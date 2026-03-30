Fluminense x Corinthians – Palpites, análise e odds (01/04)

O Maracanã será palco de um confronto entre duas equipes com realidades opostas nesta quarta-feira, 1º de abril, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Fluminense, terceiro colocado com 16 pontos, recebe um Corinthians que acumula cinco jogos sem vencer na competição e ocupa a 11ª posição, com 10 pontos. A diferença de seis pontos na tabela traduz bem o momento das equipes.

O confronto coloca frente a frente o terceiro melhor ataque do torneio (13 gols do Flu) contra o segundo pior (sete gols do Timão). Ambos os times terão desfalques importantes em razão da Data FIFA, mas as ausências pesam mais no lado da equipe paulista.

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Análise da partida

O Fluminense vive a melhor fase de sua temporada sob o comando de Luis Zubeldía. Em oito rodadas, o Tricolor soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com 66% de aproveitamento. A equipe construiu boa parte de sua campanha com atuações convincentes no Maracanã, onde venceu Grêmio, Athletico-PR e Atlético-MG nas últimas semanas.

A derrota para o Vasco na sétima rodada, quando o Flu abriu 2 x 0 e sofreu a virada, poderia ter abalado o grupo, mas não o fez. Na rodada seguinte, o time respondeu com uma vitória magra, mas segura, por 1 x 0 sobre o Atlético-MG, com gol de Rodrigo Castillo e defesa milagrosa de Fábio no lance final. O goleiro de 45 anos segue sendo referência de segurança para o sistema defensivo tricolor.

A dupla Lucho Acosta e Savarino, batizada pela torcida de "SavaLucho", é o motor criativo da equipe. O argentino soma três gols e três assistências em 14 jogos na temporada, números que já superam tudo o que fez em 2025. Savarino, cortado da seleção venezuelana, treinou a semana inteira no CT Carlos Castilho e estará à disposição contra o Corinthians.

Do outro lado, o Corinthians apresenta um cenário preocupante. São cinco jogos sem vitória no Brasileirão, com quatro empates e uma derrota. Na temporada completa, o jejum se estende para sete partidas. O próprio técnico Dorival Júnior reconheceu publicamente as dificuldades ofensivas do time, que possui apenas sete gols marcados na competição.

A falta de poder de fogo é o principal gargalo. Dos sete gols do Corinthians no Brasileirão, apenas cinco saíram dos pés de atacantes. Memphis Depay não marcou em seis partidas disputadas em 2026 e agora se recupera de lesão na Holanda. Gui Negão, outra opção ofensiva, machucou-se a serviço da Seleção Sub-20 e ficará fora por pelo menos um mês.

O Corinthians também terá a disputa da Libertadores a partir de abril, o que exigirá profundidade de elenco em um momento delicado. O aproveitamento de 41% na Série A é inferior ao que a diretoria e a torcida esperavam de um time que venceu a Copa do Brasil em 2025 e a Supercopa do Brasil em fevereiro contra o Flamengo.

Outros palpites para Fluminense x Corinthians

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Confrontos diretos

O chamado "Clássico Silvio Santos", homenagem ao apresentador que torcia por ambos os clubes, é um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Em 125 partidas disputadas, o Corinthians venceu 45 vezes, contra 44 do Fluminense, com 36 empates. Os corintianos levam ligeira vantagem no saldo de gols: 165 a 158.

Nos jogos disputados no Rio de Janeiro, porém, o panorama se inverte. Em 55 confrontos com mando tricolor, o Fluminense venceu 21 vezes, contra 14 vitórias corintianas e 20 empates. A análise sugere que o fator casa pesa consideravelmente neste duelo.

No último encontro no Maracanã, em 13 de setembro de 2025, o Corinthians venceu por 1 x 0, com gol de Matheuzinho. Já no turno inicial do Brasileirão 2025, em abril, o Fluminense havia vencido por 2 x 0. Nos últimos seis confrontos, cada equipe soma duas vitórias, com dois empates completando o retrospecto.

O resultado mais comum no Rio de Janeiro é 1 x 0 para o Fluminense, placar que se repetiu em oito ocasiões pelo Brasileirão. Os dados do confronto direto apontam equilíbrio, mas com tendência de resultados modestos no placar quando o jogo acontece no Maracanã.

