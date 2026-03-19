Juventus x Sassuolo – Palpites, análise e odds (21/03)

A Juventus recebe o Sassuolo no Allianz Stadium, em Turim, pela 30ª rodada da Serie A 2025/2026, em duelo que coloca frente a frente dois times em momentos distintos da temporada. Os bianconeri ocupam a quinta colocação, com 53 pontos (15 vitórias, oito empates e seis derrotas), e precisam de cada ponto para se manter na briga por uma vaga na Champions League.

O time de Luciano Spalletti vem de duas vitórias seguidas no campeonato, incluindo o triunfo por 1 x 0 fora de casa contra o Udinese, e reencontrou alguma estabilidade depois de um fevereiro turbulento.

Do outro lado, o Sassuolo aparece em nono lugar, com 38 pontos (11 vitórias, cinco empates e 13 derrotas), e vive uma fase irregular. A equipe de Fabio Grosso perdeu seus dois últimos jogos na liga e busca reencontrar o caminho dos resultados positivos longe de casa, onde o aproveitamento na temporada deixa a desejar.

O confronto opõe o quinto melhor ataque do campeonato (51 gols) a uma defesa que já sofreu 39 gols. Os dados apontam para um cenário de superioridade clara dos donos da casa, mas a Serie A já nos ensinou que números nem sempre contam a história completa de um jogo.

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Análise da partida

O início de 2026 não foi gentil com a Juventus. A derrota por 2 x 0 para o Como, em casa, no dia 21 de fevereiro, marcou o ponto mais baixo de uma sequência em que o time não conseguiu vencer nenhum jogo na liga durante todo o mês. A eliminação da Champions League, nas mãos do Galatasaray, mesmo com a vitória por 3 x 2 no jogo de volta, adicionou frustração ao período.

A partir de março, porém, o panorama mudou. O empate por 3 x 3 com a Roma, fora de casa, mostrou poder ofensivo, e as vitórias sobre Pisa (4 x 0, em casa) e Udinese (1 x 0, fora) trouxeram alívio. São duas vitórias consecutivas na liga, sequência que a torcida não via desde janeiro.

Em casa, a Juventus costuma ser uma equipe diferente. O Allianz Stadium segue sendo uma fortaleza relativa, com o time marcando em média 1.79 gol por partida na temporada e registrando média de gols esperados de 1.91 por jogo. A posse de bola média de 56.9% reflete o controle que Spalletti exige de seus jogadores.

Kenan Yildiz é a peça central do ataque. Com nove gols e seis assistências na Serie A, o turco de 20 anos se tornou o primeiro jogador da Juventus a participar diretamente de 15 gols em uma única temporada do campeonato antes de completar 21 anos desde 2004/2005. Sua capacidade de criar e finalizar faz dele o jogador mais perigoso do elenco neste momento.

O retorno à Serie A, depois de uma temporada na Serie B, trouxe ao Sassuolo a realidade do futebol de elite italiano. A campanha é marcada por altos e baixos: a equipe conseguiu vitórias surpreendentes (3 x 0 sobre o Hellas Verona e 2 x 1 contra a Atalanta, em casa), mas também sofreu goleadas pesadas (5 x 0 para a Inter e o 3 x 0 sofrido contra a Juventus no primeiro turno).

Nos últimos cinco jogos da liga, o Sassuolo venceu dois, perdeu três e não conseguiu marcar nos dois jogos mais recentes. A derrota por 2 x 1 para a Lazio, de virada nos acréscimos, e o revés por 1 x 0 para o Bologna, em casa, no último final de semana, evidenciam uma equipe que perde fôlego quando o calendário aperta.

Fora de casa, os números pioram. O Sassuolo tem uma das piores campanhas como visitante entre os times do meio da tabela, com dificuldade para manter a organização defensiva contra equipes que jogam em seus domínios. A média de gols sofridos como visitante é preocupante.

Domenico Berardi continua sendo o grande nome do time, mas a dependência de um único jogador para criar perigo ofensivo limita as opções táticas de Grosso. Andrea Pinamonti oferece presença na área, porém sem o mesmo nível de serviço que recebia quando a equipe estava em boa fase.

O objetivo principal do Sassuolo nesta reta final de campeonato é garantir a permanência na Serie A. Com 38 pontos, a equipe está relativamente confortável, mas não pode se dar ao luxo de acumular derrotas seguidas sem reagir.

