Cruzeiro x Santos – Palpites, análise e odds (22/03)

Cruzeiro e Santos se encontram pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2026 em um cenário que poucos torcedores de ambos os lados imaginavam ao longo do planejamento da temporada.

A Raposa, lanterna da competição com três pontos em sete jogos e aproveitamento de 14%, ainda não sabe o que é vencer na Série A. O Santos, 16º colocado com seis pontos, soma apenas uma vitória e vem de derrota por 2 x 1 para o Internacional na Vila Belmiro.

As duas equipes trocaram de treinador nos últimos dias, o que adiciona uma camada de imprevisibilidade ao duelo no Mineirão. O Cruzeiro será comandado pelo interino Wesley Carvalho pela última vez, enquanto Artur Jorge, recém-contratado junto ao Al-Rayyan, assiste ao jogo das tribunas antes de assumir oficialmente a equipe.

Pelo lado santista, Cuca estreia em sua quarta passagem pelo clube, com a missão de extrair o melhor de um elenco que conta com Neymar como principal referência técnica. São esperados cerca de 57 mil torcedores no Mineirão, que terá todos os setores abertos pela primeira vez nesta edição do Brasileirão.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Cruzeiro vive o pior início de Série A na era dos pontos corridos para um clube do seu porte. São três empates e quatro derrotas em sete rodadas, com oito gols marcados e 16 sofridos, a pior defesa da competição.

A média de 2,28 gols sofridos por partida é alarmante, especialmente quando comparada ao desempenho de 2025, quando Leonardo Jardim conduziu uma campanha sólida com apenas 31 gols sofridos ao longo de todo o torneio. A demissão de Tite após o empate em 3 x 3 com o Vasco, na 6ª rodada, evidenciou a dimensão da crise.

Sem o treinador titular, a Raposa sofreu mais uma derrota na sétima rodada, desta vez por 2 x 1 para o Athletico em Curitiba, com dois gols sofridos nos primeiros dez minutos de jogo.

A principal boa notícia é o retorno de Matheus Pereira, que cumpriu suspensão na rodada anterior e volta para reencontrar o time como o principal articulador de jogadas.

Do outro lado, o Santos também carrega feridas recentes. O Peixe começou a Série A com derrota por 4 x 2 para a Chapecoense, fora de casa, e só conseguiu sua primeira vitória na quarta rodada, quando Neymar brilhou com dois gols na Vila Belmiro contra o Vasco.

Desde então, o Alvinegro Praiano empatou com o Mirassol (2 x 2) e com o Corinthians (1 x 1), antes de perder para o Internacional, resultado que custou o cargo de Juan Pablo Vojvoda. O objetivo das duas equipes neste momento é claro: fugir da zona de rebaixamento e construir uma sequência positiva de resultados.

O Cruzeiro, apesar da situação na tabela, ainda tem a Libertadores no horizonte, onde foi sorteado no grupo D ao lado de Boca Juniors, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil. O Santos, por sua vez, precisa de estabilidade para que a temporada não se transforme em um longo sofrimento.

Outros palpites para Cruzeiro x Santos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Cruzeiro e Santos já se enfrentaram 86 vezes na história, com leve vantagem para o Peixe: 33 vitórias santistas contra 32 cruzeirenses e 21 empates. No recorte específico do Campeonato Brasileiro, foram 62 duelos, com 23 triunfos da Raposa e 22 do Santos, refletindo o equilíbrio absoluto entre as duas camisas.

Uma curiosidade do confronto é que o Cruzeiro tem mais vitórias como visitante do que como mandante nesta rivalidade, contrariando a lógica convencional do mando de campo. Em Belo Horizonte, o retrospecto recente é de paridade: nos últimos cinco encontros no Mineirão, há vitórias para os dois lados e empates que reforçam a imprevisibilidade do duelo.

No Brasileirão 2025, o Santos venceu o Cruzeiro nas duas oportunidades. Na partida do primeiro turno, na Vila Belmiro, o Peixe fez 3 x 0 em dezembro, resultado que encerrou aquela edição com domínio santista no confronto direto. Já no turno anterior desta temporada, na primeira fase, os times ainda não se encontraram (esta é a primeira partida entre eles no Brasileirão 2026).

