Fiorentina x Inter de Milão – Palpites, análise e odds (22/03)

A 30ª rodada da Serie A 2025/26 coloca frente a frente dois clubes que vivem campanhas opostas. A Fiorentina, 16ª colocada com apenas 28 pontos, recebe a líder Inter de Milão no Estádio Artemio Franchi, em Florença, neste domingo, 22 de março de 2026, às 16h45 (horário de Brasília). Para a Viola, cada ponto é vital na luta contra o rebaixamento. Para a Inter, a missão é retomar o caminho rumo ao Scudetto após uma sequência instável.

O confronto chega em um momento delicado para os dois lados. A Fiorentina vem embalada pela goleada por 4 x 1 sobre a Cremonese e pela classificação às quartas de final da Conference League. A Inter, por sua vez, não vence na Serie A há duas rodadas, com derrota no Dérbi de Milão por 1 x 0 e empate por 1 x 1 com a Atalanta. A ausência do artilheiro Lautaro Martínez, líder isolado da competição com 14 gols, torna a viagem à Toscana ainda mais desafiadora para a equipe de Cristian Chivu.

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Análise da partida

A Inter domina a Serie A com folga. São 68 pontos em 29 jogos, com 22 vitórias, dois empates e cinco derrotas. O ataque nerazzurro é o mais eficiente do campeonato, com 65 gols marcados, 14 a mais que a segunda melhor equipe nesse quesito, a Juventus.

Os números impressionam pela consistência ao longo dos 90 minutos. A Inter marcou 28 gols no primeiro tempo (melhor marca da liga), nove nos primeiros 15 minutos e 17 nos 15 minutos finais das partidas. Além disso, 11 gols foram anotados por jogadores que saíram do banco de reservas, outro recorde na Serie A.

Fora de casa, a campanha da Inter é devastadora: 11 vitórias, nenhum empate e três derrotas nas últimas 14 partidas como visitante. A equipe chegou a emplacar nove triunfos consecutivos longe de San Siro antes da derrota no clássico.

Contudo, a queda de rendimento recente é evidente. Desde a vitória sobre a Juventus no Derby d'Italia, a Inter foi eliminada da Champions League pelo Bodo/Glimt, perdeu para o Milan e empatou com a Atalanta. Se não vencer em Florença, será a primeira vez que o time passa três jogos seguidos sem vitória na Serie A desde abril de 2023.

Do outro lado, a Fiorentina vive uma temporada atípica. O início desastroso sob o comando de Stefano Pioli, demitido em novembro com média de 0,4 ponto por jogo, arrastou o clube para a zona de rebaixamento. A chegada de Paolo Vanoli mudou o panorama. Sob sua gestão, a Viola somou 24 dos 28 pontos na competição, elevando a média para 1,26 por partida.

Em casa, a Fiorentina acumula 14 pontos, com 18 gols marcados e 19 sofridos no Artemio Franchi. Os dados recentes são mais animadores: apenas uma derrota nos últimos sete jogos como mandante, com vitórias sobre Como, Pisa e Cremonese. No acumulado de 2026, a equipe faria a sétima melhor campanha da Serie A com 19 pontos em 12 partidas.

O ponto fraco da Viola continua sendo a fragilidade nas bolas paradas. A equipe sofreu 16 gols de jogadas ensaiadas na temporada, segundo pior desempenho da liga. E enfrenta justamente a Inter, que lidera esse fundamento com 20 gols marcados em lances de bola parada.

Outros palpites para Fiorentina x Inter de Milão

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Confrontos diretos

Fiorentina e Inter já se enfrentaram 175 vezes na Serie A. O retrospecto geral favorece os nerazzurri, com 74 vitórias contra 46 da Viola e 55 empates. Historicamente, são 274 gols da Inter contra 223 da Fiorentina nesses duelos.

No Artemio Franchi, o cenário é mais equilibrado. Em 87 jogos em Florença, a Fiorentina venceu 30, a Inter 22, com 35 empates. A média de gols no confronto direto é elevada: 3.03 por partida nas últimas 40 edições.

