pelo trabalho que fez no Union Berlin, onde construiu uma equipe competitiva com recursos limitados. No Mainz, Fischer aposta em organização defensiva, pressing agressivo e disciplina tática. A sequência de 14 jogos invictos prova que o método funciona, mas a falta de vitórias é um problema que precisa ser resolvido.
Albert Riera assumiu o Eintracht Frankfurt após a saída de Dino Toppmöller e trouxe mais equilíbrio ao time. O espanhol prioriza transições rápidas e solidez defensiva, como mostram os três clean sheets consecutivos na liga. Riera é pragmático e adapta o sistema conforme o adversário, alternando entre esquemas com três e quatro zagueiros.
Análise tática
O Mainz deve atuar no 4-4-2, sistema que Fischer planeja usar com Burkardt e Nordin (ou Sieb) no ataque. O meio-campo com Lee e Højlund busca equilíbrio entre marcação e criação. O time prioriza bolas longas e jogo direto quando não consegue sair jogando pelo chão.
O Frankfurt tende a se posicionar no 3-4-2-1, com Götze e Marmoush livres por trás de Kalimuendo. As alas Dina Ebimbe e Larsson são fundamentais para dar amplitude ao jogo. Sem Koch, a defesa com Tuta, Nkounkou e Collins precisa de atenção redobrada.
O confronto tático mais interessante está no meio-campo. O pressing do Mainz pode incomodar a saída de bola do Frankfurt, mas a qualidade técnica de Götze e Skhiri tende a furar a marcação com passes entre linhas. O Frankfurt explora bem os espaços nas costas da defesa, e a velocidade de Marmoush é um perigo constante.
O ponto fraco do Frankfurt é a ausência de Koch na defesa. Sem o capitão, a linha defensiva perde liderança e comunicação. O Mainz pode explorar bolas paradas e cruzamentos na área, situações em que Koch faz falta.
Prognóstico de placar exato para Mainz x Eintracht Frankfurt
- Mainz invicto há 14 jogos na Bundesliga
- Mainz empatou sete jogos consecutivos em casa
- Frankfurt com três clean sheets seguidos na liga
- Under 2,5 gols nos últimos cinco jogos do Mainz em casa
Resumo dos palpites do Lance para Mainz x Eintracht Frankfurt
Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols – Odd 2,07 na Betsson
Palpite alternativo: Empate – Odd 3,55 na Betsson
Palpite alternativo 2: Eintracht Frankfurt ou empate (dupla chance) – Odd 1,77 na Superbet
Palpite alternativo 3: Empate e menos 2,5 gols – Odd 4,50 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Mainz 1 x 1 Eintracht Frankfurt – Odd 6,50 na Betsson
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