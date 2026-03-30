Coritiba x Vasco – Palpites, análise e odds (01/04)
Confira os palpites e informações de Coritiba x Vasco pelo Brasileirão
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Coritiba e Vasco da Gama se enfrentam no Estádio Couto Pereira, às 20h30 (horário de Brasília), em Curitiba, pela nona rodada do Brasileirão 2026. O duelo coloca frente a frente dois times que vivem momentos distintos, mas que perseguem o mesmo objetivo: se consolidar na parte de cima da tabela e permanecer longe da zona de rebaixamento.
O Coritiba, recém-promovido após conquistar o título da Série B em 2025, ocupa a sétima posição com 13 pontos. É o terceiro melhor início do clube na elite em uma década. O Vasco, por sua vez, vive uma transformação desde a chegada de Renato Gaúcho no início de março. O time carioca saiu da lanterna, alcançou o nono lugar com 11 pontos e acumula a melhor sequência da era SAF.
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Análise da partida
O Coritiba construiu uma campanha respeitável para um time que acabou de subir. Quatro vitórias, um empate e três derrotas em oito rodadas colocam a equipe de Fernando Seabra entre os dez primeiros. O aproveitamento é de 54%, o que supera amplamente os desempenhos nos dois últimos retornos do clube à elite.
A base da campanha está na solidez defensiva. O Coxa sofreu oito gols em oito jogos, uma média de um gol por partida. Fora de casa, o time surpreendeu: venceu Corinthians em São Paulo por 2 x 0 e derrubou o Mirassol em Mirassol por 1 x 0. Em casa, porém, os números são menos animadores. Apenas uma vitória no Couto Pereira (1 x 0 sobre o Remo), uma derrota para o São Paulo e o resultado no Atletiba fora de casa.
A última rodada, aliás, trouxe um balde de água fria. O Athletico-PR venceu o Coritiba por 2 x 0 no clássico paranaense, interrompendo uma sequência de três vitórias consecutivas do Coxa. Maicon foi expulso e será desfalque nesta quarta-feira.
O Vasco, do outro lado, chegou à rodada oito com uma história de duas metades. Sob o comando de Fernando Diniz, o time somou apenas um ponto nos quatro primeiros jogos: derrotas para Mirassol, Bahia e Santos, e um empate com a Chapecoense. Diniz foi demitido. Renato Gaúcho assumiu em 4 de março.
O impacto foi imediato. Em quatro jogos, Renato conquistou dez dos 12 pontos possíveis. O Cruz-Maltino bateu o Palmeiras por 2 x 1 em São Januário, empatou com o Cruzeiro por 3 x 3 fora de casa, venceu o Fluminense por 3 x 2 no clássico carioca e derrotou o Grêmio por 3 x 2 em casa. Três vitórias sobre campeões estaduais de 2026.
Os dados mostram, porém, que a defesa segue vulnerável. O Vasco sofreu gol nos quatro jogos sob Renato, acumulando sete gols contra nesse período. A equipe marcou dez. É um time que vive do ataque e aceita o risco. Fora de casa, o desempenho do Vasco na Série A preocupa: perdeu dois dos três jogos como visitante na liga.
Outros palpites para Coritiba x Vasco
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Confrontos diretos
Coritiba e Vasco já se enfrentaram 50 vezes na história, levando em conta todas as competições profissionais masculinas. O Cruz-Maltino lidera o retrospecto com 22 vitórias, contra 14 do Coxa e 14 empates.
Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Vasco venceu duas vezes, o Coritiba uma e houve dois empates. O encontro mais recente foi brutal para os paranaenses: Vasco 5 x 1 Coritiba, em 21 de setembro de 2023, pela Série A.
Mas no Couto Pereira o cenário muda. Nos últimos cinco confrontos como mandante contra o Vasco, o Coritiba permaneceu invicto: quatro empates e uma vitória. O histórico aponta que o estádio curitibano é território hostil para os cariocas.
As equipes não se enfrentam desde 2023, pois o Coritiba disputou a Série B em 2024 e 2025. Portanto, não há confronto do primeiro turno nesta temporada. O jogo de volta será na rodada 28, em São Januário.
Notícias de Coritiba e Vasco da Gama
Coritiba: desfalques e dúvidas
O principal desfalque do Coritiba é o zagueiro Maicon, expulso na derrota para o Athletico-PR e suspenso automaticamente. Ex-jogador do Vasco, ele deve dar lugar a Tiago Cóser na zaga, ao lado de Jacy Maranhão. Thiago Santos é outra opção para a posição.
O goleiro Pedro Morisco segue fora com uma luxação no ombro esquerdo. Benassi, outro goleiro, se recupera de uma fratura no pé. Pedro Rangel é o titular consolidado sob as traves. O atacante Rodrigo Rodrigues continua em tratamento de uma lesão do ligamento cruzado anterior.