Na temporada atual, o primeiro turno terminou em goleada nerazzurra: Inter 3 x 0 Fiorentina em San Siro, em 29 de outubro de 2025, com dois gols de Çalhanoğlu e um de Petar Sučić. Na época, a Fiorentina ainda era comandada por Pioli e vivia seu pior momento na liga.

A última visita da Inter ao Franchi, porém, trouxe uma surpresa. Em fevereiro de 2025, pela Serie A da temporada anterior, a Fiorentina aplicou 3 x 0 com gols de Ranieri e dois de Moise Kean. Antes dessa vitória, os toscanos não venciam em casa contra a Inter há sete partidas consecutivas.

Nos últimos 17 confrontos pelo campeonato, a Inter venceu dez e perdeu apenas dois. Contudo, ambas as derrotas aconteceram no Artemio Franchi, que é reconhecido como um estádio difícil para os nerazzurri.

Notícias da Fiorentina e da Inter de Milão

Fiorentina: desfalques e dúvidas

Paolo Vanoli poderá contar com praticamente todo o elenco que goleou a Cremonese e eliminou o Raków Częstochowa na Conference League. Moise Kean superou uma inflamação na canela que o incomodou nas últimas semanas e deve ser titular. Sete dos oito gols do atacante italiano na Serie A foram marcados no Artemio Franchi, onde mantém média de um gol a cada 116 minutos desde o início da temporada passada.

Robin Gosens, que sofreu fraturas na mandíbula e na região orbital em jogo da Conference League, seguirá jogando com uma proteção facial. O alemão retornou ao time e disputou as últimas partidas sem restrições.

Albert Gudmundsson é a principal dúvida. O islandês convive com um problema no tornozelo e treinou separadamente durante a semana. Caso não passe pelo teste físico final, Jack Harrison ou Fabiano Parisi poderão ocupar seu lugar no ataque.

Os desfalques confirmados são o goleiro reserva Luca Lezzerini (lesão na coxa), Niccolò Fortini, Manor Solomon (estiramento no reto femoral, fora por quatro a seis semanas) e Tariq Lamptey, lesionado de longa data. O zagueiro Daniele Rugani pode ser relacionado pela primeira vez após se recuperar de lesão.

Atenção para Nicolò Fagioli e Marin Pongračić, ambos pendurados com cartões amarelos.

Escalação provável da Fiorentina (3-5-2): De Gea; Dodô, Pongračić, Ranieri; Parisi, Brescianini, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson (Harrison); Kean. Técnico: Paolo Vanoli.

Inter de Milão: desfalques e dúvidas

A grande ausência da Inter é o capitão e artilheiro Lautaro Martínez. O argentino intensificou os trabalhos físicos, mas seguiu treinando separadamente e deve ser vetado. O impacto é enorme: com Lautaro em campo em 2026, a Inter venceu 77% dos jogos. Sem ele, a taxa de vitórias cai 44% e a média de gols por partida diminui em 1.4.

Henrikh Mkhitaryan está descartado por lesão muscular sofrida contra a Atalanta. O armênio deve retornar apenas após a pausa para a Data Fifa, provavelmente contra a Roma.

A boa notícia é o retorno de Hakan Çalhanoğlu, recuperado de lesão na panturrilha. O turco volta para o meio-campo como titular. Alessandro Bastoni treinou parcialmente com o grupo durante a semana e tem grandes chances de retomar a posição na zaga.

Detalhe relevante: o técnico Cristian Chivu está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do campo. Carlos Augusto também segue no departamento médico.

Sem Lautaro, Chivu (ou seu auxiliar) deverá escolher dois entre Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny para o ataque.

Escalação provável da Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Técnico: Aleksandar Kolarov.