Outros palpites para Juventus x Sassuolo

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Confrontos diretos

O retrospecto entre Juventus e Sassuolo é amplamente favorável aos bianconeri. Em 25 confrontos na história, a Juve venceu 18 vezes, o Sassuolo ganhou em quatro ocasiões e houve três empates. A média de gols por partida é de 3.20, o que sugere jogos movimentados.

No primeiro turno desta temporada, a Juventus não tomou conhecimento do rival. No dia 6 de janeiro de 2026, a equipe de Spalletti venceu por 3 x 0 no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, com uma atuação dominante do início ao fim. Aquela partida expôs as fragilidades defensivas do Sassuolo contra adversários de maior poderio técnico.

Nos últimos seis confrontos diretos, a Juventus venceu quatro, e o Sassuolo levou a melhor em apenas duas oportunidades. O dado mais relevante para este jogo: todas as quatro vitórias recentes da Juve sobre o Sassuolo vieram com mais de um gol de vantagem, o que reforça a tendência de domínio claro quando os bianconeri estão em dia.

Historicamente, o Sassuolo conquistou apenas uma vitória como visitante contra a Juventus, em Turim, o que torna a tarefa de sábado ainda mais complicada para a equipe de Grosso.

Notícias de Juventus x Sassuolo

Juventus

O grande desfalque segue sendo Dusan Vlahovic. O centroavante sérvio está fora de combate desde dezembro, com uma lesão na coxa, e não tem previsão de retorno para este jogo. Sua ausência obrigou Spalletti a improvisar soluções no ataque, com Jonathan David e Jérémie Boga dividindo funções na referência ofensiva.

Kephren Thuram é dúvida. O meio-campista torceu o tornozelo no jogo contra o Udinese, mas exames descartaram problemas graves. A Sky Italia noticiou que ele pode ficar disponível para o duelo de sábado, caso evolua bem nos treinos durante a semana.

Arkadiusz Milik voltou a ser relacionado após seis semanas fora, por lesão na panturrilha, e pode ser uma opção no banco. O polonês, no entanto, não joga uma partida oficial desde a temporada 2023/2024 e precisará de tempo para recuperar o ritmo de jogo.

Emil Holm (panturrilha) e Carlo Pinsoglio (perna) continuam no departamento médico como desfalques de longo prazo.

No gol, Mattia Perin deve manter a titularidade. O goleiro vem de quatro partidas consecutivas como titular no lugar de Michele Di Gregorio e acumula dois jogos sem sofrer gol nesse período.

Boga, autor do gol da vitória contra o Udinese, ganhou a posição de titular sobre David e deve começar jogando mais uma vez. Yildiz, naturalmente, é presença garantida.

Escalação provável da Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso; Locatelli, Thuram e McKennie; Yildiz, Boga (David), Francisco Conceição. Técnico: Luciano Spalletti.

Sassuolo

Fabio Grosso tem quatro desfalques confirmados por lesão: Alieu Fadera, Daniel Boloca, Fali Candé e Edoardo Pieragnolo. São baixas que reduzem as opções do treinador, especialmente nas laterais e no meio-campo.

Sebastian Walukiewicz, que recebeu cartão amarelo contra o Bologna, está disponível, mas acumula advertências na temporada e precisará ter cuidado para evitar suspensão.

Nemanja Matic, o veterano do meio-campo, lidou com um problema de saúde recentemente, mas retornou aos treinos e deve ser titular.

Kristian Thorstvedt, que saiu lesionado no ombro no jogo do primeiro turno contra a Juventus, está recuperado e disponível.

Andrea Pinamonti sentiu o tornozelo no jogo contra o Bologna, porém completou a partida e deve ser relacionado sem maiores problemas.

Escalação provável do Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Garcia; Thorstvedt, Matic e Koné; Berardi, Pinamonti e Laurienté. Técnico Fábio Grosso.

Destaques individuais de Juventus x Sassuolo

Jogador destaque · Juventus Kenan Yildiz 9 Gols na Serie A 2025/2026 — artilheiro da Juventus 6 Assistências na temporada — líder do elenco 15 Participações diretas em gols — recorde sub-21 do clube desde 2004/2005 2,8 Finalizações por jogo — maior volume ofensivo da Juve Jogador destaque · Sassuolo Domenico Berardi 7 Gols na Serie A 2025/2026 — artilheiro do Sassuolo 4 Assistências na temporada 11 Participações diretas em gols — referência ofensiva do time 2,3 Finalizações por jogo — principal ameaça do ataque neroverde

Os Técnicos

A chegada de Spalletti ao banco da Juventus na temporada 2025/2026 foi uma das contratações mais comentadas do futebol italiano. Depois de passagens pela Seleção Italiana e pelo Napoli, o técnico aceitou o desafio de recolocar a Vecchia Signora no caminho dos títulos.

