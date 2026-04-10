Lyon x Lorient – Palpites, análise e odds (12/04)

O Groupama Stadium recebe neste domingo, no encerramento da 29ª rodada da Ligue 1, um confronto entre Lyon (6º, 48 pontos) e Lorient (9º, 38 pontos). O Lyon, que estava no pódio há poucas semanas, vive um momento complicado e pode ver tudo desmoronar em pouco tempo.

O Lorient, promovido nesta temporada, faz uma campanha sólida no meio da tabela e já atingiu seu objetivo principal: a permanência na primeira divisão. O Lyon acumula nove jogos sem vitória em todas as competições, uma sequência que começa a pesar no moral do elenco e nas ambições europeias do clube.

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Análise da partida

O Lyon atravessa uma crise de resultados fora do comum. Após uma primeira metade de temporada notável que o colocou no pódio, a equipe de Paulo Fonseca não vence desde 15 de fevereiro (2 x 0 contra o Nice). No campeonato, a dinâmica é negativa: derrota para o Marseille, empate com o Paris FC, empate com o Le Havre (0 x 0), derrota para o Monaco (1 x 2) e mais um 0 x 0 em Angers.

Seis jogos sem vitória na Ligue 1, quatro gols marcados nas últimas cinco partidas. Para uma equipe que mira a Champions League, é muito pouco. O OL caiu do quarto para o sexto lugar, com 48 pontos (14 vitórias, seis empates, oito derrotas).

O departamento médico segue sendo um problema. Paulo Fonseca monta o time há semanas com um elenco desfalcado. As lesões musculares se acumularam (Sulc, Moreira, Kluivert, Maitland-Niles), Nuamah está fora por longo período (ligamentos cruzados) e Malick Fofana, lesionado durante boa parte da temporada, ainda está em fase de recuperação.

O Lorient faz uma temporada excelente para um time recém-promovido. Em nono lugar com 38 pontos (nove vitórias, 11 empates, oito derrotas), o clube bretão é a surpresa positiva desta edição 2025-2026.

Os Merlus somaram pontos em todos os cenários nesta temporada, inclusive contra os grandes. Empate de 1 x 1 em Lille há um mês, vitória de 2 x 1 sobre o Lens em casa, empate de 3 x 3 em Nice. A equipe de Olivier Pantaloni não se intimida diante de ninguém.

Fora de casa, o retrospecto é irregular: 11 gols marcados na temporada, mas 22 sofridos. O Lorient perde um jogo a cada dois como visitante. Não é um time que se fecha — é uma equipe que joga e aceita correr riscos.

O contexto é claro: o Lyon precisa vencer para não ver a Champions League se distanciar. O Lorient não tem nada a perder e pode jogar sem pressão no Groupama Stadium.

Outros palpites para Lyon x Lorient

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Confrontos diretos

O histórico pende a favor do Lyon. Em 36 confrontos entre os dois clubes, o OL venceu 18 contra seis do Lorient, com dez empates. Em casa, o Lyon domina a série: 14 jogos sem derrota diante dos Merlus nas últimas 16 partidas como mandante.

O jogo de ida, disputado no início de dezembro no Stade du Moustoir, no entanto, terminou favorável ao Lorient (1 x 0). Uma vitória que confirmou a solidez do time recém-promovido nesta temporada e lembrou que o OL não é imbatível como visitante.

A última vitória do Lyon sobre o Lorient remonta à temporada 2023-2024 (2 x 0 no Moustoir). Desde então, os bretões deram o troco com o triunfo no primeiro turno.

O Lorient pode, inclusive, completar o "doblete" nesta temporada contra o OL caso vença no domingo. Um cenário improvável, mas não impossível diante da fase atual das duas equipes.

Notícias de Lyon x Lorient

Lyon

A lista de desfalques é longa. Nicolas Tagliafico está suspenso (cartão vermelho). Ruben Kluivert (lesão muscular), Ernest Nuamah (ligamentos cruzados) e Rémi Himbert (tornozelo) estão todos indisponíveis. Pavel Sulc (posterior da coxa) é dúvida.

Malick Fofana retomou os treinos com o grupo nesta semana. Seu retorno ao banco contra o Lorient não está descartado, o que seria uma ótima notícia. O belga não atua desde o final de outubro. Nicolas Tagliafico, suspenso na rodada anterior, está de volta e deve reassumir a lateral esquerda.

Endrick é o jogador em melhor forma do lado do Lyon. O brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, soma três gols e quatro assistências na Ligue 1. Apesar disso, Paulo Fonseca chegou a destacar que precisa de mais entrega em campo, com o treinador insatisfeito com seu rendimento.

Escalação provável do Lyon (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car e Kango; Tessmann, Tolisso e Mangala; Endrick, Lacazette (ou Orban) e Cherki. Técnico: Paulo Fonseca.