Notícias de Fluminense x Corinthians

Fluminense

O principal desfalque do Fluminense é Agustín Canobbio, convocado pela seleção uruguaia pela primeira vez em quase dois anos. O atacante entra em campo pelo Uruguai no dia 31 de março, em Turim, e deve desembarcar no Brasil apenas na manhã do jogo. A tendência é que não seja utilizado.

A boa notícia é que Savarino ficou no Rio de Janeiro. Convocado pela Venezuela, o meia foi cortado e treinou a semana inteira no CT Carlos Castilho. Com Canobbio fora, Kevin Serna ou Soteldo devem ganhar a vaga no setor ofensivo.

O departamento médico ainda retém Nonato, Bernal e Matheus Reis, todos em recuperação de lesões. O restante do elenco está à disposição, incluindo Alisson, sexto reforço da temporada, que chegou durante nesta janela.

Provável escalação do Fluminense (4-3-3): Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Kevin Serna (Soteldo) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Corinthians

A lista de desfalques do Corinthians é extensa. O goleiro Hugo Souza, convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, não retornará a tempo. André Carrillo, a serviço do Peru, também está fora. O clube chegou a cogitar fretar aviões para trazê-los de volta, mas desistiu pelo custo e pelo desgaste físico envolvido.

Memphis Depay se recupera na Holanda de uma lesão de grau dois no músculo anterior da coxa direita e deve ficar fora por ao menos um mês. Gui Negão sofreu lesão muscular na seleção Sub-20 e também é baixa certa. Kaio César segue no departamento médico, sem previsão de retorno. Raniele cumprirá suspensão automática.

A novidade positiva é Jesse Lingard. Regularizado e inscrito no sistema da CBF, o inglês causou boa impressão nos treinos e deve ganhar seus primeiros minutos com a camisa corintiana. Com o setor ofensivo tão desfalcado, Lingard surge como alternativa real para Dorival Júnior. Felipe Longo, recuperado de estiramento no cotovelo, deve assumir a meta no lugar de Hugo Souza.

Provável escalação do Corinthians (4-4-2): Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jesse Lingard (Zakaria Labyad); Yuri Alberto e Vitinho (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.

Destaques individuais de Fluminense x Corinthians

Jogador destaque · Fluminense Lucho Acosta 3 Gols no Brasileirão 2026, motor criativo do meio-campo tricolor 3 Assistências na temporada, já igualou números de todo o ano de 2025 14 Jogos disputados em 2026, titular indiscutível no esquema de Zubeldía 4 Participações diretas em gols em apenas cinco jogos do Brasileirão Jogador destaque · Corinthians Yuri Alberto 3 Gols na temporada 2026, artilheiro do Corinthians apesar do pouco ritmo 1 Gol contra o Flamengo na última rodada, decisivo no empate por 1 x 1 25 Cartões amarelos do time no Brasileirão, elenco mais advertido da Série A 0,88 Gols por jogo do Corinthians na competição, segundo pior ataque da liga

Os Técnicos

Luis Zubeldía completou seis meses no comando do Fluminense, e o balanço é positivo. O argentino trouxe uma identidade tática clara, com marcação alta, saída de jogo pelo chão e valorização dos meias criativos. A chegada de Savarino, feita sob indicação da comissão técnica, encaixou-se perfeitamente no modelo de jogo.

Zubeldía tem demonstrado capacidade de adaptação, usando formações sem centroavante fixo em determinados jogos e alternando entre Serna e Canobbio conforme o adversário. A confiança que o grupo deposita no treinador é perceptível nas recuperações após resultados ruins, como a reação imediata após a virada sofrida no clássico contra o Vasco.

Dorival Júnior enfrenta o momento mais delicado desde sua chegada ao Corinthians. A cobrança da torcida aumenta a cada empate, e o treinador tem lidado com um departamento médico lotado durante toda a temporada. Eliminado nas semifinais do Paulistão pelo Novorizontino, Dorival ainda não conseguiu dar ao time a consistência ofensiva que deseja.

