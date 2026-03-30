Fluminense x Corinthians – Palpites, análise e odds (01/04)
Confira os palpites e informações de Fluminense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Maracanã será palco de um confronto entre duas equipes com realidades opostas nesta quarta-feira, 1º de abril, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Fluminense, terceiro colocado com 16 pontos, recebe um Corinthians que acumula cinco jogos sem vencer na competição e ocupa a 11ª posição, com 10 pontos. A diferença de seis pontos na tabela traduz bem o momento das equipes.
O confronto coloca frente a frente o terceiro melhor ataque do torneio (13 gols do Flu) contra o segundo pior (sete gols do Timão). Ambos os times terão desfalques importantes em razão da Data FIFA, mas as ausências pesam mais no lado da equipe paulista.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Fluminense vive a melhor fase de sua temporada sob o comando de Luis Zubeldía. Em oito rodadas, o Tricolor soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com 66% de aproveitamento. A equipe construiu boa parte de sua campanha com atuações convincentes no Maracanã, onde venceu Grêmio, Athletico-PR e Atlético-MG nas últimas semanas.
A derrota para o Vasco na sétima rodada, quando o Flu abriu 2 x 0 e sofreu a virada, poderia ter abalado o grupo, mas não o fez. Na rodada seguinte, o time respondeu com uma vitória magra, mas segura, por 1 x 0 sobre o Atlético-MG, com gol de Rodrigo Castillo e defesa milagrosa de Fábio no lance final. O goleiro de 45 anos segue sendo referência de segurança para o sistema defensivo tricolor.
A dupla Lucho Acosta e Savarino, batizada pela torcida de "SavaLucho", é o motor criativo da equipe. O argentino soma três gols e três assistências em 14 jogos na temporada, números que já superam tudo o que fez em 2025. Savarino, cortado da seleção venezuelana, treinou a semana inteira no CT Carlos Castilho e estará à disposição contra o Corinthians.
Do outro lado, o Corinthians apresenta um cenário preocupante. São cinco jogos sem vitória no Brasileirão, com quatro empates e uma derrota. Na temporada completa, o jejum se estende para sete partidas. O próprio técnico Dorival Júnior reconheceu publicamente as dificuldades ofensivas do time, que possui apenas sete gols marcados na competição.
A falta de poder de fogo é o principal gargalo. Dos sete gols do Corinthians no Brasileirão, apenas cinco saíram dos pés de atacantes. Memphis Depay não marcou em seis partidas disputadas em 2026 e agora se recupera de lesão na Holanda. Gui Negão, outra opção ofensiva, machucou-se a serviço da Seleção Sub-20 e ficará fora por pelo menos um mês.
O Corinthians também terá a disputa da Libertadores a partir de abril, o que exigirá profundidade de elenco em um momento delicado. O aproveitamento de 41% na Série A é inferior ao que a diretoria e a torcida esperavam de um time que venceu a Copa do Brasil em 2025 e a Supercopa do Brasil em fevereiro contra o Flamengo.
Outros palpites para Fluminense x Corinthians
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
O chamado "Clássico Silvio Santos", homenagem ao apresentador que torcia por ambos os clubes, é um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Em 125 partidas disputadas, o Corinthians venceu 45 vezes, contra 44 do Fluminense, com 36 empates. Os corintianos levam ligeira vantagem no saldo de gols: 165 a 158.
Nos jogos disputados no Rio de Janeiro, porém, o panorama se inverte. Em 55 confrontos com mando tricolor, o Fluminense venceu 21 vezes, contra 14 vitórias corintianas e 20 empates. A análise sugere que o fator casa pesa consideravelmente neste duelo.
No último encontro no Maracanã, em 13 de setembro de 2025, o Corinthians venceu por 1 x 0, com gol de Matheuzinho. Já no turno inicial do Brasileirão 2025, em abril, o Fluminense havia vencido por 2 x 0. Nos últimos seis confrontos, cada equipe soma duas vitórias, com dois empates completando o retrospecto.
O resultado mais comum no Rio de Janeiro é 1 x 0 para o Fluminense, placar que se repetiu em oito ocasiões pelo Brasileirão. Os dados do confronto direto apontam equilíbrio, mas com tendência de resultados modestos no placar quando o jogo acontece no Maracanã.
Notícias de Fluminense x Corinthians
Fluminense
O principal desfalque do Fluminense é Agustín Canobbio, convocado pela seleção uruguaia pela primeira vez em quase dois anos. O atacante entra em campo pelo Uruguai no dia 31 de março, em Turim, e deve desembarcar no Brasil apenas na manhã do jogo. A tendência é que não seja utilizado.
A boa notícia é que Savarino ficou no Rio de Janeiro. Convocado pela Venezuela, o meia foi cortado e treinou a semana inteira no CT Carlos Castilho. Com Canobbio fora, Kevin Serna ou Soteldo devem ganhar a vaga no setor ofensivo.
O departamento médico ainda retém Nonato, Bernal e Matheus Reis, todos em recuperação de lesões. O restante do elenco está à disposição, incluindo Alisson, sexto reforço da temporada, que chegou durante nesta janela.
