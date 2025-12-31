Liverpool x Leeds – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Liverpool x Leeds, pela 19ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quinta-feira, 01 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), em Anfield Road, Liverpool, na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Liverpool x Leeds (01/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes apresentam, ao longo da temporada, um retrospecto em que o cenário de ambas marcarem prevalece, evidenciando dificuldades para manter partidas sem sofrer gols. O Liverpool conseguiu terminar apenas cinco jogos sem ser vazado, enquanto o Leeds saiu ileso defensivamente em apenas duas ocasiões.

Além disso, os visitantes vêm de uma sequência de 15 partidas consecutivas sofrendo ao menos um gol. Diante desses números, o confronto indica grande probabilidade de gols para os dois lados.

Na Premier League, o Liverpool marcou 30 gols e sofreu 26, em 18 rodadas O Leeds registra 25 gols marcados e 32 gols sofridos na competição até o momento Foi registrado ambas as equipes marcam em cinco dos últimos sete confrontos entre os times, além de em todos os últimos oito jogos do Leeds

Outros palpites para Liverpool x Leeds

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Hugo Ekitiké vem mostrando que o investimento do Liverpool nesta temporada valeu muito a pena. O atacante francês já marcou 11 gols em 25 partidas pelos Reds, sendo o quarto artilheiro da Premier League, com oito gols. Diante desse desempenho, nosso palpite vai para mais um gol do principal finalizador da equipe.

Em todos os últimos cinco confrontos entre as equipes, a marca de 2,5 gols foi superada, incluindo o empate em 3 a 3 no primeiro turno da competição. Além de em oito dos últimos dez jogos do Leeds também tivemos mais de 2,5 gols. Com médias de 1,7 e 1,4 gols marcados por partida, respectivamente, há grande possibilidade de vermos novamente um duelo com placar elevado.

Pela Premier League, o Liverpool registra média de 5,1 escanteios por jogo, enquanto o Leeds tem média de 4,5. Além disso, em todos os últimos sete jogos dos Reds e em seis dos últimos oito jogos dos Whites, o número total de escanteios ficou abaixo da linha proposta, o que indica boas chances de o confronto novamente terminar com menos de 10,5 escanteios.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool conseguiu retomar a boa forma nas últimas partidas, alcançando uma sequência de sete jogos sem derrotas. Nesse período, foram cinco vitórias e dois empates, resultados que recolocaram a equipe na parte de cima da tabela, ocupando atualmente a quarta colocação, com 32 pontos. Agora, o time busca mais uma vitória para seguir na cola dos líderes da competição.

Arne Slot não poderá contar com Wataru Endo e Aleksander Isak, ambos lesionados. Já Mohamed Salah segue à disposição da seleção do Egito, disputando a Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Milos Kerkez; Curtis Jones, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz e Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Leeds - Momento e escalação

Já o Leeds segue brigando na parte de baixo da tabela da Premier League, tentando se afastar da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma sequência de cinco jogos sem derrotas, porém com apenas duas vitórias no período, ocupando a 16ª colocação, com 20 pontos somados. Os Whites buscam pontuar fora de casa para manter distância das últimas posições.

Daniel James e Sean Longstaff seguem fora por lesão, enquanto o zagueiro Joe Rodon é dúvida para a partida.

Provável escalação do Leeds: Lucas Perri; Seb Bornauw, Jaka Bijol e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu e Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson, Calvert-Lewin e Noah Okafor. Técnico: Daniel Farke.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Leeds

O histórico recente entre Liverpool e Leeds é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Liverpool x Leeds

06/12/2025 - Leeds 3 x 3 Liverpool - Premier League 17/04/2023 - Leeds 1 x 6 Liverpool - Premier League 29/10/2022 - Liverpool 1 x 2 Leeds - Premier League 23/02/2022 - Liverpool 6 x 0 Leeds - Premier League 12/09/2021 - Leeds 0 x 3 Liverpool - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Leeds

Em todas as competições foram disputados 122 jogos entre as duas equipes, com 28 vitórias do Leeds, 32 empates e 62 triunfos do Liverpool O Liverpool registrou 45 gols marcados e 40 gols sofridos em 27 partidas até o momento na temporada O Leeds vem com 26 gols marcados e 33 gols sofridos em 19 partidas na temporada Hugo Ekitiké marcou 12 gols em 31 jogos, contando Liverpool e Seleção Francesa O Leeds vem de uma sequência negativa de 15 partidas consecutivas sofrendo gols

Comparação de Odds para Liverpool x Leeds

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Leeds

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.