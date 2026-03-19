Leeds x Brentford – Palpites, análise e odds (21/03)

O Leeds United recebe o Brentford em Elland Road pela 31ª rodada da Premier League 2025/26, em partida com implicações sérias para ambos os lados da tabela. Os Whites ocupam a 15ª colocação, com 32 pontos, e vivem um momento delicado: cinco jogos sem vitória na liga e três partidas consecutivas sem marcar gol. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos, e a pressão sobre Daniel Farke cresce a cada rodada.

Do outro lado, o Brentford surpreende na temporada e ocupa a sétima posição, com 44 pontos, brigando por uma vaga inédita em competição europeia. As Abelhas perderam apenas uma partida fora de casa em 2026 e somaram 19 pontos desde janeiro, o quarto melhor desempenho da liga nesse período. O confronto opõe a necessidade urgente de pontos do Leeds ao embalo de um Brentford que vem forte como visitante. No jogo do primeiro turno, em dezembro, as equipes empataram em 1 x 1, com Dominic Calvert-Lewin marcando aos 82 minutos para igualar o placar.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Leeds vive uma crise de gols. Nos últimos quatro jogos da liga, a equipe marcou apenas uma vez, e esse gol veio de uma cobrança de falta isolada de Anton Stach. Calvert-Lewin, principal referência ofensiva com 10 gols na temporada, desperdiçou um pênalti na última rodada contra o Crystal Palace, e o time ficou no 0 x 0 mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a mais (após o cartão vermelho polêmico de Gudmundsson).

Apesar da seca ofensiva, há um dado que favorece os mandantes: 22 dos 32 pontos do Leeds na temporada (69%) foram conquistados em Elland Road. Farke sabe que a fortaleza do estádio precisa funcionar se quiser afastar o fantasma do rebaixamento.

O Leeds também é o time com maior percentual de gols vindos de bolas paradas na Premier League: 35% (13 de 37 gols). Stach, com 27 chances criadas em jogadas ensaiadas, divide a liderança da liga nesse quesito com Bruno Fernandes.

O Brentford, sob o comando de Keith Andrews, vem de uma sequência irregular: um empate em 2 x 2 contra o Wolverhampton na segunda-feira, quando desperdiçou vantagem de dois gols. As Abelhas acumulam três jogos sem vitória em todas as competições, mas os números fora de casa seguem impressionantes: cinco vitórias nos últimos sete jogos como visitante, com apenas uma derrota (no clássico contra o Chelsea, em janeiro).

O ataque do Brentford é liderado por Igor Thiago, que soma 19 gols na Premier League e está a um de se tornar o terceiro jogador do clube a atingir 20 gols em uma temporada na liga, seguindo os passos de Ivan Toney (2022/23) e Bryan Mbeumo (2024/25). Thiago também converteu seis pênaltis, recorde da competição nesta edição.

Outros palpites para Leeds x Brentford

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O retrospecto recente entre as equipes mostra equilíbrio. Os dois últimos encontros pela Premier League terminaram empatados, incluindo o 1 x 1 do primeiro turno em dezembro, no Gtech Community Stadium.

Em Elland Road, porém, o histórico favorece claramente o Leeds. Os Whites perderam apenas uma das últimas 16 partidas contra o Brentford como mandantes (sete vitórias e oito empates). A última derrota em casa aconteceu em fevereiro de 2015, o que representa uma invencibilidade de sete jogos consecutivos no estádio.

Outro dado relevante: o Brentford venceu apenas um dos últimos nove confrontos diretos como visitante contra o Leeds em todas as competições.

Em termos de gols, os encontros em Elland Road costumam ser fechados. Oito dos últimos nove jogos entre as equipes neste estádio tiveram menos de 2.5 gols, o que sugere um confronto tático e de poucas oportunidades claras.

Notícias de Leeds x Brentford

Leeds

Daniel Farke deu uma notícia positiva na coletiva de sexta-feira: Noah Okafor está disponível para jogar após um mês afastado por lesão no tendão da coxa. O suíço, contratado do AC Milan, soma quatro gols e uma assistência na temporada e é peça importante para dar velocidade ao ataque dos Whites.

O único desfalque confirmado é Gabriel Gudmundsson, suspenso após receber dois cartões amarelos controversos contra o Crystal Palace. James Justin deve assumir a posição de ala-esquerdo, com Jayden Bogle retornando ao lado direito.

Farke confirmou que o elenco está saudável, sem lesões, algo raro nesta fase da temporada. A grande dúvida é se o treinador vai manter a formação mais cautelosa dos últimos jogos ou abrir o time com Lukas Nmecha e Brenden Aaronson juntos no ataque.

Provável escalação do Leeds (3-4-3): Darlow; Rodon, Bijol e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev e Justin; Stach, Aaronson e Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Brentford

As Abelhas têm uma lista de desfalques mais extensa. Fabio Carvalho, Antoni Milambo e Joshua Dasilva estão fora pelo resto da temporada com lesões no joelho. Rico Henry e Aaron Hickey seguem afastados por problemas musculares na coxa, e Vitaly Janelt sofreu uma fratura no metatarso que o tira até depois da pausa internacional.