A análise sugere que o confronto histórico não favorece claramente nenhum dos lados, e a forma atual dos dois clubes torna o resultado ainda mais difícil de prever.

Notícias de Cruzeiro x Santos

Cruzeiro

A grande notícia positiva é o retorno de Matheus Pereira, que cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos na sétima rodada e volta como titular absoluto. O volante Gerson, contratação recorde do Cruzeiro na casa de R$ 175 milhões, sentiu desgaste muscular contra o Athletico, mas a expectativa é que esteja disponível para o jogo no Mineirão.

O zagueiro João Marcelo, que ficou de fora da última rodada por quadro viral, também deve retornar à lista de relacionados. Entre os desfalques confirmados, o goleiro Cássio continua fora por tempo indeterminado após lesão multiligamentar no joelho esquerdo sofrida na final do Campeonato Mineiro, e não deve atuar mais em 2026.

O volante Lucas Romero segue em tratamento de fratura na costela esquerda e só deve voltar em abril. Os pontas Sinisterra, Marquinhos e Bruno Rodrigues permanecem no departamento médico, limitando as opções do setor ofensivo. O centroavante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão 2025, recuperou-se de trauma no pé direito, mas sua presença dependerá de reavaliação médica nas horas que antecedem a partida.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Silva e Matheus Henrique; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Néiser Villarreal. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Santos

Cuca não terá muito tempo de preparação e deve manter a base utilizada por Vojvoda, sem grandes alterações no primeiro jogo. O principal desfalque é Gabriel Barbosa, que está emprestado pelo Cruzeiro e não pode enfrentar o clube dono de seus direitos por questões contratuais.

O lateral-esquerdo Vini Lara sofreu lesão grave e não atuará mais nesta temporada. A boa notícia é que Neymar segue como presença garantida no time e continua sendo a principal referência criativa e de gols do Peixe.

O camisa 10 soma três gols no Brasileirão 2026, incluindo os dois contra o Vasco na quarta rodada, partida que marcou sua primeira grande atuação na competição. Uma possível mudança é a entrada de Luan Peres na zaga no lugar de Zé Ivaldo, que teve atuação ruim contra o Internacional.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Álvaro Barreal, Neymar e Rony; Thaciano. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Cruzeiro x Santos

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 2 Gols no Brasileirão 2026 — principal referência criativa da Raposa 3,4 Passes decisivos por jogo em 2026 — líder da Série A neste quesito 41 Passes decisivos em 12 jogos na temporada — números de elite 137 Jogos pelo Cruzeiro desde 2023, com 24 gols e 27 assistências Jogador destaque · Santos Neymar 3 Gols na Série A 2026 — artilheiro do Santos na competição 9,2 Nota Sofascore contra o Vasco — melhor atuação individual na rodada 75 min Menor intervalo por participação em gol entre jogadores da Série A em 2026 149 Gols pelo Santos na carreira — maior artilheiro da história do clube

Os Técnicos

O auxiliar fixo do Cruzeiro Wesley Carvalho comandará a equipe pela segunda e última vez antes da chegada oficial de Artur Jorge. Na sua estreia como interino, na sétima rodada, o time perdeu por 2 x 1 para o Athletico, com dois gols sofridos logo nos primeiros minutos.

A margem de manobra de Wesley é limitada: ele não pode implementar mudanças profundas em um elenco que passará para as mãos de outro profissional na semana seguinte. A expectativa é que o interino opte por estabilidade emocional e busque uma postura mais cautelosa, evitando riscos desnecessários.

Artur Jorge, por sua vez, deve estar presente nas tribunas do Mineirão, observando o elenco que herdará. O português, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo em 2024, traz um estilo baseado em verticalidade, transições rápidas e pressão alta, que pode rejuvenescer o futebol cruzeirense a partir da pausa para a Data FIFA.

Alexi Stival, o Cuca, aos 62 anos, retorna ao Santos em sua quarta passagem pelo clube, com contrato até dezembro de 2026. O treinador carrega no currículo títulos relevantes como a Libertadores 2013 e o Brasileirão 2021 pelo Atlético-MG, além do Brasileiro 2016 pelo Palmeiras.