Lorient

Olivier Pantaloni terá de lidar com três desfalques para a viagem ao Rhône. O capitão Laurent Abergel está fora com uma lesão no tornozelo. Isaak Touré (joelho) e Mohamed Bamba (doente) também são baixas.

Théo Le Bris e Arthur Avom completam um meio-campo técnico e trabalhador que nunca decepciona.

Bamba Dieng é o segundo artilheiro do clube com oito gols, e sua parceria com Arsène Kouassi (seis assistências, melhor jogador pela nota FotMob de 7,22) forma o motor ofensivo dos Merlus nesta temporada. A complementaridade dessa dupla com Pablo Pagis torna o ataque do FC Lorient o ponto forte desta equipe.

Escalação provável do Lorient (4-2-3-1): Mvogo; Meité, Talbi, Faye e Le Bris; Cadiou e Avom; Kouassi, Makengo e Karim; Dieng. Técnico: Olivier Pantaloni.

Destaques individuais de Lyon x Lorient

Jogador destaque · Olympique Lyonnais Endrick Atacante · Brasil · Emprestado pelo Real Madrid, é o jogador em melhor forma do OL 4 Gols na Ligue 1 2025-2026 3 Assistências na Ligue 1 2025-2026 7.30 Nota média FotMob na temporada 21 Jogos disputados na Ligue 1 Jogador destaque · FC Lorient Bamba Dieng Atacante · Senegal · Segundo artilheiro do clube, motor ofensivo dos Merlus 8 Gols na Ligue 1 2025-2026 1 Assistência na Ligue 1 2025-2026 6.94 Nota média FotMob na temporada 21 Jogos disputados na Ligue 1

Os técnicos

Paulo Fonseca está sob pressão. Contratado para reconstruir o OL após a saída de Pierre Sage, Fonseca havia conseguido um início de temporada convincente, com um futebol ofensivo e a integração bem-sucedida de jogadores como Endrick e Tessmann. Mas a cascata de lesões desde janeiro fragilizou a estrutura. Fonseca admitiu ter "pressionado o departamento médico" para apressar o retorno de alguns jogadores, com consequências.

Olivier Pantaloni faz um trabalho notável com recursos limitados. Recém-promovido nesta temporada, o Lorient jamais fez papel de figurante. Olivier Pantaloni implementou um jogo coletivo estruturado, com marcação alta e transições rápidas. Ele se apoia em uma mescla de jovens formados na base (Kouassi, Avom, Théo Le Bris) e jogadores experientes (Talbi, Dieng, Makengo). O resultado é um coletivo coeso que nunca desiste.

Análise tática

O Lyon deve atuar no 4-3-3, esquema preferido de Fonseca. Tolisso, Tessmann e Mangala no meio-campo, com Endrick e Cherki pelos lados e Lacazette (ou Orban) como centroavante.

O problema é que o OL está sem ritmo. Quatro gols em cinco jogos é sinal de uma equipe que tem dificuldade em criar chances claras. A circulação de bola ficou lenta demais e as combinações carecem de fluidez.

O Lorient, no 4-2-3-1, vai buscar pressionar alto e cortar as saídas de jogo do Lyon. Com Kouassi e Avom no meio, os Merlus têm intensidade e agressividade. É nas transições que o Lorient pode machucar, com Dieng como referência e Karim pelos flancos.

O ponto fraco do Lorient é a defesa (42 gols sofridos em 28 jogos). Se o Lyon recuperar um mínimo de poder de fogo ofensivo, pode explorar os espaços nas costas da zaga adversária.

O jogo será definido pela intensidade dos primeiros 20 minutos. Se o Lyon marcar cedo, o Lorient terá de se expor e oferecer espaços. Se os Merlus resistirem, a pressão vai recair sobre os ombros de um time lyonnais carente de confiança.

Prognóstico de placar exato para Lyon x Lorient

🎯 Previsão de Placar Lyon 1 x 1 Lorient O Lyon precisa vencer para manter vivas as chances de Champions League, mas a falta de confiança e os desfalques pesam. O Lorient joga sem pressão e tem recursos ofensivos para buscar a igualdade. O cenário mais provável é um empate com gols. O OL acumula nove jogos sem vitória em todas as competições e apenas quatro gols marcados nas últimas cinco partidas da Ligue 1.

O Lorient soma 11 empates na temporada, incluindo quatro nos últimos cinco jogos, e arrancou um 1 x 1 em Lille há um mês.

Tolisso é o artilheiro do Lyon na Ligue 1 com dez gols em 24 jogos e deve abrir o placar, mas a equipe carece de lucidez para matar o jogo.

Dieng, com oito gols na temporada, lidera um ataque do Lorient que não se intimida como visitante e tem capacidade de responder.

Resumo do palpites do Lance para Lyon x Lorient