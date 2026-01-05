Costa do Marfim x Burkina Faso – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Costa do Marfim x Burkina Faso, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Marrakech, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Costa do Marfim x Burkina Faso (06/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida das oitavas de final aponta a Seleção da Costa do Marfim como favorita à classificação. Nos jogos mais recentes, a equipe surpreendeu ao superar adversários tecnicamente superiores, mostrando força competitiva e garantindo vaga nesta fase com atuações consistentes.

Do outro lado, a Seleção de Burkina Faso não apresentou o mesmo nível de regularidade nas últimas partidas, o que tende a dificultar sua caminhada no confronto. Ainda assim, a expectativa é de um jogo disputado, com Burkina oferecendo resistência, embora a Costa do Marfim apareça em melhores condições para avançar.

A Costa do Marfim venceu como mandante 10 dos últimos 12 jogos

Considerando outros confrontos recentes, a Costa do Marfim venceu três dos últimos quatro jogos

A Costa do Marfim registra 72% de aproveitamento em vitórias na temporada atual

Outros palpites para Costa do Marfim x Burkina Faso

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida tende a ser dominada pela seleção da Costa do Marfim e, diante desse cenário, a expectativa é de que apenas o mandante consiga marcar gols. Isso indica que o mercado de ambos marcam não deve se confirmar. Esse padrão se repetiu em três dos últimos cinco jogos tanto da Costa do Marfim quanto de Burkina Faso, com apenas um dos lados balançando as redes.

Também é esperado um placar reduzido, já que as equipes tendem a focar exclusivamente na classificação para a próxima fase, sem buscar um volume excessivo de gols. Esse cenário aponta para um confronto com até dois gols, o que ocorreu em seis dos últimos sete jogos do mandante. Além disso, quando Burkina Faso atuou como visitante, cinco dos últimos seis jogos terminaram com menos de 2,5 gols.

Por fim, os prognósticos recentes da Copa Africana de Nações (CAN) indicam uma forte utilização das jogadas pelas laterais, com insistência em cruzamentos na área em busca de gols de cabeça. Diante disso, o mercado de escanteios ganha força, com expectativa de ao menos oito cantos, cenário que se confirmou em três dos últimos cinco jogos da Costa do Marfim. As duas seleções também apresentam média conjunta de 10,57 escanteios na temporada atual.

Análise e Forma dos Times

Costa do Marfim - Momento e escalação

A seleção da Costa do Marfim terminou na primeira colocação do Grupo F e garantiu duas vitórias na Copa Africana de Nações. A equipe venceu o Gabão por 3 x 2 e Moçambique por 1 x 0, demonstrando poder de reação ofensiva e capacidade de abrir o placar ainda nos minutos iniciais para controlar o resultado.

Para o confronto, o técnico Emerse Faé já tem um desfalque confirmado: o centroavante Sébastien Haller, que está fora devido a uma lesão no tendão.

Provável escalação da Costa do Marfim: Alban Lafont; Christopher Opéri, Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomande e Armel Zohouri; Christ Inao Oulaï, Michael e Franck Kessié; Wilfried Zaha, Jean-Philippe Krasso e Oumar Diakité. Técnico: Emerse Fae

Burkina Faso - Momento e escalação

A seleção de Burkina Faso terminou na segunda colocação do Grupo E, com duas vitórias e uma derrota. A equipe venceu o Sudão por 2 x 0 e a Guiné Equatorial por 2 x 1, apresentando um desempenho consistente ao longo da fase de grupos.

Com um nível competitivo razoável, Burkina Faso tende a ser uma pedra no sapato da Costa do Marfim, prometendo um confronto equilibrado. Para as oitavas de final, o técnico Brama Traoré contará com o elenco completo, sem desfalques para a partida.

Provável escalação de Burkina Faso: Kilian Nikiéma; Arsène Kouassi, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo e Cedric Badolo; Ibrahim Blati Touré e Sadou Sanbore; Georgi Minoungou, Stephane Aziz Ki e Cyriaque Irié; Lassina Traore. Técnico: Brama Traoré

Confronto direto e estatísticas de Costa do Marfim e Burkina Faso

O histórico recente entre Costa do Marfim e Burkina Faso é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Costa do Marfim e Burkina Faso

28/12/2024 – Burkina Faso 3 x 2 Costa do Marfim – Copa Africana de Nações

22/12/2024 – Costa do Marfim 2 x 0 Burkina Faso – Copa Africana de Nações

19/11/2022 – Burkina Faso 2 x 1 Costa do Marfim – Amistoso Internacional

04/09/2022 – Burkina Faso 0 x 1 Costa do Marfim – Copa Africana de Nações

27/08/2022 – Costa do Marfim 0 x 0 Burkina Faso – Copa Africana de Nações

Estatísticas e curiosidades de Costa do Marfim x Burkina Faso

A Costa do Marfim não confirmou o mercado de ambos marcam em 88% das partidas disputadas na temporada A seleção de Burkina Faso também não teve ambos os times marcando em 60% de seus jogos Nos jogos da Costa do Marfim na temporada atual, 72% das partidas terminaram com menos de 2,5 gols As duas seleções somam, juntas, apenas sete chutes certos ao gol por partida na Copa Africana de Nações Os últimos quatro jogos de Burkina Faso terminaram com mais de 7,5 escanteios

Comparação de Odds para Costa do Marfim x Burkina Faso

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Acima de 2,5 Gols Abaixo de 2,5 Gols Betsson 2,35 1,57 Betano 2,37 1,60 Bet365 2,35 1,57

Resumo dos palpites do Lance! para Costa do Marfim x Burkina Faso

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.