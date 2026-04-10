Cruzeiro x RB Bragantino – Palpites, análise e odds (12/04)

O Cruzeiro recebe o RB Bragantino no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão Série A, em um confronto que carrega urgência para o lado celeste. Vice-lanterna da competição com apenas sete pontos em dez jogos, a Raposa precisa transformar o bom resultado na estreia da Copa Libertadores em combustível para finalmente engrenar na temporada nacional.

Do outro lado, o Massa Bruta vive momento mais estável. O time de Vagner Mancini ocupa a nona colocação com 14 pontos e vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, incluindo uma goleada de 3 a 0 sobre o Flamengo em Bragança Paulista.

A expectativa é de público acima de 40 mil torcedores no Gigante da Pampulha, em um jogo que pode definir rumos distintos para as duas equipes neste início de campeonato.

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Análise da partida

O Cruzeiro atravessa a fase mais delicada da temporada no Brasileirão. Com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, o time de Artur Jorge soma sete pontos e amarga a 19ª posição na tabela. A defesa é o setor mais problemático: 20 gols sofridos em dez rodadas fazem da Raposa a pior retaguarda da Série A.

Apesar dos números negativos, existem sinais de reação. A goleada por 3 a 0 sobre o Vitória, na oitava rodada, trouxe o primeiro triunfo sob o comando do treinador português. No meio de semana, bateu por 1 a 0 o Barcelona de Guayaquil na estreia da Libertadores.

A derrota por 4 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela rodada anterior do Brasileirão, é o principal ponto de atenção. Fora de casa, o Cruzeiro tem sido vulnerável, mas em seus domínios o cenário é mais favorável: são dois jogos consecutivos sem levar gols no Mineirão, um feito raro nesta temporada.

O Bragantino, por sua vez, viveu semanas de altos e baixos que refletem a montanha-russa da temporada. O time vinha de derrotas para São Paulo (2 a 1 fora), Bahia (2 a 0 fora) e Botafogo (2 a 1 casa) antes de embalar com a goleada sobre o Flamengo e o triunfo magro diante do Mirassol. Com 14 pontos, o Massa Bruta tem o dobro de pontuação do adversário, mas sabe que qualquer tropeço pode devolvê-lo ao meio da tabela.

Na Sul-Americana, Mancini poupou todos os titulares contra o Carabobo, na Venezuela, e acabou derrotado por 1 a 0. A estratégia privilegiou os jogadores principais para o Brasileirão, mas o retorno da Venezuela só na sexta-feira (10) significa pouco tempo de recuperação, o que pode cobrar preço físico no Mineirão.

Outros palpites para Cruzeiro x RB Bragantino

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Confrontos diretos

O histórico recente favorece amplamente o Cruzeiro. Nos últimos sete confrontos entre as equipes, a Raposa venceu quatro, empatou dois e perdeu apenas um. Mais do que isso: o Cruzeiro não perde para o Bragantino no Mineirão há mais de 35 anos.

A última derrota celeste em casa para o Massa Bruta aconteceu em 6 de março de 1991, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Bragantino venceu por 3 a 1. Desde então, foram cinco vitórias e dois empates da Raposa como mandante.

No encontro mais recente, pela 24ª rodada do Brasileirão 2025, o Cruzeiro venceu por 2 a 1 no Mineirão. Jhon Jhon abriu o placar para o Massa Bruta, mas Lucas Silva empatou e Kaiki virou a partida. O confronto no primeiro turno daquela edição, em Bragança Paulista, terminou empatado em 1 a 1.

Notícias de Cruzeiro x RB Bragantino

Cruzeiro

O Cruzeiro tem desfalques importantes confirmados. O goleiro Cássio segue fora de combate após uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e não tem previsão de retorno. O volante Walace foi cortado por questões disciplinares, enquanto o atacante Marquinhos também se recupera de problema no joelho.

As boas notícias ficam por conta dos retornos de Lucas Romero e Luis Sinisterra aos treinos na Toca da Raposa. Romero, que sofreu fratura na costela e depois sentiu desconforto muscular, treinou normalmente e deve ser opção para o banco. Sinisterra, fora de ação desde fevereiro por lesão na coxa, ainda é dúvida para integrar o elenco relacionado.

Na defesa, Fagner deixou boa impressão na Libertadores e podem ganhar oportunidade na vaga de William. Matheus Cunha segue firme na meta, com atuação segura no triunfo em Guayaquil.

Escalação provável do Cruzeiro: Matheus Cunha; Fagner (William), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

RB Bragantino

Pelo lado do Bragantino, o departamento médico segue cheio. O goleiro Fabrício, o zagueiro Guzmán Rodríguez, o lateral-esquerdo Vanderlan e os atacantes Davi Gomes e Fernando Santos estão todos entregues ao DM e não viajam para Belo Horizonte.

A boa notícia para Mancini é o retorno do meia Ignacio Sosa, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Mirassol. Com os titulares preservados contra o Carabobo, a tendência é que o treinador escale força máxima no Mineirão, com Eduardo Sasha e Isidro Pitta no comando do ataque.