A principal dúvida é Mikkel Damsgaard, que saiu com desconforto no joelho durante o empate com o Wolverhampton. Se não tiver condições, Yehor Yarmolyuk deve assumir a vaga no meio-campo.

Apesar dos desfalques, o Brentford mantém o núcleo ofensivo intacto: Igor Thiago, Dango Ouattara e Kevin Schade formam o trio de ataque, apoiados pela criação de Mathias Jensen.

Provável escalação do Brentford (4-5-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Henderson, Jensen, Ouattara, Damsgaard (Yarmolyuk) e Schade; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Destaques individuais de Leeds x Brentford

Jogador destaque · Leeds United Dominic Calvert-Lewin 10 Gols na Premier League 2025/26 27 Jogos disputados na temporada 35% Gols do Leeds vindos de bolas paradas — líder da PL 1 Gol marcado no confronto direto — empate no 1º turno Jogador destaque · Brentford Igor Thiago 19 Gols na Premier League — vice-artilheiro da liga 6 Pênaltis convertidos — recorde da temporada na PL 1 Gol para atingir 20 na liga — terceiro na história do clube 8 Gols fora de casa nas últimas quatro partidas

Os Técnicos

Daniel Farke comanda o Leeds desde julho de 2023 e se aproxima do seu 150º jogo no cargo. O alemão, que tem contrato até 2027, é conhecido pelo estilo baseado em marcação sob pressão alta e transições rápidas. Nesta temporada, porém, Farke tem sido criticado por adotar formações excessivamente cautelosas em casa, como o 5-4-1, que não funcionou na derrota para o Sunderland.

A capacidade de adaptação será crucial. Nos últimos jogos, Farke variou entre três e cinco defensores, tentando encontrar o equilíbrio entre solidez e poder ofensivo. A volta de Okafor pode dar ao treinador a confiança necessária para abrir o time.

Keith Andrews assumiu o Brentford em junho de 2025, substituindo Thomas Frank, que partiu para o Tottenham. O irlandês de 44 anos foi promovido internamente após trabalhar como treinador de bolas paradas do clube. Em fevereiro de 2026, renovou contrato até 2032, refletindo a confiança da diretoria em seu trabalho.

Andrews implementou um 4-2-3-1 flexível, com ênfase em organização defensiva e contra-ataques rápidos. O Brentford lidera a Premier League em bolas longas por jogo (57) e ocupa a segunda posição em interceptações, o que demonstra a clareza tática da equipe tanto com quanto sem a posse.

Análise Tática

O Leeds de Farke deve atuar com três zagueiros (Rodon, Bijol, Struijk), alas avançados e dois meias centrais. A formação varia entre 3-5-2 e 3-4-2-1, dependendo da fase do jogo. Com a ausência de Gudmundsson na esquerda, Justin terá papel fundamental para dar profundidade pelo flanco.

O ponto forte do Leeds está nas bolas paradas. Com Stach como cobrador e Calvert-Lewin como referência aérea, o time é letal em escanteios e faltas. Contra o Brentford, que possui jogadores altos na zaga (Collins, Van den Berg), a disputa aérea será intensa.

O Brentford de Andrews deve manter o 4-2-3-1, com Henderson e Jensen como dupla de volantes. A chave tática está nas transições: Ouattara e Schade possuem velocidade para explorar os espaços deixados pelos alas do Leeds quando avançam. Igor Thiago funciona como pivô, recebendo bolas longas de Kelleher e Collins com frequência.

O dado que mais preocupa o Leeds é sua fragilidade em pênaltis: os seis concedidos na temporada foram todos convertidos, e Thiago é o principal cobrador da liga, com seis conversões. Se o Leeds cometer faltas na área, as chances de sofrer gol aumentam consideravelmente.

Por outro lado, o Brentford demonstrou fragilidade ao administrar vantagens, tendo perdido mais pontos em posições de vitória do que qualquer outro time nos últimos três anos (69). Isso pode dar esperança ao Leeds caso saia atrás no placar.

Prognóstico de placar exato para Leeds x Brentford

🎯 Previsão de Placar Leeds 1 x 2 Brentford O Leeds não vence há cinco rodadas e não marca há três jogos consecutivos na Premier League. Mesmo com o fator Elland Road, a seca ofensiva e a pressão do rebaixamento pesam contra a equipe de Farke. O Brentford chega com o segundo melhor desempenho fora de casa da liga em 2026 e com Igor Thiago em busca do gol de número 20 na temporada. As Abelhas perderam apenas uma vez como visitantes neste ano. O histórico em Elland Road favorece o Leeds, mas a forma atual aponta para uma vantagem dos visitantes. O Leeds não marca há três jogos consecutivos na Premier League, pior sequência desde março de 2022

jogos consecutivos na Premier League, pior sequência desde março de 2022 O Brentford venceu cinco dos últimos sete jogos fora de casa, com apenas uma derrota no período

dos últimos sete jogos fora de casa, com apenas uma derrota no período Igor Thiago está a um gol de atingir 20 na liga, o que seria marco histórico para o Brentford

gol de atingir 20 na liga, o que seria marco histórico para o Brentford O Leeds sofreu gol em todos os seis pênaltis concedidos na temporada, e Thiago é o melhor cobrador da liga

Resumo dos palpites do Lance para Leeds x Brentford