Os números até aqui mostram um aproveitamento de 55% em 20 partidas, com média de 1.90 ponto por jogo. O estilo de jogo prioriza a posse de bola, movimentação entre linhas e laterais que avançam para criar superioridade numérica.

A capacidade de adaptação tática de Spalletti ficou evidente na forma como ele reorganizou o ataque após a lesão de Vlahovic, encontrando em Boga e Yildiz soluções que não estavam no plano original.

O treinador do Sassuolo tem uma relação especial com o clube. Grosso comandou o time na conquista do título da Serie B na temporada passada e se manteve no cargo para a temporada de retorno à elite.

Seu aproveitamento geral no comando do Sassuolo é de 55% em 66 partidas, número respeitável que inclui a campanha dominante na segunda divisão. Na Serie A, o desafio é outro.

Grosso tenta manter a identidade de jogo propositivo que funcionou na Serie B, com posse de bola e saídas de jogo pelo chão, mas a qualidade dos adversários expõe limitações individuais que não existiam na divisão inferior. A capacidade de ajustar o time para jogos fora de casa contra adversários superiores será testada mais uma vez em Turim.

Análise Tática

A Juventus deve se apresentar em seu habitual 4-3-3, com Locatelli como pivô no meio-campo e Yildiz tendo liberdade para flutuar entre o corredor esquerdo e a zona central. A largura fica por conta dos laterais Savona e Cambiaso, que sobem constantemente para criar superioridade nas faixas.

O ponto forte do sistema de Spalletti é a ocupação dos meios-espaços. Quando Yildiz corta para dentro, Cambiaso ocupa a ala esquerda, e o time consegue sobrecargas numéricas que desorganizam linhas defensivas adversárias. Contra o Sassuolo, essa movimentação pode explorar a zona entre o lateral-direito Walukiewicz e o zagueiro central.

O Sassuolo de Grosso tende a jogar no 4-3-3, com Berardi pela direita, Laurienté pela esquerda e Pinamonti como referência central. O meio-campo de Thorstvedt, Matic e Koné busca controlar a posse e fazer transições rápidas quando recupera a bola.

O problema para o Sassuolo é que esse estilo propositivo, quando não funciona, deixa espaços para contra-ataques letais. A Juventus, em casa, costuma permitir que o adversário tenha momentos de posse, mas é mortífera nas transições ofensivas. Se Matic e Koné não conseguirem proteger a defesa, a linha de quatro do Sassuolo ficará exposta.

A fragilidade defensiva do Sassuolo nos jogos fora de casa é o dado mais preocupante para Grosso. O time sofre gols com frequência quando é pressionado alto, e a Juventus tem qualidade de sobra para explorar essa vulnerabilidade.

Para o Sassuolo surpreender, precisará ser cirúrgico nos contra-ataques e nos lances de bola parada. Berardi tem qualidade para resolver em momentos pontuais, e Pinamonti sabe ocupar espaços na área. Uma estratégia mais conservadora, com bloco baixo e saídas rápidas, pode render mais do que tentar disputar a posse com a Juventus.

Prognóstico de placar exato para Juventus x Sassuolo

Previsão de Placar Juventus 2 x 0 Sassuolo A Juventus tem a qualidade e o momento para controlar esta partida do início ao fim. O Sassuolo chega a Turim sem marcar gol em dois jogos seguidos, e a defesa da Juve acumula duas partidas sem sofrer gol nos últimos cinco jogos. O retrospecto de 3 x 0 no primeiro turno poderia sugerir outra goleada, mas a análise tática indica que o Sassuolo pode adotar uma postura mais cautelosa desta vez, tornando o placar menos elástico. A Juventus tem 1.91 gols esperados por jogo na temporada, refletindo superioridade para esse confronto

gols esperados por jogo na temporada, refletindo superioridade para esse confronto O Sassuolo não marca gol há dois jogos seguidos na Serie A e registra média inferior a um gol esperado por partida fora de casa

jogos seguidos na Serie A e registra média inferior a um gol esperado por partida fora de casa Nos últimos quatro confrontos diretos vencidos pela Juve, todos terminaram com pelo menos dois gols de vantagem para os bianconeri

terminaram com pelo menos dois gols de vantagem para os bianconeri A Juventus marcou 51 gols na temporada (quinto melhor ataque da Serie A), enquanto o Sassuolo já sofreu 39 gols em 29 rodadas

Resumo dos palpites do Lance para Juventus x Sassuolo