Pelo Santos, o momento mais marcante foi o vice-campeonato da Libertadores 2020, quando perdeu a final para o Palmeiras com gol nos acréscimos. Um dado que chama atenção é o histórico negativo de Cuca em estreias pelo Peixe: em três passagens anteriores, jamais venceu o primeiro jogo.

O desafio imediato do treinador será gerenciar a relação com Neymar, peça central do elenco e figura de enorme influência dentro e fora de campo. O estilo vertical e intenso de Cuca pode trazer mais agressividade ao Santos, mas a falta de tempo de trabalho tende a limitar mudanças táticas profundas neste primeiro compromisso.

Análise Tática

O Cruzeiro deve manter o 4-2-3-1 utilizado por Wesley Carvalho, com Lucas Silva e Matheus Henrique como dupla de volantes e Matheus Pereira atuando com liberdade no setor central, flutuando entre as linhas. A principal mudança em relação à sétima rodada é justamente a presença de Pereira, que adiciona qualidade no passe final e capacidade de desequilíbrio individual.

Pelos lados, Keny Arroyo e Christian são os responsáveis pela amplitude, embora a Raposa tenha sofrido com a falta de opções nas pontas em razão das lesões de Sinisterra, Marquinhos e Bruno Rodrigues.

A fragilidade defensiva do Cruzeiro é a grande preocupação. Os 16 gols sofridos em sete jogos mostram um time que tem dificuldade para se organizar sem a bola, especialmente nos primeiros minutos das partidas, quando já sofreu gols em diversas ocasiões nesta temporada.

O Santos de Cuca, sem tempo para grandes alterações, deve preservar a estrutura de Vojvoda. O 4-2-3-1 santista coloca Neymar em posição de meia-atacante com liberdade para se movimentar, enquanto Barreal e Rony atuam pelas pontas.

A ausência de Gabigol, impedido de jogar contra o Cruzeiro por questões contratuais, obriga o Peixe a buscar uma solução para a referência de área, com Thaciano como provável opção. Do ponto de vista tático, o Santos pode explorar as transições rápidas contra uma defesa cruzeirense que tem se mostrado vulnerável a contra-ataques.

A velocidade de Barreal e a capacidade de Neymar para conduzir a bola em espaços abertos são armas que podem machucar a Raposa. Por outro lado, o Cruzeiro tende a dominar a posse de bola com Matheus Pereira como condutor, e o Santos precisará de organização defensiva para evitar que o camisa 10 celeste encontre espaços nas costas dos volantes.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Santos

🎯 Previsão de Placar Cruzeiro 2 x 1 Santos O Cruzeiro chega com urgência máxima em busca da primeira vitória no Brasileirão. O retorno de Matheus Pereira fortalece o setor ofensivo, e o apoio de 57 mil torcedores no Mineirão pode ser decisivo. O Santos, por outro lado, encara a instabilidade da troca de comando. Cuca terá pouco tempo de trabalho e ainda não contará com Gabigol. A tendência é de uma equipe desorganizada, reforçada pelo histórico negativo do treinador em estreias pelo clube. O Cruzeiro sofreu gols em todos os sete jogos do Brasileirão 2026, mas o retorno de Matheus Pereira pode destravar o ataque e dar mais equilíbrio ao time

do Brasileirão 2026, mas o retorno de Matheus Pereira pode destravar o ataque e dar mais equilíbrio ao time Cuca nunca venceu em estreias pelo Santos em três passagens anteriores, acumulando duas derrotas e um empate

em três passagens anteriores, acumulando duas derrotas e um empate Gabigol, artilheiro do Santos na Série A com três gols , não pode enfrentar o Cruzeiro por estar emprestado pelo clube mineiro

, não pode enfrentar o Cruzeiro por estar emprestado pelo clube mineiro O Mineirão espera 57 mil torcedores, o maior público do Cruzeiro na temporada, fator que pode ser decisivo para a Raposa A análise sugere vitória do Cruzeiro por 2 x 1, com a Raposa abrindo o placar no primeiro tempo em jogada de Matheus Pereira. O Santos pode empatar com Neymar, em lance individual ou bola parada. Na reta final, porém, a pressão da torcida e a desorganização do time visitante devem pesar. O gol da vitória pode surgir em bola parada ou em jogada de Arroyo ou Villarreal, dando ao Cruzeiro o impulso necessário para a sequência da temporada.

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Santos