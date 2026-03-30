Coritiba x Vasco – Palpites, análise e odds (01/04)

Coritiba e Vasco da Gama se enfrentam no Estádio Couto Pereira, às 20h30 (horário de Brasília), em Curitiba, pela nona rodada do Brasileirão 2026. O duelo coloca frente a frente dois times que vivem momentos distintos, mas que perseguem o mesmo objetivo: se consolidar na parte de cima da tabela e permanecer longe da zona de rebaixamento.

O Coritiba, recém-promovido após conquistar o título da Série B em 2025, ocupa a sétima posição com 13 pontos. É o terceiro melhor início do clube na elite em uma década. O Vasco, por sua vez, vive uma transformação desde a chegada de Renato Gaúcho no início de março. O time carioca saiu da lanterna, alcançou o nono lugar com 11 pontos e acumula a melhor sequência da era SAF.

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Análise da partida

O Coritiba construiu uma campanha respeitável para um time que acabou de subir. Quatro vitórias, um empate e três derrotas em oito rodadas colocam a equipe de Fernando Seabra entre os dez primeiros. O aproveitamento é de 54%, o que supera amplamente os desempenhos nos dois últimos retornos do clube à elite.

A base da campanha está na solidez defensiva. O Coxa sofreu oito gols em oito jogos, uma média de um gol por partida. Fora de casa, o time surpreendeu: venceu Corinthians em São Paulo por 2 x 0 e derrubou o Mirassol em Mirassol por 1 x 0. Em casa, porém, os números são menos animadores. Apenas uma vitória no Couto Pereira (1 x 0 sobre o Remo), uma derrota para o São Paulo e o resultado no Atletiba fora de casa.

A última rodada, aliás, trouxe um balde de água fria. O Athletico-PR venceu o Coritiba por 2 x 0 no clássico paranaense, interrompendo uma sequência de três vitórias consecutivas do Coxa. Maicon foi expulso e será desfalque nesta quarta-feira.

O Vasco, do outro lado, chegou à rodada oito com uma história de duas metades. Sob o comando de Fernando Diniz, o time somou apenas um ponto nos quatro primeiros jogos: derrotas para Mirassol, Bahia e Santos, e um empate com a Chapecoense. Diniz foi demitido. Renato Gaúcho assumiu em 4 de março.

O impacto foi imediato. Em quatro jogos, Renato conquistou dez dos 12 pontos possíveis. O Cruz-Maltino bateu o Palmeiras por 2 x 1 em São Januário, empatou com o Cruzeiro por 3 x 3 fora de casa, venceu o Fluminense por 3 x 2 no clássico carioca e derrotou o Grêmio por 3 x 2 em casa. Três vitórias sobre campeões estaduais de 2026.

Os dados mostram, porém, que a defesa segue vulnerável. O Vasco sofreu gol nos quatro jogos sob Renato, acumulando sete gols contra nesse período. A equipe marcou dez. É um time que vive do ataque e aceita o risco. Fora de casa, o desempenho do Vasco na Série A preocupa: perdeu dois dos três jogos como visitante na liga.

Outros palpites para Coritiba x Vasco

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Confrontos diretos

Coritiba e Vasco já se enfrentaram 50 vezes na história, levando em conta todas as competições profissionais masculinas. O Cruz-Maltino lidera o retrospecto com 22 vitórias, contra 14 do Coxa e 14 empates.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vasco venceu duas vezes, o Coritiba uma e houve dois empates. O encontro mais recente foi brutal para os paranaenses: Vasco 5 x 1 Coritiba, em 21 de setembro de 2023, pela Série A.

Mas no Couto Pereira o cenário muda. Nos últimos cinco confrontos como mandante contra o Vasco, o Coritiba permaneceu invicto: quatro empates e uma vitória. O histórico aponta que o estádio curitibano é território hostil para os cariocas.

As equipes não se enfrentam desde 2023, pois o Coritiba disputou a Série B em 2024 e 2025. Portanto, não há confronto do primeiro turno nesta temporada. O jogo de volta será na rodada 28, em São Januário.

Notícias de Coritiba e Vasco da Gama

Coritiba: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Coritiba é o zagueiro Maicon, expulso na derrota para o Athletico-PR e suspenso automaticamente. Ex-jogador do Vasco, ele deve dar lugar a Tiago Cóser na zaga, ao lado de Jacy Maranhão. Thiago Santos é outra opção para a posição.

O goleiro Pedro Morisco segue fora com uma luxação no ombro esquerdo. Benassi, outro goleiro, se recupera de uma fratura no pé. Pedro Rangel é o titular consolidado sob as traves. O atacante Rodrigo Rodrigues continua em tratamento de uma lesão do ligamento cruzado anterior.

Na lateral direita, JP Chermont ganhou a posição de Tinga e deve seguir escalado. Na esquerda, há disputa entre Bruno Melo e Felipe Jonatan. O setor ofensivo deve manter Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha como titulares, com Joaquín Lavega e Keno como opções no banco.

Provável escalação do Coritiba (4-3-3): Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Vasco da Gama: desfalques e dúvidas

Renato Gaúcho perde o ponta Andrés Gómez, suspenso por acúmulo de cartões. Presente em todos os jogos do Vasco em 2026, o colombiano terá sua primeira ausência na temporada. Hinestroza, também colombiano, deve assumir o setor pela esquerda.

