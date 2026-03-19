Fulham x Burnley – Palpites, análise e odds (21/03)

O Fulham vive uma campanha de meio de tabela que não empolga, mas que também não preocupa. Com 41 pontos em 30 jogos, o Fulham aparece na 11ª posição. Uma vaga em competição europeia está matematicamente fora do alcance, mas terminar na parte de cima da tabela ainda é um objetivo válido. Para o Burnley, a realidade não poderia ser mais diferente: os Clarets ocupam o 19º lugar com apenas 20 pontos e estão na zona de rebaixamento, com nove pontos de distância da zona de segurança.

O jogo acontece em um momento delicado para ambos. O Fulham não vence há duas partidas na liga e ainda saiu pela porta dos fundos da FA Cup, eliminado pelo Southampton em março. O Burnley, por sua vez, não vence fora de casa há quatro rodadas e tem a pior defesa da divisão, com 58 gols sofridos em 30 jogos.

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Análise da partida

O Fulham teve uma sequência de resultados misturada nas últimas semanas. Ganhou do Tottenham por 2 a 1 e foi até Sunderland buscar os três pontos, mas caiu em casa diante do West Ham e ficou no empate sem gols com o Nottingham Forest na última rodada. A equipe de Marco Silva marcou 40 gols, mas sofreu 43, o que define bem o problema: o time joga, cria, mas também deixa brechas defensivas demais para quem busca uma evolução.

Em casa, o Fulham é mais sólido. Craven Cottage historicamente intimida visitantes que chegam com problemas, e o Burnley é exatamente o tipo de time que pode sofrer nesse ambiente. Os Clarets têm apenas quatro clean sheets na temporada e sofreram três ou mais gols em vários jogos, incluindo a derrota por 4 a 3 para o Brentford em fevereiro.

A temporada do Burnley é, simplesmente, uma das piores entre os clubes que passaram pelo Championship nos últimos anos. O clube foi promovido e sofreu pesado desde o começo. Agora, com nove pontos de distância da permanência e oito rodadas restantes. Os últimos seis jogos renderam apenas um empate (Chelsea 1 a 1) e uma vitória (Crystal Palace).

A equipe de Scott Parker não convence fora de casa. Em jogos como visitante nesta Premier League, o Burnley é um dos times com pior aproveitamento da divisão e não ganhou fora de Turf Moor em todo 2026. Para um time que precisa de pontos urgentes, chegar a Londres sem vencer na rua desde o início do ano é um dado que pesa.

Outros palpites para Fulham x Burnley

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Confrontos diretos

Fulham e Burnley já se enfrentaram 101 vezes em todas as competições. O histórico favorece o Burnley, que soma 49 vitórias contra 32 do Fulham, com 21 empates.

No jogo do turno desta temporada, disputado em Turf Moor no dia 13 de dezembro de 2025, o Fulham saiu vencedor por 3 a 2. Harry Wilson foi o grande destaque, com dois passes decisivos e um gol, e os londrinos mostraram eficiência fora de casa mesmo diante de um rival que pressionou durante boa parte do jogo.

Nos confrontos mais recentes em Premier League, o equilíbrio prevaleceu por um tempo. Em fevereiro de 2024, o duelo terminou em 2 a 2 em Turf Moor. Em dezembro de 2023, o Burnley venceu o Fulham por 2 a 0 em Craven Cottage. Mas o Fulham parece estar quebrando um ciclo desfavorável nesta temporada. Nos últimos cinco encontros entre os dois, o Burnley saiu na frente por mais tempo, mas a vitória de dezembro de 2025 mudou o saldo recente a favor dos londrinos.

Notícias de Fulham e Burnley

Fulham: elenco quase todo disponível

O principal destaque nas notícias é o volante Kevin, que segue fora por lesão no tornozelo e não deve retornar antes de junho. Fora isso, o elenco parece relativamente inteiro. Harry Wilson, que esteve em dúvida antes da partida contra o Nottingham Forest, deve estar apto para jogar. Marco Silva provavelmente mantém o esquema com Raúl Jiménez no centro do ataque.