Na lateral direita, JP Chermont ganhou a posição de Tinga e deve seguir escalado. Na esquerda, há disputa entre Bruno Melo e Felipe Jonatan. O setor ofensivo deve manter Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha como titulares, com Joaquín Lavega e Keno como opções no banco.
Provável escalação do Coritiba (4-3-3): Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.
Vasco da Gama: desfalques e dúvidas
Renato Gaúcho perde o ponta Andrés Gómez, suspenso por acúmulo de cartões. Presente em todos os jogos do Vasco em 2026, o colombiano terá sua primeira ausência na temporada. Hinestroza, também colombiano, deve assumir o setor pela esquerda.
As lesões de longa data seguem: o lateral Jair e o meia Mateus Carvalho estão no departamento médico sem previsão de retorno. O restante do elenco está à disposição do treinador.
Renato aproveitou a pausa da Data Fifa para ajustar a equipe taticamente e trabalhar a parte física. Já utilizou 22 dos 25 jogadores disponíveis em seus quatro primeiros jogos, sinalizando que conhece bem as opções do elenco.
Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura e Tchê Tchê; Hinestroza, Thiago Mendes e Nuno Moreira; David. Técnico: Renato Gaúcho.
Destaques individuais de Coritiba x Vasco da Gama
Os técnicos
Fernando Seabra, de 48 anos, assumiu o Coritiba em dezembro de 2025 com a missão de manter o clube na Série A. Fã declarado de Jürgen Klopp, o técnico paulista trabalha com pressão por zonas, marcação alta e transições rápidas. Seu trabalho anterior no Cruzeiro levou o clube às semifinais da Copa Sul-Americana em 2024. No Bragantino, salvou a equipe do rebaixamento.
O começo no Coxa é o mais sólido de sua carreira em um recém-promovido. Treze pontos em oito rodadas colocam a equipe em posição confortável. A questão é se Seabra conseguirá sustentar a regularidade. No Cruzeiro e no Bragantino, seus trabalhos tiveram inícios promissores seguidos de quedas de rendimento.
Renato Gaúcho dispensa apresentações. Aos 63 anos, é o treinador com mais vitórias no Brasil na última década: 282 triunfos à frente de Grêmio, Flamengo, Fluminense e agora Vasco. Chegou em 4 de março para substituir Fernando Diniz e encontrou um time na lanterna com um ponto em quatro jogos.
O impacto foi psicológico antes de tático. Renato devolveu confiança ao grupo, cobrou entrega máxima e mexeu na estrutura defensiva. Os resultados vieram de imediato: dez de 12 pontos, com vitórias sobre Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Sua formação preferida é o 4-2-3-1.
Análise tática
O Coritiba de Fernando Seabra deve se organizar em um 4-3-3 com pressão alta. A ausência de Maicon na zaga é uma preocupação real, pois o zagueiro é peça central na saída de bola e na organização defensiva. Tiago Cóser precisará crescer ao lado de Jacy Maranhão.
No meio-campo, o trio Wallisson, Sebastián Gómez e Josué tem a tarefa de controlar o ritmo. O Coxa costuma ter menos posse que o adversário (média próxima de 45% em casa), mas busca eficiência nas transições. Lucas Ronier pela direita e Breno Lopes pela esquerda são os principais vetores de velocidade.
O Vasco de Renato Gaúcho tende a se posicionar em 4-2-3-1 com Thiago Mendes como organizador. Sem Andrés Gómez, a equipe perde seu principal jogador de drible e velocidade pelo lado esquerdo. Hinestroza tem características similares, mas ainda não mostrou o mesmo nível de decisão.
O ponto fraco do Vasco está na defesa. O time sofreu gol em todos os jogos sob Renato: sete em quatro partidas. Como visitante, o cenário piora. Das três viagens na Série A, o Cruz-Maltino perdeu duas. Se o Coritiba conseguir explorar as costas de Cuiabano, que privilegia o apoio ofensivo, haverá espaço para contra-ataques perigosos.
Por outro lado, a principal fraqueza do Coritiba está na recomposição defensiva após perda de bola. O Vasco de Renato é letal em transições verticais, e David como referência no ataque pode explorar a zaga improvisada do Coxa.
Prognóstico de placar exato para Coritiba x Vasco da Gama
- O Coritiba não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos contra o Vasco no Couto Pereira
- O Vasco sofreu gol em todos os quatro jogos sob Renato Gaúcho, mas venceu três
- O Coxa tem a melhor média defensiva em casa (um gol sofrido por jogo), mas perde Maicon na zaga
- Sete dos últimos oito jogos do Vasco na Série A tiveram gols de ambas as equipes
Resumo dos palpites do Lance para Coritiba x Vasco da Gama
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,85 na Betsson
Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,63 na Betsson
Palpite alternativo 2: Empate – Odd 2,95 na Superbet
Palpite alternativo 3: Menos de 9,5 escanteios – Odd 2,02 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Coritiba 1 x 1 Vasco da Gama – Odd 6,00 na Betsson
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