As lesões de longa data seguem: o lateral Jair e o meia Mateus Carvalho estão no departamento médico sem previsão de retorno. O restante do elenco está à disposição do treinador.

Renato aproveitou a pausa da Data Fifa para ajustar a equipe taticamente e trabalhar a parte física. Já utilizou 22 dos 25 jogadores disponíveis em seus quatro primeiros jogos, sinalizando que conhece bem as opções do elenco.

Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura e Tchê Tchê; Hinestroza, Thiago Mendes e Nuno Moreira; David. Técnico: Renato Gaúcho.

Destaques individuais de Coritiba x Vasco da Gama

Jogador destaque · Coritiba Sebastián Gómez Capitão Líder do meio-campo do Coxa 8 Jogos na Série A 2026 54% Aproveitamento do Coritiba na Série A 1,0 Média de gols sofridos por jogo do Coxa Jogador destaque · Vasco da Gama Thiago Mendes Motor Referência no meio-campo vascaíno 10 Gols do Vasco sob Renato (4 jogos) 83% Aproveitamento sob Renato Gaúcho Gol Marcou de barriga contra o Grêmio (R8)

Os técnicos

Fernando Seabra, de 48 anos, assumiu o Coritiba em dezembro de 2025 com a missão de manter o clube na Série A. Fã declarado de Jürgen Klopp, o técnico paulista trabalha com pressão por zonas, marcação alta e transições rápidas. Seu trabalho anterior no Cruzeiro levou o clube às semifinais da Copa Sul-Americana em 2024. No Bragantino, salvou a equipe do rebaixamento.

O começo no Coxa é o mais sólido de sua carreira em um recém-promovido. Treze pontos em oito rodadas colocam a equipe em posição confortável. A questão é se Seabra conseguirá sustentar a regularidade. No Cruzeiro e no Bragantino, seus trabalhos tiveram inícios promissores seguidos de quedas de rendimento.

Renato Gaúcho dispensa apresentações. Aos 63 anos, é o treinador com mais vitórias no Brasil na última década: 282 triunfos à frente de Grêmio, Flamengo, Fluminense e agora Vasco. Chegou em 4 de março para substituir Fernando Diniz e encontrou um time na lanterna com um ponto em quatro jogos.

O impacto foi psicológico antes de tático. Renato devolveu confiança ao grupo, cobrou entrega máxima e mexeu na estrutura defensiva. Os resultados vieram de imediato: dez de 12 pontos, com vitórias sobre Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Sua formação preferida é o 4-2-3-1.

Análise tática

O Coritiba de Fernando Seabra deve se organizar em um 4-3-3 com pressão alta. A ausência de Maicon na zaga é uma preocupação real, pois o zagueiro é peça central na saída de bola e na organização defensiva. Tiago Cóser precisará crescer ao lado de Jacy Maranhão.

No meio-campo, o trio Wallisson, Sebastián Gómez e Josué tem a tarefa de controlar o ritmo. O Coxa costuma ter menos posse que o adversário (média próxima de 45% em casa), mas busca eficiência nas transições. Lucas Ronier pela direita e Breno Lopes pela esquerda são os principais vetores de velocidade.

O Vasco de Renato Gaúcho tende a se posicionar em 4-2-3-1 com Thiago Mendes como organizador. Sem Andrés Gómez, a equipe perde seu principal jogador de drible e velocidade pelo lado esquerdo. Hinestroza tem características similares, mas ainda não mostrou o mesmo nível de decisão.

O ponto fraco do Vasco está na defesa. O time sofreu gol em todos os jogos sob Renato: sete em quatro partidas. Como visitante, o cenário piora. Das três viagens na Série A, o Cruz-Maltino perdeu duas. Se o Coritiba conseguir explorar as costas de Cuiabano, que privilegia o apoio ofensivo, haverá espaço para contra-ataques perigosos.

Por outro lado, a principal fraqueza do Coritiba está na recomposição defensiva após perda de bola. O Vasco de Renato é letal em transições verticais, e David como referência no ataque pode explorar a zaga improvisada do Coxa.

Prognóstico de placar exato para Coritiba x Vasco da Gama

🎯 Palpite do Lance! Coritiba 1 x 1 Vasco da Gama O Coritiba tem a força do Couto Pereira e o histórico de invencibilidade contra o Vasco como mandante. Mas a zaga improvisada (sem Maicon) e o bom momento ofensivo do Vasco sob Renato Gaúcho apontam para um jogo equilibrado, com gols dos dois lados e divisão de pontos. O Coritiba não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos contra o Vasco no Couto Pereira

jogos contra o Vasco no Couto Pereira O Vasco sofreu gol em todos os quatro jogos sob Renato Gaúcho, mas venceu três

os quatro jogos sob Renato Gaúcho, mas venceu O Coxa tem a melhor média defensiva em casa (um gol sofrido por jogo), mas perde Maicon na zaga

média defensiva em casa (um gol sofrido por jogo), mas perde Maicon na zaga Sete dos últimos oito jogos do Vasco na Série A tiveram gols de ambas as equipes Previsão final: empate justo entre dois times que brigam pela parte de cima da tabela, com ambos marcando e dividindo os pontos em Curitiba.

Resumo dos palpites do Lance para Coritiba x Vasco da Gama