Escalação provável do Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Antonee Robinson; Sander Berge e Iwobi; Harry Wilson, Joshua King e Oscar Bobb; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Burnley: desfalques e notícias

O cenário é bem mais complicado para os visitantes. Josh Cullen rompeu o ligamento cruzado e está fora até setembro. Connor Roberts segue sem previsão de retorno antes de maio. Jordan Beyer também permanece ausente com problema no joelho. Zeki Amdouni, que poderia ser uma opção ofensiva, está igualmente fora por longo prazo. Ou seja, Scott Parker chega a Londres com o elenco bastante limitado, especialmente no meio-campo e na defesa.

Escalação provável do Burnley (4-3-3): James Trafford; Kyle Walker, Humphreys, Maxime Esteve e Quilindschy Hartman; Josh Laurent e James Ward-Prowse; Lyle Foster, Hannibal Mejbri e Jaidon Anthony; Zian Flemming. Técnico: Scott Parker.

Destaques individuais de Fulham x Burnley

Jogador destaque · Fulham FC Harry Wilson 13 Gols na temporada 7 Assistências na temporada 1.6 Chutes no alvo por jogo 52% Duelos vencidos Jogador destaque · Burnley FC Zian Flemming 8 Gols na temporada 1 Assistências na temporada 1.2 Chutes no alvo por jogo 44% Duelos vencidos

Os técnicos

Marco Silva está no Fulham há quatro temporadas e consolidou o clube na parte central da tabela da Premier League. O português é meticuloso no trabalho tático e sabe montar equipes equilibradas, mas ainda não conseguiu elevar o time para o próximo nível em termos de competição europeia. A eliminação na FA Cup pelo Southampton foi um baque, mas o foco total agora está na liga.

Scott Parker retornou ao Burnley como alguém que conhece o clube, mas que está vivendo uma situação muito difícil. O trabalho de reconstrução após a queda para o Championship foi mal executado antes da sua chegada, e o clube foi promovido sem a robustez necessária para competir na Premier League. Parker tenta manter a organização defensiva, mas os resultados mostram que a equipe simplesmente não tem qualidade suficiente para a divisão nesta janela.

Análise tática

O Fulham costuma jogar num 4-2-3-1 compacto, com Iwobi e Sander Berge protegendo a defesa enquanto Joshua King dita o ritmo no meio. Harry Wilson é o grande criador pelos lados, com liberdade para entrar por dentro. Raúl Jiménez é um centroavante físico que prende bem a bola, mas que precisa de serviço dos meias para ser eficiente.

O Burnley, por outro lado, tende a se fechar em bloco médio-baixo fora de casa, tentando sair em transições rápidas. Zian Flemming é quem precisa aparecer com bola, e Lyle Foster é o referencial no ataque. O problema é que com tantos desfalques no meio-campo, o Burnley perde qualidade na circulação e fica cada vez mais reativo.

Prognóstico de placar exato para Fulham x Burnley

🎯 Previsão de Placar Fulham 1 x 0 Burnley O Burnley vai se fechar e dificultar, como faz fora de casa, mas a qualidade individual do Fulham em Craven Cottage é grande demais para um adversário tão desestruturado por lesões e crise de resultados. O Fulham venceu o Burnley por 3 a 2 no jogo do turno em dezembro de 2025, com Harry Wilson sendo decisivo, e chega mais descansado por não ter disputado competição europeia.

O Burnley não vence fora de casa em 2026 e acumula um dos piores aproveitamentos como visitante de toda a Premier League nesta temporada.

Os Clarets chegam a Londres sem Josh Cullen, Connor Roberts, Jordan Beyer, Zeki Amdouni e com Aaron Ramsey e Mike Tresor em dúvida, o que compromete seriamente o meio-campo e a defesa.

Harry Wilson é a maior ameaça dos Cottagers e tem condições de explorar os espaços nas costas de laterais improvisados, repetindo o bom desempenho que já teve neste confronto nesta temporada. Previsão final: O Fulham vence por 1 a 0 em um jogo fechado, aproveitando a superioridade de elenco para garantir os três pontos em casa sem precisar de grandes volumes de jogo.

Resumo do palpites do Lance para Fulham x Burnley