Provável escalação do Fluminense (4-3-3): Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Kevin Serna (Soteldo) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Corinthians
A lista de desfalques do Corinthians é extensa. O goleiro Hugo Souza, convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, não retornará a tempo. André Carrillo, a serviço do Peru, também está fora. O clube chegou a cogitar fretar aviões para trazê-los de volta, mas desistiu pelo custo e pelo desgaste físico envolvido.
Memphis Depay se recupera na Holanda de uma lesão de grau dois no músculo anterior da coxa direita e deve ficar fora por ao menos um mês. Gui Negão sofreu lesão muscular na seleção Sub-20 e também é baixa certa. Kaio César segue no departamento médico, sem previsão de retorno. Raniele cumprirá suspensão automática.
A novidade positiva é Jesse Lingard. Regularizado e inscrito no sistema da CBF, o inglês causou boa impressão nos treinos e deve ganhar seus primeiros minutos com a camisa corintiana. Com o setor ofensivo tão desfalcado, Lingard surge como alternativa real para Dorival Júnior. Felipe Longo, recuperado de estiramento no cotovelo, deve assumir a meta no lugar de Hugo Souza.
Provável escalação do Corinthians (4-4-2): Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jesse Lingard (Zakaria Labyad); Yuri Alberto e Vitinho (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.
Destaques individuais de Fluminense x Corinthians
Os Técnicos
Luis Zubeldía completou seis meses no comando do Fluminense, e o balanço é positivo. O argentino trouxe uma identidade tática clara, com marcação alta, saída de jogo pelo chão e valorização dos meias criativos. A chegada de Savarino, feita sob indicação da comissão técnica, encaixou-se perfeitamente no modelo de jogo.
Zubeldía tem demonstrado capacidade de adaptação, usando formações sem centroavante fixo em determinados jogos e alternando entre Serna e Canobbio conforme o adversário. A confiança que o grupo deposita no treinador é perceptível nas recuperações após resultados ruins, como a reação imediata após a virada sofrida no clássico contra o Vasco.
Dorival Júnior enfrenta o momento mais delicado desde sua chegada ao Corinthians. A cobrança da torcida aumenta a cada empate, e o treinador tem lidado com um departamento médico lotado durante toda a temporada. Eliminado nas semifinais do Paulistão pelo Novorizontino, Dorival ainda não conseguiu dar ao time a consistência ofensiva que deseja.
Ele próprio reconheceu a frustração ao afirmar que a equipe "tem posse de bola, mas falta agressividade no último terço". A pausa da Data FIFA foi usada para intensificar treinos de criação e transição ofensiva, sinal claro de que o técnico sabe onde está o problema. A questão é se terá tempo e peças para resolvê-lo.
Análise Tática
O Fluminense de Zubeldía se organiza em um 4-2-3-1 que se transforma em 4-3-3 com a bola. Martinelli e Hércules formam a dupla de volantes, com Lucho Acosta atuando como meia centralizado, livre para flutuar entre as linhas. Savarino e Serna (ou Soteldo) abrem nos corredores, enquanto John Kennedy ocupa a referência.
A principal arma tricolor é a conexão entre Lucho Acosta e Savarino. Ambos buscam espaços entrelinhas e combinam com passes curtos que desequilibram defesas posicionadas. Contra o Atlético-MG, a equipe registrou 55,7% de posse de bola e 14 finalizações. Guilherme Arana, na lateral esquerda, também é peça ofensiva importante, com projeção constante ao ataque.
O Corinthians deve montar um 4-4-2 ou um 4-2-3-1 mais cauteloso. Com a ausência de Hugo Souza, Felipe Longo assume a meta, o que reduz a confiança na saída de jogo curta. Breno Bidon e André Luiz devem compor o meio, enquanto Rodrigo Garro tem liberdade para se projetar. Yuri Alberto será a referência, com Lingard ou Vitinho como segundo homem de frente.
A fragilidade ofensiva do Corinthians pode ser explorada pelo Fluminense por meio da posse de bola. O Timão não tem conseguido converter domínio territorial em chances claras, e jogar sem Hugo Souza e Raniele tira estabilidade ao sistema. Por outro lado, o Corinthians possui uma das melhores defesas da Série A (sete gols sofridos), o que indica que o jogo pode ser decidido por detalhes.
O contra-ataque corintiano, com Yuri Alberto na velocidade e Garro na construção, é o caminho mais provável para ameaçar o Fluminense. Se o Timão conseguir compactar as linhas e explorar as transições, pode complicar a saída de bola tricolor.
Prognóstico de placar exato para Fluminense x Corinthians
- O Fluminense venceu três dos últimos quatro jogos no Maracanã pelo Brasileirão, marcando ao menos um gol em todos eles
- O Corinthians não vence há cinco jogos no Brasileirão, com quatro empates e uma derrota no período
- O Timão terá pelo menos cinco desfalques: Hugo Souza, Carrillo, Memphis Depay, Raniele e Gui Negão
- O Corinthians marcou apenas sete gols em oito rodadas, segundo pior ataque da Série A
Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Corinthians
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam: Não – Odd 1,70
Palpite alternativo: Menos de 2,5 Gols – Odd 1,58
Palpite alternativo 2: Lucho Acosta marcar a qualquer momento – Odd 3,95
Palpite alternativo 3: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,50
Palpite de placar exato: Fluminense 2 x 0 Corinthians – Odd 8,00
- Matéria
- Mais Notícias