Destaques individuais de Fiorentina x Inter de Milão

Jogador destaque · Fiorentina Moise Kean 8 Gols na Serie A 2025-26 7 de 8 Gols marcados no Artemio Franchi 116 min Média de minutos por gol em casa 9 Gols em todas as competições Jogador destaque · Inter de Milão Federico Dimarco 15 Assistências na Serie A (líder) 6 Gols na temporada 263 Cruzamentos tentados (líder da liga) 68 Passes decisivos (líder da liga)

Os técnicos

Paolo Vanoli assumiu a Fiorentina em 7 de novembro de 2025, após a demissão de Pioli. O trabalho do italiano transformou a equipe: de um time que caminhava para o rebaixamento, a Viola passou a somar pontos com regularidade. Vanoli alterna entre o 3-5-2 e o 4-3-3 conforme o adversário, priorizando a solidez defensiva sem abrir mão da saída de bola pelo chão.

Cristian Chivu comanda a Inter desde junho de 2025, quando substituiu Simone Inzaghi. O romeno, formado nas categorias de base do clube, construiu uma campanha impressionante na liga, mas os tropeços recentes geraram pressão. A eliminação na Champions League diante do Bodo/Glimt e a derrota no dérbi expuseram vulnerabilidades, sobretudo nas transições defensivas.

Para piorar, Chivu está suspenso para o jogo em Florença e não poderá orientar a equipe à beira do campo.

Análise tática

A Inter deve manter seu 3-5-2 habitual, com Çalhanoğlu ditando o ritmo como regista e Barella e Zieliński oferecendo dinâmica no meio. Dimarco e Dumfries são as principais armas pelas alas, alimentando o setor ofensivo com cruzamentos e projeções constantes. Sem Lautaro, a dupla Thuram e Pio Esposito deve buscar profundidade e disputas aéreas.

A Fiorentina provavelmente utilizará o 3-5-2 como espelho tático, tentando igualar as marcações no meio-campo e limitar os espaços para Çalhanoğlu. Mandragora e Fagioli terão a missão de controlar a zona central, enquanto Gosens e Dodô/Parisi precisam conter as projeções de Dimarco e Dumfries.

O grande problema para a Viola está nas bolas paradas. A Inter lidera a Serie A com 20 gols em jogadas ensaiadas, incluindo 15 de escanteios (outra marca recorde). A Fiorentina sofreu 16 gols dessa forma. Akanji, Bisseck e Bastoni são alvos perigosos nas jogadas aéreas, e Çalhanoğlu é o cobrador de referência.

A saída para Vanoli pode estar nos contra-ataques. A Inter, sem Lautaro e sem Mkhitaryan, perde parte da capacidade de recomposição rápida. Se Kean conseguir prender a bola e Gudmundsson explorar os espaços nas costas da defesa, a Fiorentina pode criar problemas em transições, especialmente pelo lado esquerdo, onde Bisseck tem mostrado fragilidades posicionais.

Prognóstico de placar exato para Fiorentina x Inter de Milão

🎯 Palpite do Lance! Fiorentina 1 x 2 Inter de Milão A Inter chega fragilizada pela ausência de Lautaro e pela suspensão de Chivu, mas o elenco é profundo o suficiente para superar uma Fiorentina que, apesar da melhora com Vanoli, segue vulnerável nas bolas paradas. O jogo deve ter gols de ambos os lados, com a qualidade individual nerazzurra fazendo a diferença no segundo tempo. A Inter marcou 20 gols de bola parada na Serie A; a Fiorentina sofreu 16 dessa forma

gols de bola parada na Serie A; a Fiorentina sofreu dessa forma A Inter não perde dois jogos consecutivos fora de casa na liga desde outubro de 2024

jogos consecutivos fora de casa na liga desde outubro de 2024 A Fiorentina venceu apenas dois dos últimos 17 confrontos com a Inter na Serie A

dos últimos confrontos com a Inter na Serie A Média de 3.03 gols por jogo nos últimos 40 duelos entre as equipes

gols por jogo nos últimos duelos entre as equipes A Inter tem 11 vitórias, nenhum empate e três derrotas como visitante nesta temporada Previsão final: vitória da Inter por 2 x 1, com Çalhanoğlu decisivo em bola parada e Kean marcando para a Fiorentina na primeira etapa.

Resumo dos palpites do Lance para Fiorentina x Inter de Milão