Ele próprio reconheceu a frustração ao afirmar que a equipe "tem posse de bola, mas falta agressividade no último terço". A pausa da Data FIFA foi usada para intensificar treinos de criação e transição ofensiva, sinal claro de que o técnico sabe onde está o problema. A questão é se terá tempo e peças para resolvê-lo.

Análise Tática

O Fluminense de Zubeldía se organiza em um 4-2-3-1 que se transforma em 4-3-3 com a bola. Martinelli e Hércules formam a dupla de volantes, com Lucho Acosta atuando como meia centralizado, livre para flutuar entre as linhas. Savarino e Serna (ou Soteldo) abrem nos corredores, enquanto John Kennedy ocupa a referência.

A principal arma tricolor é a conexão entre Lucho Acosta e Savarino. Ambos buscam espaços entrelinhas e combinam com passes curtos que desequilibram defesas posicionadas. Contra o Atlético-MG, a equipe registrou 55,7% de posse de bola e 14 finalizações. Guilherme Arana, na lateral esquerda, também é peça ofensiva importante, com projeção constante ao ataque.

O Corinthians deve montar um 4-4-2 ou um 4-2-3-1 mais cauteloso. Com a ausência de Hugo Souza, Felipe Longo assume a meta, o que reduz a confiança na saída de jogo curta. Breno Bidon e André Luiz devem compor o meio, enquanto Rodrigo Garro tem liberdade para se projetar. Yuri Alberto será a referência, com Lingard ou Vitinho como segundo homem de frente.

A fragilidade ofensiva do Corinthians pode ser explorada pelo Fluminense por meio da posse de bola. O Timão não tem conseguido converter domínio territorial em chances claras, e jogar sem Hugo Souza e Raniele tira estabilidade ao sistema. Por outro lado, o Corinthians possui uma das melhores defesas da Série A (sete gols sofridos), o que indica que o jogo pode ser decidido por detalhes.

O contra-ataque corintiano, com Yuri Alberto na velocidade e Garro na construção, é o caminho mais provável para ameaçar o Fluminense. Se o Timão conseguir compactar as linhas e explorar as transições, pode complicar a saída de bola tricolor.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Corinthians

🎯 Previsão de Placar Fluminense 2 x 0 Corinthians O Fluminense chega como favorito, jogando em casa com elenco quase completo, enquanto o Corinthians terá ao menos cinco desfalques e vive uma crise ofensiva que se arrasta há semanas. A pausa da Data FIFA costuma afetar mais o visitante, especialmente quando há convocados que retornam em cima da hora. O histórico aponta que o placar de 1 x 0 é o resultado mais comum entre as equipes no Rio de Janeiro, mas o volume de ausências corintianas e a boa fase ofensiva do Flu sustentam a projeção de um segundo gol tricolor. O Fluminense venceu três dos últimos quatro jogos no Maracanã pelo Brasileirão, marcando ao menos um gol em todos eles

no Maracanã pelo Brasileirão, marcando ao menos um gol em todos eles O Corinthians não vence há cinco jogos no Brasileirão, com quatro empates e uma derrota no período

no Brasileirão, com quatro empates e uma derrota no período O Timão terá pelo menos cinco desfalques : Hugo Souza, Carrillo, Memphis Depay, Raniele e Gui Negão

: Hugo Souza, Carrillo, Memphis Depay, Raniele e Gui Negão O Corinthians marcou apenas sete gols em oito rodadas, segundo pior ataque da Série A A análise sugere vitória do Fluminense por 2 x 0, com gols na segunda etapa. O Tricolor tende a controlar a posse e criar volume no primeiro tempo, mas as chances são maiores de encontrar o gol apenas após os 45 minutos, quando o desgaste do Corinthians abrir espaços. John Kennedy e Lucho Acosta são os candidatos mais prováveis a balançar as redes. O Corinthians, jogando com Felipe Longo na meta e sem seus principais atacantes, dificilmente terá capacidade de reagir em caso de desvantagem. A estreia de Lingard pode trazer alguma faísca individual, mas o inglês não tem ritmo de jogo, e a tendência é que atue por poucos minutos. O cenário favorece um resultado confortável para o mandante.

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Corinthians