Escalação provável do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Destaques individuais de Cruzeiro x RB Bragantino

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 4 Gols na temporada 2026 em 19 jogos disputados 3 Assistências em 2026, líder do elenco celeste no quesito 54 Passes decisivos na temporada, mais do que qualquer outro jogador da Raposa 8 Chances claras de gol criadas para os companheiros em 2026 Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 2 Gols nas últimas duas rodadas do Brasileirão (Flamengo e Mirassol) 9 Jogos pelo Bragantino na Série A 2026 1,83m Presença aérea forte e boa capacidade de finalização dentro da área 🇵🇾 De olho na Copa do Mundo 2026 com a seleção paraguaia

Os técnicos

Artur Jorge chegou ao Cruzeiro após a demissão de Tite e carrega a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. O treinador português, campeão da Libertadores pelo Botafogo em 2024, começou com a goleada sobre o Vitória (3 a 0), mas viu o time oscilar na derrota para o São Paulo. A vitória na Libertadores trouxe oxigênio, e seu desafio imediato é dar consistência ao sistema defensivo.

Vagner Mancini conduz o Bragantino com pragmatismo. O experiente treinador gaúcho montou um time competitivo que alterna entre jogos brilhantes e atuações mornas. A goleada sobre o Flamengo foi o auge da temporada, e o fato de ter preservado os titulares na Venezuela indica que o Brasileirão segue como prioridade número um para o Massa Bruta.

Análise tática

O Cruzeiro de Artur Jorge tem operado em um 4-2-3-1 que procura verticalidade pelo lado esquerdo, com Kaiki avançando e Matheus Pereira flutuando pela meia-lua. O time depende muito da criatividade do camisa 10 para criar jogadas, o que torna o ataque dependente de um único jogador. Gerson e Lucas Silva formam a dupla de volantes que busca equilíbrio entre proteção e saída de bola.

A principal fragilidade está nas transições defensivas. A equipe sofre quando perde a bola no meio-campo e os espaços entre a linha de zagueiros e os volantes ficam expostos. É justamente nesse vácuo que o Bragantino pode explorar, utilizando a velocidade de Henry Mosquera e os movimentos de Eduardo Sasha entre linhas.

O Bragantino de Mancini costuma jogar em um 4-3-3 com pressão alta e transições rápidas. O time prefere explorar contra-ataques após recuperações no campo adversário, com Isidro Pitta funcionando como pivô na frente e Eduardo Sasha se movimentando entre linhas. A velocidade de Henry Mosquera pelos lados é a principal arma para explorar os espaços nas costas da defesa celeste.

O confronto tático será definido pelo meio-campo. Se o Cruzeiro conseguir controlar a posse e impor o ritmo, terá vantagem. Se o Bragantino forçar erros na saída de bola e explorar os espaços nas transições, poderá surpreender. O fator casa e a pressão de 40 mil torcedores devem pesar a favor da Raposa.

Previsão de placar para Cruzeiro x RB Bragantino

🎯 Previsão de placar Cruzeiro 2 x 0 RB Bragantino A combinação de fator casa, motivação pós-Libertadores e desgaste físico do adversário após a viagem à Venezuela favorece o Cruzeiro. A Raposa vem de dois jogos seguidos sem sofrer gols no Mineirão e pode manter a solidez defensiva contra um Bragantino com pouco tempo de recuperação. Tabu de 35 anos: o Cruzeiro não perde para o Bragantino no Mineirão desde 1991, somando cinco vitórias e dois empates nesse período.

o Cruzeiro não perde para o Bragantino no Mineirão desde 1991, somando cinco vitórias e dois empates nesse período. Defesa em evolução: a Raposa não foi vazada nos dois últimos jogos como mandante (3 a 0 no Vitória e 0 a 0 com o Santos), sinalizando melhora no setor.

a Raposa não foi vazada nos dois últimos jogos como mandante (3 a 0 no Vitória e 0 a 0 com o Santos), sinalizando melhora no setor. Desgaste do visitante: o Bragantino retornou da Venezuela na sexta-feira e terá pouco tempo de recuperação, mesmo tendo poupado titulares contra o Carabobo.

o Bragantino retornou da Venezuela na sexta-feira e terá pouco tempo de recuperação, mesmo tendo poupado titulares contra o Carabobo. Motivação em alta: a vitória na estreia da Libertadores, sobre o Barcelona-EQU, deu confiança ao elenco celeste para encarar a sequência no Brasileirão.

a vitória na estreia da Libertadores, sobre o Barcelona-EQU, deu confiança ao elenco celeste para encarar a sequência no Brasileirão. Pressão da torcida: com expectativa de mais de 40 mil torcedores no Mineirão, o fator casa será determinante para empurrar a Raposa em busca dos três pontos.

Resumo do palpites do Lance para Cruzeiro x RB Bragantino